Mosulin valtaustaistelu lähestyy – loukkuun jääneet kertovat, mitä Isisin hallitsemassa kaupungissa tapahtuu: ”Pakoon pyrkivät ammutaan”

Sadoilletuhansalle mosulilaisilla elämä kuluu nyt kirjaimellisesti kahden tulen välissä.

Kaupunkia on hallinnoinut jo yli kahden vuoden ajan ääri-islamistinen terroristijärjestö Isis, joka on määritellyt tarkoin kuinka kansalaiset saavat käyttäytyä. Kaupungin rajoilla puolestaan Irakin armeija liittolaisineen yrittää vallata kaupungin Isisiltä maanantaina alkaneessa sotilasoperaatiossa.

YK on varoittanut jopa miljoonasta mahdollisesta mosulilaispakolaisesta. Kaupunkilaisten pelätään jäävän ristituleen, kun taistelut kaupungin hallinnasta alkavat kiihtyä. Mosulista saattaa kehkeytyä uusi Aleppo, vielä huomattavasti suuremmassa mittakaavassa. Syyrian Aleppossa siviilit ovat joutuneet kärsimään pahoin kun Syyrian armeija on pommittanut kaupunkia Venäjän tuella.

Reuters

”Kaikki pysyvät vain kotona, koska emme tiedä mitä muutakaan voisimme tehdä. Isisin taistelijat kulkevat kaupungissa enimmäkseen moottoripyörillä ja kantavat pieniä ja raskaita aseita”; 35-vuotias Itä-Mosulissa asuva, turvallisuussyistä nimimerkillä Abu Muhammed esiintyvä mies kertoo brittilehti Guardianille ja jatkaa: ”Lentokoneet alkoivat pommittamaan yöllä Mosulia yhdeltä. Ne lentävät taivaalla jatkuvasti ja iskevät aika ajoin kohteisiin”.

Muhammedin huoli nimensä puolesta on ymmärrettävä, sillä hän on shiiamuslimi. Terroristijärjestö Isis on puolestaan sunnalainen, ja se on pitänyt shiioja vihollisinaan yhtä lailla kuin länsimaalaisiakin.

Mosulissa asuvilta kansalaisilta ei ole saatu viime aikoina paljoakaan tietoa kaupungin elämästä ja tapahtumista, sillä Isisin pelko on suuri. Muhammed kuitenkin uskaltautui kertomaan asioista Guardianille.

Hänen mukaansa Isisin taistelijat yrittävät nyt sekoittua kansalaisten keskuuteen ja muuttavat näiden taloihin. Myös YK on aiemmin varoittanut siitä, että terroristijärjestö saattaa käyttää siviilejä ihmiskilpinä.

”Isis on esimerkiksi sijoittanut suuren varaston omatekoisia pommeja serkkuni talon viereen. Rukoilin serkkuani muuttamaan perheineen luokseni, koska ammusvarasto voi olla koalition iskujen kohde. Serkkuni kuitenkin kieltäytyi ja totesi, että asiasta päättää kohtalo”, Muhammed kertoi.

Muhammedin mukaan enemmistö mosulilaisista haluaisi eroon Isisistä ja että Irakin armeija ja kurditaistelijat ottaisivat vallan kaupungissa.

”Olemme nähneet liikaa kaulojen katkaisemista. Ihmisiä heitetään häkkeihin ja katoilta alas.”

Thaier Al-Sudani / Reuters

Kansalaisia on yritetty valmistaa tuleviin taisteluihin pudottamalla kaupunkiin lentolehtisiä. Niissä muun muassa kerrotaan, kuinka mosulilaisten tulee toimia taisteluiden aikana.

Lentolehtisissä kehotetaan kaupunkilaisia pysymään kodeissaan.

Paetakaan ei Muhammedin mukaan oikein voi, sillä Isis on kaivanut juoksuhautoja erityisesti kaupungin itäpuolelle. Ihmissalakuljettajat ovat nostaneet Guardianin mukaan hintansa tähtitieteellisen korkeaksi ja pakoa yrittävät Isisin asemiehet on uhattu mestata.

”Rahaa ei ole. Ja vaikka ruoka on edullista, sitä ei voi ostaa. Esimerkiksi tänä iltana meillä on vain paistettuja perunoita. Jokainen joka yrittää paeta, ammutaan”, kertoi puolestaan 22-vuotias mosulilainen Abu Sabra.

Sabran mukaan osa kaupunkilaisista on valmis nousemaan kapinaan Isisiä vastaan, kun aika on sille kypsä.

”Ihmiset haluavat vastustaa Isisiä, koska he ovat saaneet tarpeekseen. Omilla kulmillani jotkut käyttävät avoimesti matkapuhelimia, vaikka se on kiellettyä. Ne joilla vielä on aseita, valmistautuvat osallistumaan taisteluun Irakin armeijan ja peshmergojen kanssa Isisiä vastaan”, Sabra kertoi Guardianille.

Kapinavalmiudesta Isisiä vastaan kertoo myös Wall Street Journalin haastattelema mosulilainen.

”Kaikki keiden kanssa olen puhunut, ovat valmiita taistelemaan Isisiä vastaan”, mosulilainen kertoi WSJ:lle puhelimitse.

Isis yrittää omalla propagandallaan voittaa kaupunkilaisia puolelleen.

”Haluatteko armeijan nöyryyttävän teitä jälleen? Ettekö arvosta sitä kunniallisuutta, jonka olemme teille antaneet?” mosulilainen imaami saarnasi WSJ:n tavoittaman mosulilaisen mukaan.

Toisen WSJ:n tavoittaman mosulilaisen mukaan Isisin näkyvyys katukuvassa on vähentynyt huomattavasti. Erityisesti Isisin ulkomaiset taistelijat ovat hänen mukaansa kadonneet näkyvistä.

Irakin pääministeri al-Abadi julisti Mosulin valtauksen alkaneeksi

Irakin joukot ovat aloittaneet taistelut Mosulin takaisin valtaamiseksi äärijärjestö Isisiltä maanantain vastaisena yönä Suomen aikaa.