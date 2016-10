Bryssel

Euroopan unionin päämiehet ja -naiset kokoontuvat tänään torstaina Brysseliin hieman hajamielisissä tunnelmissa: EU:lla ei ole juuri nyt mitään selkeää akuuttia kriisiä, joka vaatisi rivakoita päätöksiä.

Näin voi päätellä diplomaattien puheista, median ennakkoarvioista ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Donald Tuskin kutsukirjeestä EU-johtajille. Nyt keskustellaan laveassa hengessä muuttoliikkeestä, kauppapolitiikasta ja Venäjästä.

Esimerkiksi Turkkia ei mainita Tuskin kutsukirjeessä ollenkaan, vaikka vain puolisen vuotta sitten Turkin ja pakolaiskriisin tiimoilta järjestettiin kaksi kriittisen tärkeänä pidettyä huippukokousta.

Turkki on kesän vallankaappausyrityksen jälkeen vajonnut yhä syvemmälle autoritaarisuuteen, maalle kaavailtu viisumivapaus on yhä ratkaisematta, ja siten pakolaisvirtoja hillitsevä EU-Turkki-sopimus on epävarmuuden tilassa.

Torstain kokouksessa puhutaan toki Turkistakin, mutta enimmäkseen ”kumppanuuskehyksestä”, jonka puitteissa maahanmuuttoa yritetään hillitä Afrikan maiden kanssa tehtävien keppi-porkkana-sopimusten avulla. Katse näissä sopimuksissa on kaukana unionin rajoista ja tulevaisuudessa.

Keskustelulle on kuitenkin aito tarve. Samalla, kun ihmisvirta Turkin suunnasta on hellittänyt, Italiaan saapuu yhä valtavia ihmismääriä Afrikan maista, joiden kansalaiset eivät yleensä saa turvapaikkaa Euroopasta.

Yli 3 650 ihmistä on hukkunut tai kadonnut Välimerellä tänä vuonna – miltei yhtä moni kuin viime vuonna yhteensä. Se on monen mielestä kriisi ja häpeä.

Kesällä unionin suurin kohtalonkysymys taas oli Britannian EU-ero eli Brexit, mutta tämän päivän huippukokouksessa asia kuitataan seuraavasti:

”Yhdistyneen kuningaskunnan pääministeri [ Theresa May] esittelee maansa ajankohtaista tilannetta”, Tuskin kirjeessä kerrotaan.

Brexit-aiheen vaimentaminen johtuu siitä, että Britannia on siirtänyt virallisen eroilmoituksensa ensi kevääseen. Siihen asti muut EU-maat pysyvät tiukkana Britannialle: ei neuvotteluja ilman ilmoitusta.

Näennäisen hahmoton asetelma ei kuitenkaan tarkoita, etteivätkö EU-pomot ymmärtäisi heitä kohtaavien lukemattomien ongelmien vakavuutta: nyt vain sattuu olemaan hetki, jolloin mikään asia ei ole täsmällisen päivän päälle.

Paitsi että on.

Joissakin EU-maissa on ollut halua lieventää Venäjän-vastaisia talouspakotteita, ja asiasta olikin määrä keskustella. Mutta Venäjän iskut Syyrian siviilikohteisiin ovat kääntäneet asetelman päälaelleen: pitäisikö pakotteita koventaa?

Ukrainan kriisi on ratkaisematta, Krim on edelleen Venäjän kahmaisema, ja Venäjä sekä Syyrian hallinto syyllistyvät Aleppon pommituksissa mahdollisesti sotarikoksiin.

Huippukokouksen todennäköinen lopputulema on, että pakotekeskustelu jätetään käymättä, koska se voidaan käydä joulukuussa tai jättää alempien EU-tasojen murheeksi. Venäjästä on aikomus käydä ”strateginen, yleinen, pitkän aikavälin suhteita” peilaava keskustelu.

Venäjä saatetaan tuomita Syyrian hallitusta parjaavien ”päätelmien” yhteydessä.

Lisäksi päämiehet saattavat huokailla sitä, miten mitätön rooli EU:lla on koko Syyrian sodan käsittelyssä. Sotilaallisia paukkuja ei ole, diplomaattista painoarvoa ei ole, mutta humanitaarista apua sentään annetaan.

