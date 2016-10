Mosulin siviilejä opastetaan hyökkäyksen alla lentolehtisillä – kaupunkilaisille tarjolla ilmiantonumero Isisistä

Mosulin siviiliväestöä on valmisteltu Irakissa tulevaan kaupunkisotaan lentolehtisillä, joita on pudotettu kaupunkiin roppakaupalla jo useiden päivien ajan. Vanha tapa viestiä on yksi harvoista, joilla terroristijärjestö Isisin hallitseman Mosulin asukkaiden kanssa voidaan kommunikoida.

Lentolehtiset ovat käytössä edelleen myös esimerkiksi Korean niemimaalla. Koska Pohjois-Korean kansalaisilta on estetty pääsy ulkomaailmaan, voi kadulla tai metsässä lojuvan lentolehtiset sujauttaa huomaamatta taskuun ja lukea myöhemmin. Samankaltainen tilanne on myös Isisin hallitsemilla alueilla.

Mosuliin pudotettujen lentolehtisten tarkoituksena on ennen kaikkea valmistella kaupunkiväestöä tuleviin taisteluihin. Irakin armeija aloitti maanantaina sotilasoperaation kaupungin vapauttamiseksi terroristijärjestöltä, ja taistelut saattavat kestää pitkään.

Siviiliväestön kärsimykset voivat kasvaa mittaviksi valtausoperaation edistyessä. Ennen sotaa Mosulissa oli parisen miljoonaa kaupunkilaista, ja nyt YK:n pakolaisjärjestö UNHCR varoittaa jopa yli miljoonasta mahdollisesta pakolaisesta.

”Mosulilaisperheillä on suuri vaara joutua keskelle sala-ampujien ristitulta. Kymmenettuhannet irakilaiset tytöt, pojat, naiset ja miehet saattavat joutua saarroksiin tai heitä voidaan pitää ihmiskilpinä. Pahimmassa tapauksessa jopa miljoona ihmistä joutuu pakenemaan kodeistaan”, YK:n hätäavusta vastaava koordinaattori Stephen O’Brien totesi YK:n tiedotteessa.

Lentolehtisissä mosulilaisia on yritetty vakuuttaa siitä, etteivät siviilit ole kaupunkia valtaavien sotilaiden kohteena, vaan Isis. Viesteissä asukkaita kehotetaan pysymään kodeissaan, sulkemaan ovet ja ikkunat olemaan uskomatta Isisin levittämiä huhuja.

”Pysykää rauhallisina ja kertokaa lapsille, että se (sota) on vain peliä tai ukkosta ennen sadetta. Naisten ei tule huutaa tai kirkua, etteivät lapset pelästy”, lentolehtisissä kerrottiin uutistoimistojen mukaan.

Kansalaisia kehotetaan pysymään etäällä sotilaskohteista ja tietyistä kaupunginosista. Televisiokanava CNN:n mukaan lentolehtisissä on myös puhelinnumero, johon soittamalla mosulilaiset voivat ilmiantaa tietoja Isisin toiminnasta kaupungissa.

”On voiton aika”, otsikoitiin yksi kaupunkiin pudotettu lentolehtinen.

”On aika juhlia puhdasta Irakia ilman Isisiä tai mitään muutakaan synkkää uskoa”, tekstissä vakuuteltiin.

Epävarmaa on, kuinka mosulilaiset lentolehtisiä uskovat. He kun ovat kokeneet vastaavia lupauksia jo aiemminkin.

Esimerkiksi puolisentoista vuotta sitten kaupunkiin pudotettiin satojatuhansia lentolehtisiä, joissa lupailtiin kaupungin vapauttamista.

”Mosulin asukkaat. Mosul on teidän kaupunkinne, Irak on teidän Irakinne. Teidän asevoimanne ovat hyvin lähellä”, kaupunkilaisille kerrottiin lentolehtisissä viime vuoden maaliskuussa The Washington Post -lehden mukaan.