Obama Trumpille: Lopeta ruikutus

Yhdysvaltain presidentti Barack Obama kehotti tiistaina republikaaniehdokas Donald Trumpia keskittymään vaalikamppailuunsa ja lopettamaan valittamisen.

”Neuvoisin herra Trumpia lopettamaan ruikuttamisen”, Obama sanoi lehdistötilaisuudessa. ”Sen sijaan hän voisi yrittää esittää asiansa äänten hankkimiseksi.”

Trumpin kannatus on viime aikoina notkahtanut tuntuvasti. Hän on vihjaillut, että vaalivoittoa yritetään varastaa häneltä ja että tekeillä on ”laajamittainen vaalivilppi” demokraattiehdokas Hillary Clinton hyväksi.

”Ei ole todisteita, että sellaista olisi tapahtunut aiemmin tai että sellaista olisi tapahtumassa nyt”, Obama totesi Washingtonissa.

Obama myös arvosteli Trumpia Venäjän presidentin Vladimir Putinin imartelemisesta. Trump on muun muassa kehunut Putinin johtajuutta.

”Emme voi kulkea ympäriinsä puhumassa ihmisoikeuksista tai sananvapaudesta tai demokratiasta – – ja sitten ylistää henkilöä, joka rikkoo noita periaatteita”, Obama sanoi.

Hän lisäsi: ”Herra Trump yllättää minut nykyään kovin harvoin.”

Myös Barack Obaman Michelle-vaimo on arvostellut Trumpia kovin sanoin:

