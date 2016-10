HSTV:n suora lähetys kello 4.00: Löytyykö Clintonin vauhdista pudonneelta Trumpilta vielä ässä hihastaan? – Seuraa näitä asioita USA:n viimeisessä vaaliväittelyssä

Washington

Yhdysvaltain presidentinvaalien kolmas ja viimeinen vaaliväittely republikaani Donald Trumpin ja demokraatti Hillary Clintonin välillä alkaa Las Vegasissa Suomen aikaa torstaiaamuna kello 4.

Clinton on lähes tuplannut etumatkansa Trumpiin lokakuun aikana ja johtaa nyt Trumpia RealClearPolitics-sivuston mielipidemittausten keskiarvossa 7 prosenttiyksiköllä. Clintonin kaula johtuu siitä, että hän onnistui äänestäjien mielestä ensimmäisessä väittelyssä, jolla oli kaikkein eniten katsojia.

Lisäksi Trump on menettänyt entisestään tukeaan naisten ja riippumattomien äänestäjien keskuudessa sen jälkeen, kun vajaa kaksi viikkoa sitten julkisuuteen tuli vanha nauha, jolla hän puhuu naisten kourimisesta. Nauhan julkaisun jälkeen kymmenen naista on syyttänyt omilla nimillään Trumpia seksuaalisesta ahdistelusta.

Trumpilla on nyt viimeinen mahdollisuus vedota koko kansaan, jotta asetelma kääntyisi ennen vaalipäivää 8. marraskuuta.

Viimeisessä väittelyssä kannattaa kiinnittää huomiota näihin asioihin:

Millainen ässä Trumpilla on hihassa – vai onko sitä?

Vaalipäivään on aikaa kaksi ja puoli viikkoa, eikä kukaan presidenttiehdokas ole kirinyt siinä ajassa voittoon 7 prosenttiyksikön takamatkalta. Trumpilla ei siis ole paljon hävittävää, ja hän voi viimeisessä väittelyssä turvautua poikkeukselliseen strategiaan.

Trumpin kampanja-avustajat ovat kehottaneet ehdokasta pysymään ydinviestissään, uusien työpaikkojen luomisessa, rajamuurin rakentamisessa ja Clintonin-vastaisissa syytöksissä. Viime viikon aikana Trump on kuitenkin harhaillut muilla poluilla: hän on keskittynyt väittämään vaaleja manipuloiduiksi, vaatinut Clintonille huumetestejä ja piikitellyt oman puolueensa johtoa.

Ahdistelusyytöksiltä Trump on puolustautunut vihjailemalla, etteivät häntä syyttäneet naiset ole tarpeeksi hyvännäköisiä.

Jotain osviittaa keskiviikon väittelyyn saa siitä, että Trump on kutsunut vieraakseen yleisöön presidentti Barack Obaman kenialaisen velipuolen Malik Obaman, joka ei ole läheinen kuuluisan sukulaisensa kanssa. Trumpin mukaan Malik Obama kannattaa presidentiksi häntä.

Viime väittelyyn Trump oli kutsunut vieraakseen kolme naista, jotka syyttivät entistä presidentti Bill Clintonia ahdistelusta 1990-luvulla.

Pystyykö Clinton enää laajentamaan kannattajakuntaansa?

The Wall Street Journal -lehden mukaan Clintonin ja Trumpin suosio on nyt samoissa lukemissa kuin vaalivuoden alussa tammikuussa: äänestäjistä 40 prosentilla on myönteinen kuva Clintonista, 29 prosentilla Trumpista, aivan kuten tammikuussa.

Samoin tammikuussa 51 prosenttia äänestäjistä sanoi kannattavansa Clintonia, 41 prosenttia Trumpia. Näin nytkin.

Poikkeuksellinen vaalivuosi tai molemminpuoliset syytökset eivät siis lopulta ole mullistaneet äänestäjien käsityksiä kummastakaan ehdokkaasta. Molempien kannatuksella on selkeä katto ja lattia – mutta Clintonilla katto näyttää olevan hieman korkeammalla kuin Trumpilla.

Viime päivinä Clintonin kampanja on pohtinut sitä, pelatako varman päälle vai yrittää lisätä kannatusta myös sellaisissa osavaltioissa, joissa yleensä äänestetään republikaania, mutta joissa Trumpista ei pidetä. Tänä vuonna presidenttikisa on yllättävän tasainen esimerkiksi Arizonassa ja Georgiassa.

Presidentin puoliso Michelle Obama, senaattori Bernie Sanders ja Clintonien tytär Chelsea Clinton kampanjoivat Hillary Clintonin puolesta Arizonassa, jossa demokraatti voitti viimeksi vuonna 1996. Silloin voittajan nimi oli Bill Clinton.

Kampanjointi republikaanien kotikentällä voi auttaa demokraatteja kongressivaaleissa, ja demokraattienemmistö senaatissa taas auttaisi Clintonia ajamaan presidenttinä tavoitteitaan läpi.

Auttaako kotikatsomossa jooga?

Koskaan aiemmin Yhdysvaltain historiassa ehdokas ei ole uhannut vaaliväittelyssä panna toista vankilaan, nimitellyt vastustajaansa paholaiseksi tai kutsunut yleisöön naisia, jotka syyttävät kilpakumppanin puolisoa seksuaalisesta ahdistelusta, kuten Trump teki. Clinton on puolestaan kustunut Trumpia epäpäteväksi ja vaaralliseksi.

Poikkeuksellisen likainen vaalikampanja on saanut monet amerikkalaiset toivomaan, että vaalit olisivat jo ohi.

Ensimmäisen väittelyn alla sosiaalisessa mediassa kiersi drinkkipeliohjeita. Viimeisen väittelyn alla The Wall Street Journal -lehti jakoi venyttelyohjeita, joiden avulla katsoja voisi suhtautua Clintonin ja Trumpin keskinäisiin syytöksiin rauhallisesti.

”Unohda juomapelit: viimeiseen väittelyyn tarvitaan joogaa”, lehti otsikoi.

