Ruotsissa arviolta 12 000 paperitonta turvapaikanhakijaa – määrän odotetaan kasvavan

Noin 12 000 paperittoman turvapaikanhakijan arvellaan piilottelevan Ruotsissa, kertoo Dagens Nyheter.

Poliisi uskoo, että määrä tulee kasvamaan tulevan vuoden aikana, kun turvapaikkapäätökset etenevät maahanmuuttovirastossa.

”Tällä hetkellä emme tiedä, missä he oleskelevat. Osa on luultavasti lähtenyt Ruotsista, kun taas toiset ovat piiloutuneet”, kertoi kansallisen rajavartioston ryhmäpäällikkö Per Löwenberg Dagens Nyheterille.

Vuosien 2017–2019 välillä paperittomien määrän odotetaan nousevan 15 000:een. Maahanmuuttoviraston odotetaan tekevän tänä aikana suurimman osan noin 160 000 pakolaisten turvapaikkapäätöksistä, jotka tulivat Ruotsiin viime vuonna.

Paperittomien ihmisten määrä ei ole juuri kasvanut ennen tätä vuotta. Löwenbergin mukaan paperittomien määrä on ollut lähes sama noin kymmenen vuotta, 10 000–15 000 ihmistä vuosittain.

Löwenberg pelkää tilanteen johtavan laittomien työntekijöiden käytön lisääntymiseen, kun ihmiset etsivät epätoivoisesti toimeentuloa.

Paperittomien määrän odotetaan lisääntyvän myös Suomessa syksyn ja talven aikana, kun osa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneista ei suostu poistumaan maasta vapaaehtoisesti.

Toistaiseksi tapauksia on arvioiden mukaan vähän. Kun kielteisiä päätöksiä tulee lisää, voi laittomasti maassa oleskelevien määrä kuitenkin kasvaa.

Sisäministeriö on arvioinut, että Suomeen saapuisi tänä vuonna yhteensä noin uutta 10 000 turvapaikanhakijaa. Koko vuoden hakijamäärä on kuitenkin jäämässä noin kolmanneksen arvioitua pienemmäksi, jos kuukausittainen hakijamäärä pysyy loppuvuoden viime kuukausien tasolla.

Syyskuun loppuun mennessä turvapaikkahakemuksen oli jättänyt 4 689 ihmistä. Eniten hakijoita on tullut Irakista, Afganistanista ja Syyriasta.