Ulkomaisten agenttien listalla jo yli sata järjestöä Venäjällä – tutkimuslaitoksen johtaja: ”Onko tämä jo totalitarismia?”

Fakta Agenttilistalla yli sata järjestöä Venäjä hyväksyi lain ulkomaisista agenteista vuonna 2012, ja lain täytäntöönpano aloitettiin seuraavana vuonna. Ulkomaiseksi agentiksi päätyy kansalaisjärjestö, joka saa ulkomaista rahoitusta ja jonka toiminta on poliittista. Elokuuhun mennessä agenttilistalle oli kirjattu 105 kansalaisjärjestöä. Lain perusteella niiden toimintaa voidaan rajoittaa ja valvoa tarkemmin. Kymmenet järjestöt ovat listalle jouduttuaan lopettaneet toimintansa. Tunnetuimmat agenttilistalle joutuneet järjestöt ovat ihmisoikeusjärjestö Memorial, vaalitarkkailujärjestö Golos ja mielipidetutkimuslaitos Levada. Nykymuodossaan laki edellyttää agenteiksi todettujen järjestöjen ilmoittautuvan itse rekisteriin. Pykälän laiminlyönti johtaa rangaistukseen. Kuluneena kesänä lakia kiristettiin siten, että entistä useampi järjestö voidaan nimetä ulkomaiseksi agentiksi.

Moskova

Mietelmät maisen maineen katoavaisuudesta tulevat mieleen, kun pujahtaa tyylikkäältä Nikitinskaja-kävelykadulta tutkimuslaitos Levadan toimistoon. Paremmalla paikalla Moskovassa ei voisi majailla, Punaisen torin ja Lubjanka-aukion puolivälissä.

Tässä Venäjän kansainvälisesti arvostetuin kansalaismielipiteiden mittaaja ja tulkitsija Levada-keskus on pitänyt päämajaansa jo neljä vuotta.

Laitoksen johtaja Lev Gudkov, 69, on mies, jolla on hymy herkässä. Siitä huolimatta, että juuri nyt ei mitään syytä hyväntuulisuuteen olekaan. Levada on jättämässä tällä viikolla oikeudelle kannetta oikeusministeriötä vastaan, koska laitos lisättiin syyskuussa niin sanottujen ulkomaisten agenttien listalle.

Suoraan sanoen Levadan puolesta ei tässä prosessissa kannata vetoa lyödä. Ensimmäinen oikeudenkäynti on ensi tiistaina. Siinä ei syytetä ministeriötä, vaan ministeriö syyttää Levadaa. Laitoksen rikos on, ettei se suostunut kirjautumaan vapaaehtoisesti agenttilistalle.

”Ulkomaisen agentin leima merkitsee, että kansan silmissä olet vakooja, sabotoija, kumouksellinen”, Gudkov sanoo.

Kansalaisia tämä tosin ei näytä juuri haittaavan: kieltäytymiset mielipidetiedusteluista ovat yhtä harvinaisia kuin ennenkin.

”Ongelma on, että hallinto kieltäytyy työskentelemästä kanssamme, ja meillä on kokonainen sarja yhteistyöprojekteja viranomaisten kanssa, esimerkiksi koulutusjärjestelmän ja terveydenhoidon toimivuuden selvittämistä. Ja nyt lukuisilla alueilla turvallisuuspalvelu FSB levittää luottamuksellista tietoa, jonka mukaan yhteistyö Levadan kanssa on kielletty, koska se on kumousjärjestö.”

Väite vainoharhoista ei tunnu aivan tuulesta temmatulta, kun lukee oikeusministeriön perusteluja. Epäilyttävää näyttää olevan niin yhteistyö amerikkalaisten yliopistojen kanssa kuin kontaktit sellaisiin sisarlaitoksiin kuin Gallup.

Lisäksi ministeriö pitää raskauttavana useita Gudkovin henkilökohtaisia esiintymisiä: hän on muun muassa nimittänyt kahden vuoden takaisessa seminaarissa Venäjän nykyistä valtajärjestelmää mafiaksi ja väittänyt sitä korruptoituneeksi. Hän on arvostellut Krimin miehitystäkin.

