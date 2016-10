Melania Trump puolusti miestään ahdistelusyytteitä vastaan – ”Joskus sanon, että minulla on kaksi poikaa kotona”

Washington

Republikaani Donald Trumpin puoliso Melania Trump antoi maanantaina uutiskanava CNN:lle haastattelun, jossa hän puolusti miestään ahdistelusyytteitä vastaan ja väitti niitä median ja Hillary Clintonin kampanjan järjestämiksi.

”Uskon miestäni”, Melania Trump sanoi. ”Tämä kaikki on vastapuolen organisoimaa. Tarkistivatko he edes naisten taustoja?”

Trumpia syyttää ahdistelusta kymmenen naista omilla nimillään ja muutama nimettöminä. Suurin osa naisista tuli julkisuuteen viime viikolla, kun Trump oli vaaliväittelyssä kiistänyt käyttäytyneensä sopimattomasti naisia kohtaan. Väitetyt tapaukset ajoittuvat 1970–2000-luvuille.

Trump on kiistänyt kaikki syytteet.

Melania Trump sanoi antaneensa puolisolleen anteeksi sen, että tämä sanoi vuonna 2005 kuvatulla nauhalla voivansa ”kouria naisia pillusta”, koska on tunnettu.

Melania Trumpin mukaan Access Hollywood -viihdeohjelman juontaja Billy Bush yllytti hänen puolisoaan puhumaan ”likaisia ja rumia juttuja”. Nauhalla kuuluu, kuinka Bush naureskelee Trumpin jutuille. NBC-kanava hyllytti Bushin kourintanauhan takia.

”Sanoin miehelleni, että tuollainen kielenkäyttö on sopimatonta. Olin yllättynyt, koska se ei kuulostanut mieheltä, jonka tunnen”, Melania Trump sanoi CNN:lle.

”Joskus sanon, että minulla on kaksi poikaa kotona – minulla on pieni poikani ja sitten minulla on mieheni. Mutta tiedän, miten jotkut miehet puhuvat”, Melania Trump sanoi. Hänellä ja Donald Trumpilla on 11-vuotias poika Barron Trump.

Melania Trump kuvaili Trumpin kielenkäyttöä ”poikien puheiksi”, joilla nämä yrittävät tehdä vaikutusta toisiinsa, kun kasvavat.

Trump oli kourintanauhan äänityshetkellä 59-vuotias.

Melania Trump sanoi olevansa yhtä mieltä presidentin puolison Michelle Obaman kanssa siitä, että naisten kouriminen tai suutelu ilman lupaa on seksuaalista ahdistelua. Michelle Obama piti viime torstaina tunteellisen puheen, jossa hän sanoi Trumpin kourintapuheiden ”järkyttäneen häntä perustuksia myöten”.

”Mutta kaikki ahdistelu pitäisi käsitellä oikeudessa. Ja syyttäminen, on kyse sitten naisesta tai miehestä, ilman todisteita on epäoikeudenmukaista”, Trump sanoi.

Trumpin mukaan monet naiset yrittävät myös iskea Donald Trumpia ja antavat tälle puhelinnumeroitaan vaimon nähden.

Toimittaja kysyi Melania Trumpilta myös sitä, mitä tämä ajattelee Donald Trumpin puheista, joiden mukaan naiset eivät olleet tarpeeksi viehättäviä, jotta Trump olisi lähennellyt heitä.

”Hän on raaka. Hän sanoo, miltä hänestä tuntuu. Hän kunnioittaa naisia. Mutta hän puolustautuu, kun he valehtelevat”, Melania Trump sanoi.

Melania Trump antoi haastattelun kaksi päivää ennen viimeistä vaaliväittelyä ja kolme viikkoa ennen vaalipäivää. Donald Trumpin kampanja on ollut kriisissä kourintanauhan julkaisun jälkeen, ja Clinton on ottanut mielipidemittauksissa selvän etumatkan.

Maanantaina Clinton johti Trumpia RealClearPolitics-uutissivuston keräämien mielipidemittausten keskiarvon mukaan seitsemällä prosenttiyksiköllä. Trump on menettänyt entisestään suosiota naisäänestäjien keskuudessa.

Melania Trump, 46, on slovenialaissyntyinen malli, joka muutti Yhdysvaltoihin vuonna 1996. Hänestä tuli Trumpin kolmas vaimo vuonna 2005.

Melania Trump on pysynyt kampanjan taustalla ja antanut vain harvoja haastatteluja. Maanantaina hän sanoi valinnan perustuneen siihen, että hän haluaa olla läsnä pojalleen.

Jos Melania Trumpista tulisi presidentin puoliso, hän sanoi haluavansa keskittyä naisten ja lasten asioihin. Uutiskanava CNN:n haastattelussa Melania Trump sanoi haluavansa suojella lapsia etenkin sosiaaliselta medialta, koska siellä esiintyy paljon kiusaamista ja rumaa kielenkäyttöä.