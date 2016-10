Thaimaassa suru tyhjentää kaupat mustista vaatteista – ”Haluan pukeutua mustaan, koska sydämessäni tuntuu siltä”

Bangkok

Mallinuket on puettu mustiin Bangkokin keskustan Platinum -kauppakeskuksessa. Jopa vitsiteksteillä varustettuihin t-paitoihin erikoistunut liike on kaivanut esiin mustat versiot paidoistaan.

Normaalisti värikäs maisema on muuttunut tummanpuhuvaksi kaikissa muissakin Bangkokin kauppakeskuksissa ja tavarataloissa. Esillä on lähinnä mustaa, ja hieman myös valkoista – värejä, joita voi käyttää surupuvussa.

Platinumin käytävillä ostajia tungeksii niin, että paikoin on vaikea liikkua. Hyvin moni näyttää panevan vaatekaappinsa sisältöä uusiksi, kun kuningas on kuollut.

”Aion ostaa paljon mustia vaatteita”, sanoo Arphakorn Ritthamrontsakunt.

Hän tarvitsee monta asukokonaisuutta, sillä hän ei ennestään omista kuin muutaman mustan vaatekappaleen. Hän ei normaalioloissa suosi pukeutumisessaan mustaa.

Mustia vaatteita on kuitenkin vaikea löytää. Ne hupenivat kaupoista nopeasti sen jälkeen, kun Thaimaata 70 vuotta hallinnut ja erittäin rakastettu kuningas Bhumibol Adulyadej kuoli viime torstaina. Thaimaan hallitus on ilmoittanut, että suruaika kestää vuoden.

Hallitus on suositellut kansalaisille mustaa pukeutumista suruaikana. Myös valkoista voi käyttää. Etenkin miehillä voi olla valkoinen paita. Valkoinen symboloi puhtautta.

Thaimaalaisissa internet-keskusteluissa jotkut ovat paheksuneet ihmisiä, jotka eivät pukeudu mustaan tai valkoiseen. Thaimaata johtavan sotilashallituksen pääministeri Prayuth Chan-ocha on kuitenkin kehottanut ihmisiä ymmärtämään, ettei kaikilla ole välttämättä mahdollisuutta hankkia joka päivälle suruvaatteita, kertoo Bangkok Post -sanomalehti.

Ritthamrontsakunt, 37, tutkii vaatetelinettä, jossa on vielä muutama musta mekko jäljellä. Hän harkitsee pukeutuvansa mustaan koko suruajan.

”Joka tapauksessa vähintään sata päivää. Haluan pukeutua mustaan, koska sydämessäni tuntuu siltä. Haluan tehdä tämän asian kuninkaalle.”

Ritthamrontsakunt saa itse päättää, kauanko noudattaa pukeutumissuosituksia, sillä hän on yrittäjä. Virastoissa ja valtionyhtiöissä työskenteleviltä sen sijaan surupukeutumista vaaditaan koko vuosi.

Miestenvaatteiden osastolla mustia paitoja hypistelevä mies Supachoke Sunamalai on töissä valtion omistamassa pankissa. Hänen odotetaan pukeutuvan mustaan myös vapaa-ajalla.

”Miesten mustia vaatteita on vaikea löytää. Ne on jo myyty melkein loppuun”, Sunamalai, 38, sanoo.

”En normaalisti käytä mustaa ollenkaan, joten minun on ostettava paljon vaatteita.”

Siihen kuluu paljon rahaa, hän arvelee. Hinta-arvioita hän ei ole tehnyt.

Mustien vaatteiden kysynnän räjähdettyä niiden hintojen on pelätty nousevan. Thaimaan kauppaministeriö on varoittanut, että kauppiaita valvotaan ja kiskurihintoja vaativille määrätään tuntuvat sakot tai vankeutta.

Suruaika olisi vaatekauppiaille kultakaivos normaalihinnoillakin, jos se olisi tiedetty ennakkoon.

”En ajatellut tätä ollenkaan. Jos olisin varautunut, minulla olisi tuotteita, joita myydä. Nyt ei ole”, sanoo naistenvaatekauppaa pitävä Patcharawat Muangnoi, 36.

Hän sanoo myyneensä kuninkaan kuoleman jälkeen melkein pelkkää mustaa. Varasto hupeni parissa päivässä. Hän on tilannut lisää, mutta niiden saamisessa menee noin viikko.

Jäljellä on enää muutama musta vaate, jotka eivät ole malliltaan riittävän yksinkertaisia suruasuiksi. Hyllyyn on jäänyt esimerkiksi kapea pikkumusta, jossa on ihoa paljastavat aukot vyötärön sivuilla.

”Kukaan ei osta muuta kuin mustaa. Paitsi ulkomaalaiset”, Muangnoi sanoo.

Ulkomaalaisten ei oleteta pukeutuvan mustaan, joten Thaimaan-lomalle aikovien ei tarvitse lähteä matkalle vaatekaupan kautta. Turisteille suositellaan hillittyä pukeutumista, mutta ainakin Bangkokissa maleksivista reppureissaajista useimmat pukeutuvat normaaliin, hyvin rentoon tapaan.

Muangnoi sanoo pitävänsä vaatteiden hinnat ennallaan kovasta kysynnästä huolimatta.

”Kunniotuksesta kuningasta kohtaan aion itsekin pitää mustaa pitkään. Vähintään mustaa paitaa. Minun on ostettava niitä itsellenikin lisää.”