”Kreml pelkää vainoharhaisesti oranssien värivallankumousten uhkaa”, Gudkov sanoo. ”Vallanpitäjille kansalaisyhteiskunnan järjestöt merkitsevät läntisen vaikuttamisen kanavaa.”

Kansalaisjärjestöjä on niputettu ulkomaisiksi agenteiksi Venäjällä kiihtyvään tahtiin yli kahden vuoden ajan. Silti 1980-luvulla aloittaneen, ainoan sitoutumattoman ja valtakunnallisen mielipidetutkimuslaitoksen joutuminen agenttilistalle oli monelle järkytys.

Agentti-nimitys annettiin juuri ennen syyskuun parlamenttivaaleja ja heti sen jälkeen, kun Levada oli julkaissut valtapuolue Yhtenäisen Venäjän ennätyksellisen alhaiset kannatusluvut.

Gudkovin mukaan tässä ei kuitenkaan ole syytä eikä seurausta, vaan ajoitus on pelkkää sattumaa.

”Periaatteessa kaikki oli päätetty jo vuoden 2014 alussa”, Gudkov sanoo ja vetää pöytälaatikostaan Strategisen tutkimuksen laitoksen raportin kyseiseltä vuodelta. Gudkovin mukaan laitos on ”koogeebeeläinen” eli turvallisuuspalvelun osa.

”Tässä on ensi kerran määritelty järjestöjen vaarallisuus, ja me olemme heidän listallaan. Muodostamme heidän mukaansa yhteistyökumppaniemme kanssa opposition ja lännen vakoilurenkaan.”

”Kyseessä on yksinkertaisesti erikoispalveluiden ja nykyisestä politiikasta vastaavan presidentti Vladimir Putinin lähipiirin tilaustyö. Ja lakimiestemme mukaan tämänkesäiset kiristykset agenttilakiin tehtiin nimenomaan meitä varten.”

Levada ei ole ensimmäistä kertaa vaikeuksissa. Se oli tulilinjalla jo vuonna 2003, jolloin Kreml yritti yksinkertaisesti kaapata tutkimuslaitoksen, joka oli silloin nimeltään Vtsiom. Koko henkilökunta jätti tuolloisen laitoksen sen johtajan ja perustajan Juri Levadan (1930–2006) vanavedessä ja perusti nykyisen Levada-keskuksen.

Gudkovin mukaan osakeyhtiömuodon hylkääminen ja ei-kaupallisen organisaation perustaminen tuntui tuolloin hyvältä ajatukselta. Ehkä ei enää – vaikka tuskinpa yhtiömuoto olisi laitosta vaikeuksilta pelastanut. Toinen yritys sulkea sosiologien suut tehtiin neljä vuotta sitten, Bolotnaja-aukion mielenosoitusten jälkeen.

”Vika ei ole tutkimustuloksissamme. Ne eivät olennaisesti eroa Kremliä lähellä olevien laitosten tuloksista”, Gudkov huomauttaa. ”Vika on tulkinnassa, me annamme vaihtoehtoisen tulkinnan tuloksille.”

Tällä kertaa Gudkovilta alkaa kuitenkin usko loppua. Kysymys Levadan kanteen menestymismahdollisuuksista oikeudessa herättää johtajassa vain hersyvän naurun.

Venäjän toivo alkaa Gudkovin mielestä olla menetetty ylipäätään. ”Vaikea sanoa, onko tämä jo totalitarismia vai vielä totalitarismin matkimista.”

Eikä sosiologian veteraani usko, että sukupolven vaihtuminen auttaa yhtään.

”Lähivuosina vainoava politiikka vain kiristyy. Ja uusi sukupolvi helpottaa tätä, koska 15 vuotta Putinin hallintoa merkitsee, että nuoriso on läpeensä säteilytetty putinilaisella propagandalla.”

”Kokonaiskuva on aivan toinen kuin aiemmin. Nuorisosta tulee entistä putinilaisempaa, lännen vastaisempaa, vihamielisempää ulkomaita kohtaan kuin yhdestäkään edellisestä ikäluokasta. Sellaista Putin-jugendia.”