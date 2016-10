Prinsessoihin kyllästyneiden vanhempien huoli puree: Lastenohjelmiin lupaillaan uudenlaisia naissankareita

Lastenohjelmiin vaaditaan uudenlaisia naissankareita. Taustalla on vanhempien keskuudessa on kasvava huoli siitä, miten stereotyyppiset prinsessahahmot vaikuttavat pikkutyttöjen sielunelämään.

Lastenohjelmien asiantuntijat ovat kokoontuneet tällä viikolla Mipcom-messuille Cannesiin, ja yksi pohdittavista asioista on tv-sarjojen sankarikuva, kertoo uutistoimisto AFP. Nykytytöt lopettavat katsomisen, jos hahmot eivät monipuolistu, messupuhujat varoittivat.

Kesällä julkaistun yhdysvaltalaisen Brigham Young’s -yliopiston tutkimuksen mukaan Disneyn luoma kaupallinen prinsessamaailma antaa pikkutytöille yksipuolisen kuvan naisena olemisesta.

Prinsessaleikkejä ei tietenkään tarvitse täyskieltää, toteaa tutkimuksen tehnyt professori Sarah M. Coyne. Vanhempien on vain huolehdittava, että lapsella on muitakin kiinnostuksen kohteita. Aiheesta on hyvä myös keskustella lapsen kanssa.

Lokakuun alussa Disney vastasi huutoon julkaisemalla pikkutytöille suunnatut kymmenen kohdan ohjeet, joissa keskityttiin ulkoisten asioiden sijaan asenteisiin ja arvoihin. Ne olivat tällaisia: Välitä toisista ihmisistä. Älä luovuta. Älä tuomitse kirjaa sen kannen perusteella.

Yksi juliste ei kuitenkaan riitä, sanovat Cannesiin kokoontuneet lastenohjelmien asiantuntijat.

Yksi muutosta vaativista asiantuntijoista on lontoolaisen lasten asioihin keskittyvän strategiayhtiön johtaja Emma Worrollo. Hän huomauttaa, että nykylasten suhtautuminen sukupuoliin ylipäätään on erilaista kuin edellisillä sukupolvilla.

”10–16-vuotiaille on itsestäänselvää, että tytöt voivat olla poikia ja pojat tyttöjä – mutta me emme silti näe sitä televisiossa”, hän sanoo AFP:lle.

Tytöt turhautuvat, Worrollo varoittaa.

Lastenohjelmia ostavat ja näyttävät televisiokanavat ottavat asiantuntijoiden ja vanhempien esiin nostaman huolen tosissaan. Tällä hetkellä karkea arvio on, että kolme neljästä sankarista on poikia.

Esimerkiksi ranskalainen France Televisions -kanava on ilmoittanut lastenohjelmien tekijöille, että sankarityttöjä on saatava lisää. ”Haluamme muitakin kuin prinsessoja, keijuja ja poikatyttöjä”, sanoo kanavan lastenohjelmien päällikkö Tiphaine de Raguenel AFP:lle.

Monet messuilla markkinoidut uudet piirretyt alleviivasivat asennepuolta. Esimerkiksi amerikkalainen piirretty kertoo intergalaktisesta tyttöjoukosta, joka on innoissaan muodista, ystävistä, musiikista ja maailman pelastamisesta.

Tutkimusten mukaan perinteiset prinsessapiirretyt vaikuttavat tyttöjen minäkuvaan. Tänä vuonna julkistetun amerikkalaistutkimuksen mukaan prinsessabrändätyt tuotteet vaikuttavat jo kolmivuotiaisiin.

”Heille syntyy käsitys, mitä naiset voivat tehdä ja mitä eivät”, tutkija Sarah M. Coyne kertoo AFP:lle.

Sitäkin on tutkittu, että Disney-elokuvissa mieshahmot puhuvat keskimäärin kolme kertaa enemmän kuin naiset – vaikka elokuva kertoisi naisista.

Millaisia piirrettyjen sitten pitäisi olla?

Esimerkiksi tällaisia: uudessa merenalaista elämää kuvaavassa amerikkalaispiirretyssä on yhtä paljon tyttö- ja poikahahmoja, joilla kaikilla on kaikenlaisia luonteenpiirteitä. Pääosan tyttö on yhtä kova seikkailemaan kuin poikakin. Lisäksi sarjassa on muun muassa merihevossinkkuisä, jolla on 499 lasta huollettavanaan.

”Ja synnyttäviä merihevosisiä! Todella outoja juttuja”, kertoi piirrettyä tuottavan Henson Companyn johtaja Lisa Henson AFP:lle.