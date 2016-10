Venäjän Ivanov puolustaa ”venäläistä Mannerheimia” ja toistuvasti turmeltua muistolaattaa – ”Meillä ihmiset eivät ikävä kyllä tunne historiaa”

Entinen Venäjän presidentinhallinnon päällikkö Sergei Ivanov selvittää kantaansa Carl Gustaf Emil Mannerheimin muistolaattaan pitkässä haastattelussa, jonka venäläinen sanomalehti Komsomolskaja Pravda julkaisi tiistaina.

”Meillä ihmiset eivät ikävä kyllä useinkaan tunne historiaa tai jos saavatkin tietää joitain yksittäisiä tosiasioita, he eivät itsepäisesti halua tunnustaa niitä”, Ivanov sanoi.

Hänen mukaansa venäläisille olisi pitänyt huolellisemmin selvittää Mannerheimin roolia Venäjän historiassa. Lisäksi hän toteaa, että muistolaattaa vastaan protestoi vain pieni marginaaliryhmä eli puolueena kielletyn Toisen Venäjän edustajat.

Sergey Grachev

Laattaa vastustivat kuitenkin myös monet kommunistit, veteraanijärjestöt ja Leningradin piirityksen kokeneet. Myös osa venäläisistä historiantutkijoista arvosteli laattaa. He näkevät Mannerheimin lähinnä Hitlerin kumppanina. Venäläisessä keskustelussa esimerkiksi koko talvisota ja Neuvostoliiton hyökkäys Suomeen on jäänyt huomiotta.

Ivanov korostaa, että laattaa ei ripustettu ”suomalaisen marsalkka Mannerheimin” muistoksi.

”Se on täyttä valetta! Se on venäläisen kenraaliluutnantti Mannerheimin muistomerkki”, Ivanov totesi lehdelle. Ivanovin mukaan Mannerheimin tekoja Venäjän keisarikunnan hyväksi ei voi kiistää ja muistuttaa, että Mannerheimin nimi on ikuistettu myös Kremliin.

”Totta kai Mannerheim on ristiriitainen hahmo. Mutta hän on esimerkki siitä, kuinka ihmisten elämät – eivätkä ainoastaan tavallisten ihmisten elämät – mullistuivat, ja kuinka vuoden 1917 lokakuu ruhjoi niitä.”

Ivanov puolustaa Mannerheimin ansioita Venäjän keisarikunnan hyväksi eikä pidä laatan ripustamista Pietariin virheenä. Ivanov oli paikalla, kun laatta asennettiin kesäkuussa. Muistomerkkiä vaurioitettiin useasti, kun se valeltiin punaisella maalilla, sitä ammuttiin ja sitä yritettiin hakata kirveellä.

Perjantaina Venäjän sotahistoriallinen seura ilmoitti siirtäneensä laatan Pietarin keskustan Zaharjevskaja-kadulta Puškinin palatsialueen ensimmäistä maailmansotaa esittelevän museon suojiin. Hän myös korostaa Mannerheimin suorittaneen ”vastuullisia vakoilutehtäviä” Venäjälle ja viittaa Mannerheimin Aasian-matkaan.

Ivanov kommentoi Mannerheimin muistolaattaa ensimmäistä kertaa muistomerkin avajaisten jälkeen. Hän kertoo haastattelussa omistautuneensa potkujen jälkeen uuteen tehtäväänsä presidentin erityisedustajansa ympäristö- ja liikenneasioissa.

Hän kiistää, että olisi luopunut yhdestä Venäjän avainviroista terveyssyistä. Ivanov selittää potkuja sillä, että samat ihmiset eivät voi olla samoissa viroissa liian pitkään ja tarvitaan uusia kasvoja. Ivanovin mukaan hän ja presidentti Vladimir Putin räätälöivät hänelle uuden, sopivan pestin.