Noin tuhat ihmistä on onnistunut pakenemaan Mosulista – Isis uhannut ampua pakoa yrittävät

Noin 900 mosulilaista on onnistunut pakenemaan terroristijärjestö Isisin hallitsemasta kaupungista Irakissa, kertoo BBC.

Kyse on ensimmäisestä isosta ryhmästä, joka on onnistunut pelastautumaan Mosulista sen jälkeen kun Irakin armeija aloitti sotilasoperaation kaupungin vapauttamiseksi.

YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n edustaja kertoi BBC:lle, että noin 900 mosulilaista on ylittänyt Syyrian rajan. Heidät on sijoitettu alueella olevalle pakolaisleirille.

Pako kertoo siitä, ettei Isis kykene täysin estämään kaupunkilaisia lähtemästä. Aiemmin haastatellut kaupunkilaiset ovat kertoneet Isisin uhanneen ampua pakoa yrittävät.

YK on varoittanut, että Mosulin valtaus saattaa pakottaa jopa miljoona mosulilaista pakolaiseksi. Vaarana on sekin, että pakolaisten joukkoon soluttautuu Isisin terroristeja. Esimerkiksi EU:ssa on pelätty, että taistelut Mosulista saattavat lisätä terrori-iskujen riskiä Euroopassa.

Mosulissa asuvien mukaan Isis on valmistautunut Irakin hallituksen ja sen liittolaisten iskuihin muun muassa soluttautumalla siviiliväestön sekaan. YK:n ja Yhdysvaltojen mukaan Isis käyttää siviilejä ihmiskilpinään.

Yritys kaupungin vapauttamiseksi on edennyt toistaiseksi ennakoitua nopeammin. Mosulia ympäröiviä alueita on saatu vallattua takaisin terroristijärjestöltä. Taisteluiden odotetaan kestävän vähintään viikkoja, mahdollisesti kuukausia.

”Emme tee tätä vain puolustaaksemme itseämme. Teemme tämän koko maailman puolustukseksi”, Irakin ulkoministeri Ibrahim al-Jaafari totesi uutistoimisto AFP:n mukaan Brysselissä.

Irakin pääministeri al-Abadi julisti Mosulin valtauksen alkaneeksi

Irakin joukot ovat aloittaneet taistelut Mosulin takaisin valtaamiseksi äärijärjestö Isisiltä maanantain vastaisena yönä Suomen aikaa.