”Aseet eivät tapa, taaperot tappavat” – tällä synkällä satiirivideolla aseiden vastustajat vetoavat nyt amerikkalaisiin

Yhdysvalloissa on käynnistetty näyttävä aseiden vastainen kampanja, jonka tarkoituksena on estää taaperoiden aiheuttamat asekuolemat. Kampanjaa ryydittämään on tehty satiirinen video, joka on otsikoitu ”Aseet eivät tapa, taaperot tappavat”.

”Taaperot on teljettävä. Aseita ei pidä teljetä, sillä se olisi epäamerikkalaista. Kerätkää heidät yhteen. Karkottakaa heidät ja toimittakaa ulos maasta. Ja pitäkää heidät erossa aseistamme”, videolla todetaan.

Kampanjasta vastaava Brady Campaignin mukaan taaperot tappoivat viime vuonna enemmän ihmisiä kuin mitä kuoli ulkomaisten terroristien iskuissa.

”Jos vaaleilla valitut johtajamme olisivat oikeasti huolissaan amerikkalaisten suojaamiselta väkivallalta, heidän tulisi keskittyä aseistettuihin ja vaarallisiin taaperoihin”, kampanjan johtaja Dan Gross totesi järjestön lehdistötiedotteessa.

USA Today -lehti ja uutistoimisto AP ovat selvittäneet asiaa. Selvityksen mukaan 2014 ja 2016 välillä yli 80 alle nelivuotiasta amerikkalaista ampui vahingossa itsensä hengiltä. Syynä on ollut muun muassa aseiden huolimaton säilytys, jolloin lapset ovat päässeet käsiksi ladattuihin aseisiin.

Jotta lapset eivät pääsisi käyttämään aseita, on Yhdysvalloissa aseisiin ehdotettu sormenjälkitunnistimia. Tällöin vain aseen omistaja voisi asetta käyttää.