Päämiesten tunnelmia saattaa kokouksen päätteeksi pilata tieto siitä, että Belgian ranskankielinen Vallonian alue ei anna perjantaihin mennessä siunaustaan EU:n ja Kanadan välisen Ceta-vapaakauppasopimuksen allekirjoittamiselle, ja ensi viikon huippukokous Kanadan kanssa on nöyryyttävästi peruttava.

Jos Ceta kaatuisi kokonaan, EU:n kauppapoliittinen uskottavuus olisi mennyttä. Se sotkisi lopullisesti Yhdysvaltain kanssa käytävät TTIP-vapaakauppaneuvottelut, Brexit-neuvottelut ja EU:n asioinnin muunkin maailman kanssa.

Tarina kriisittömästä EU:sta odottaa vielä kertomistaan.

EU:n ja sen jäsenmaiden ongelmien rämeikkö

EU-instituutiot ja jäsenmaat joutuvat lähitulevaisuudessa moniin tulikokeisiin, jotka koettelevat unionin arvovaltaa ja jäsenmaiden vallanpitäjiä. Tässä pikakatsaus ongelmien rämeikköön:

Brexit

Britannian ero EU:sta alkaa ensi keväänä, kun Britannian hallitus antaa virallisen eroilmoituksensa. Sen jälkeen valtavan monimutkainen ja repivä neuvotteluprosessi pitäisi saada valmiiksi kahdessa vuodessa.

Turkki

Turkin ja EU:n viime keväänä tekemä sopimus on pysäyttänyt suuren pakolaisvirran Kreikkaan. Sopimus on kuitenkin pahasti keskeneräinen esimerkiksi ihmisten palauttamisen ja uudelleensijoittelun osalta. Turkin sisäpolitiikka on kesän vallankaappausyrityksen jälkeen myrkyllisessä tilassa, ja turkkilaisten viisumivapaus EU-maihin ratkaisematta.

Venäjä

Venäjän aggressiivinen käytös Ukrainassa, Syyriassa, Itämerellä ja muualla aiheuttaa jatkuvaa päänvaivaa yksittäisissä jäsenmaissa ja unionin tasolla. EU-maat ovat pysyneet yhtenäisinä pakotteiden osalta, mutta niiden purkamisesta tai laajentamisesta on kiistelty.

Ceta

Lähipäivinä ratkeaa, saadaanko Kanadan kanssa solmittu vapaakauppasopimus Ceta allekirjoitettua. Sopimus voi kaatua belgialaisten vastustukseen, mikä olisi valtava sokki EU:lle.

TTIP

Yhdysvaltain kanssa neuvoteltava TTIP-vapaakauppasopimus on jouduttu lykkäämään hamaan tulevaisuuteen, vaikka alun perin se piti saada valmiiksi, ennen kuin Barack Obama jättää presidentin tehtävät.

Italia

Italian kansanäänestys 4. joulukuuta senaatin vallan riisumisesta voi kaataa pääministeri Matteo Renzin.

Italian politiikka menisi sekaisin, ja hauras talouskehitys voisi vaarantua.

Vaarallinen vaalisuma

Unionin tärkeissä perustajamaissa Hollannissa, Ranskassa ja Saksassa pidetään ensi vuonna vaalit, joissa äärioikeiston suosion kasvu uhkaa vallanpitäjiä.

Hollannissa ja Ranskassa on lupailtu kansanäänestystä EU-jäsenyydestä.

Hollannin kansanäänestys

Hollanti ei ole vieläkään ratkaissut, mitä se tekee huhtikuussa pidetyn kansanäänestyksensä kanssa. Murskaenemmistö hollantilaisista äänesti Ukrainan kanssa tehtyä assosiaatiosopimusta vastaan. Kaikki muut EU-maat ovat sen ratifioineet.

Omien napojen kerho

Brexit-äänestys, Ceta-sopimuksen vaikeudet, Hollannin kansanäänestys ja EU:n turvapaikkapolitiikan uhmaaminen alleviivaavat, miten vaikeaksi yhteisen tulevaisuuden rakentaminen on EU:ssa käynyt.