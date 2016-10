Venezuela lykkää vaaleja – kriitikoiden mukaan kansalaisten mielipidettä ei uskalleta kuulla

Venezuela siirtää kuvernöörivaalit vuoteen 2017.

Alun perin vaalit piti järjestää joulukuun puolivälissä 2016, mutta nyt niitä on lykätty ensi vuoden puoliväliin.

Keskusvaalilautakunta ei eritellyt vaalien siirtämisen tarkkoja syitä, mutta toimea perusteltiin öljyn hinnan laskun aiheuttamalla talouskaaoksella. Öljymaana tunnetun Venezuelan presidentti Nicolás Maduro totesi hiljattain, että maan pitää keskittyä nyt talousvaikeuksien voittamiseen.

HS kävi Venezuelassa tänä syksynä. Sunnuntaina 16. lokakuuta julkaistiin ensimmäinen toimittaja Maria Mannerin kirjoittama reportaasi paikallisesta sairaalasta, jossa HS vieraili salaa. Maan kaaosmainen tilanne kuvastuu sairaaloissa, joissa on pulaa lääkkeistä ja jopa saippuasta.

Venezuela rämpii poliittisessa kriisissä, ja maan talousvaikeudet sekä henkirikostilastot ovat pahentuneet nykyisen presidentin aikana.

Presidentti Maduro onkin ollut protestien kohteena, ja nyt kriitikot syyttävät kuvernöörivaalien siirron johtuvan siitä, ettei maan johto uskalla päästä venezuelalaisia uurnille kertomaan kantaansa. Oppositio on useasti vaatinut kansanäänestystä myös Maduron syrjäyttämisestä.

Mielipidemittausten mukaan Maduro todennäköisesti häviäisi kansanäänestyksen.

Venezuelalla on maailman suurimmat öljyvarat – miksi ihmisillä ei ole edes saippuaa?

Venezuelalla on enemmän öljyä kuin Saudi-Arabialla ja koko Afrikalla yhteensä. Nyt sen talous romahtaa eniten maailmassa ja inflaatio on satoja prosentteja. HS:n video kertoo, miten tähän on tultu. Toimittajat: Paavo Teittinen, Maria Manner, Leikkaus ja grafiikka: Boris Stefanov