Kalifornia saattaa laillistaa kannabiksen parin viikon kuluttua – kannattajat uskovat, että bisnes loisi jopa 20 000 työpaikkaa

Kannabiksen käyttö saatetaan hyvinkin laillistaa Kalifornian osavaltiossa Yhdysvalloissa muutaman viikon kuluttua, kertovat tämänhetkiset mielipidemittaukset.

Kalifornia järjestää kansanäänestyksen kannabiksen käytön laillistamisesta 8. marraskuuta. Lakialoitteen mukaan yli 21-vuotiaat saisivat pitää hallussaan unssin eli noin 28 grammaa kannabista tai kasvattaa itselleen kuutta kannabiskasvia.

Edellisen kerran kannabiksen laillistamisesta äänestettiin vuonna 2010, jolloin aloite torjuttiin. Selvitysten mukaan asenteet kannabista kohtaan ovat sittemmin lieventyneet. Marijuanan käyttö on jo laillista Yhdysvaltain neljässä osavaltiossa: Alaskassa, Coloradossa, Oregonissa ja Washingtonissa. Lisäksi 23 osavaltiota on laillistanut kannabiksen lääkekäytön.

Maanantaina julkistetun tutkimuksen mukaan laillistettu kannabisteollisuus voisi synnyttää jopa 20 000 työpaikkaa ja luoda 4,2 miljardin dollarin bisneksen osavaltion pääkaupunkiin Sacramentoon. Tutkimuksen teki University of the Pacific ja sen tilasi kannabisteollisuuteen keskittyvä sijoitusyhtiö Truth Enterprises.

”Sacramenton alue voisi olla kannabikselle sama mitä Detroit on autoteollisuudelle: innovaatioita ja tuotantoa”, visioivat sijoitusyhtiön edustajat, joihin lukeutuu muun muassa entinen NBA-koripallotähti Kevin Johnson.

He vertaavat mahdollista kannabis-Sacramentoa myös Sonoman ja Napan kuuluisiin viinialueisiin.

Kalifornian viranomaiset arvioivat kesällä, että laillistetun marijuanan myynnistä kertyvät verotulot nousisivat vuodessa miljardiin dollariin.

Sacramento on jo vuosia etsinyt sopivaa tapaa kirkastaa lamassa kärsineen alueen imagoa. Kaupungin ympäristö on otollista viljelylle ja asukkaita on paljon. Laillinen kannabis saattaisi lisätä kaupungin houkuttelevuutta turistikohteena, paikalliset poliitikot ja yrittäjät uskovat.

Maanantaina julkistettu tutkimus oli ensimmäinen tutkimus, jossa selvitettiin marihuanateollisuuden vaikutuksia Sacramenton alueelle.

Tutkimus ei kuitenkaan väitä, että tutkimuksen tilannut sijoitusyhtiö tai Sacramenton johto olisi suorilta käsin valmis rakentamaan Sacramentosta kannabisteollisuuden keskittymää ja bisnesvalttia. Ennen päätöksiä pitäisi tutkia myös mahdolliset haittavaikutukset.