Italian pääministeri Matteo Renzi sai rinnalleen voimakkaan puolustajan hetkellä, jolloin kansanäänestys uhkaa kaataa hänen hallintonsa ja uransa. Renzi tuskin uskalsi itsekään odottaa yhtä estotonta ylistystä kuin sai osakseen Yhdysvaltain presidentiltä Barack Obamalta tiistaina.

”Säästimme parhaan viimeiseksi”, Obama sanoi uutistoimisto AP:n mukaan isännöidessään Renziä virkakautensa viimeisenä valtiovieraana Valkoisessa talossa.

”Katsokaa nyt häntä. Hän on nuori ja komea. Hänen näkemyksensä edistyksestä ei perustu ihmisten pelkoihin vaan toiveisiin.”

Obama ja Renzi halailivat ja taputtelivat toisiaan selkään. Obama kutsui Renziä rohkeaksi ja edistykselliseksi. Obaman mukaan Eurooppa kaipaa juuri sellaista johtamista murroksen keskellä.

Obama on Euroopassa niin suosittu, että hän saattaa hyvinkin kääntää italialaisia Renzin taakse. Vai voiko väittää, että vastaavat kehut Obaman suusta eivät pönkittäisi Juha Sipilän asemaa?

Renzi, 41, hakee joulukuun alun kansanäänestyksestä hyväksyntää perustuslain muutokselle, jota pidetään Italian tasavallan historian rajuimpana. Ajatus on lisätä parlamentin alahuoneen ja siten hallituksen valtaa, koska maan johtaminen on kankeaa ja hallitukset hauraita. Italialla on ollut 70 vuodessa 63 hallitusta.

Renzi riisuisi valtaa ylähuoneelta eli senaatilta, joka on nykyisellään tasavahva alahuoneen kanssa, vähentäisi senaattorien määrää 315:sta sataan ja siirtäisi senaattorien valinnan kansanvaalista aluehallinnoille. Hän on jo aiemmin saanut läpi erillisen vaalilain uudistuksen, joka tarjoaa suurimmalle puolueelle paikkaenemmistön alahuoneessa. Se yhdistettynä senaatin alasajoon tekisi opposition mukaan hallituksesta vaarallisen vahvan.

Senaatin painoarvoa on perusteltu Italiassa sillä, ettei mikään puolue pystyisi keskittämään valtaa itselleen kuten fasistit Benito Mussolinin johdolla 1900-luvun alkupuolella.

Useimmissa viime aikojen kyselyissä Renzin esityksellä on ollut enemmän vastustajia kuin kannattajia.

Keskustavasemmistolainen Renzi vannoi vielä alkuvuodesta eroavansa, jos kansa kaataa esityksen. Lupaus saattoi olla taktinen virhe, koska monen silmissä koko asia kääntyi luottamusäänestykseksi hallituksesta, jonka suosiota ovat syöneet synkät talousluvut.

Renzi syyttää kurjuudesta EU:ta, jolta hän haluaisi joustoa talouskuriin ruokkiakseen kasvua. Siten hän myös kosiskelee äänestäjiä EU-kriittiseltä Viiden tähden liikkeeltä, jonka suosio on noussut lähes pääministeripuolueen tasolle.

On siis käynyt niin, että lakiesitys, jonka piti vahvistaa Renziä, saattaakin nostaa valtaan juuri sellaisen arvaamattoman populistipuolueen, jota Renzi halusi estää tunkemasta kapuloita rattaisiin.

Viime aikoina Renzi on – ehkä viisaasti – väistellyt kysymyksiä mahdollisesta erostaan. Obama otti asiaan kantaa suoremmin:

”Pidän peukkuja menestyksen puolesta, mutta mielestäni sinun pitäisi joka tapauksessa pysytellä kuvioissa.”