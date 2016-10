Pariisin ja Brysselin terrori-iskujen jäljet johtivat samaan lähiöön – Molenbeekin pormestari kertoo nyt HS:lle, mikä kaikki meni pieleen

Fakta Työttömyyttä, rikollisuutta, radikalisoitumista Brysselin ydinkeskustan kyljessä sijaitseva Molenbeekin kaupunginosa kärsii suurtyöttömyydestä, rikollisuudesta ja nuorten radikalisoitumisesta. Ulkomaalaisväestöstä neljännes on marokkolaisia. Marokkolaistaustaisia molenbeekilaisia on epäilty lukuisista terrori-iskuista yli vuosikymmenen ajan. Pariisin viime vuoden marraskuun terrori-iskujen epäillyistä ainakin kolme oli Molenbeekin kasvatteja. Molenbeekilaisista noin 30 prosenttia on työttöminä. Belgian yleinen työttömyysprosentti on noin kahdeksan. Molenbeekilaisten tulotaso on noin 74 prosenttia Brysselin keskiarvosta. Kaupunginosan asukastiheys 16 000 ihmistä neliökilometrillä on yli kaksinkertainen Brysselin kuntien keskiarvoon verrattuna. Molenbeek on hollanninkielinen nimi ja tarkoittaa Myllypuroa. Kaupunginosassa asuu 95 000 ihmistä. Koko Brysselissä asukkaita on 1,2 miljoonaa.

Molenbeek. Bussi kaartaa kanaalin vierustalle ja opas pyytää matkustajia kiinnittämään huomiota pylväisiin. Niiden päissä on pieniä värikkäitä tuulimyllyjä, jotka ovat ”kulttuurinen interventio”, naapuruston elämää piristävä taidetempaus.

On punaista, on keltaista, on sinistä. Taivas on harmaa.

Bussi pysähtyy ja matkalaiset näkevät toisenlaisen intervention, kurkkusalaatinvihreän. Ohi huristaa Belgian armeijan kuorma-auto, kyydissään maastopukuisia, rynnäkkökiväärejä piteleviä sotilaita.

On saavuttu Molenbeekiin, noin 95 000 ihmisen kuntaan, joka kuuluu Belgian pääkaupunkiin Brysseliin. Tämä oli ennen Euroopan teollisuuden sydänmaata mutta sittemmin rajun jälkiteollisen rappiokokemuksen koettelema alue.

EU:n neuvoa-antava elin Alueiden komitea vei kymmeniä eurooppalaistoimittajia todistamaan omin silmin, millaista eloa ja vipinää syntyy, kun kovia kokeneeseen kaupunginosaan kaadetaan kymmeniä miljoonia tukieuroja.

Tyhjäksi jääneestä panimosta on ehostettu viehättävä butiikkihotelli Belvue. Hylätystä tupakkatehtaasta on tullut virkeä kohtauspaikka. Kokonaisia kortteleita on herätetty eloon, toivottamaan kaikki tervetulleeksi.

Belvue-hotellissa toimittajien eteen astelee varautuneen oloinen Molenbeekin pormestari Françoise Schepmans. Hän haluaa tarjota ”tuoreen näkökulman” kaupunginosaansa.

”Meistä on piirretty epäreilu karikatyyri mediassa. Emme ole mikään jihadistien hautomo”, hän sanoo.

Pian on kulunut vuosi Pariisin marraskuun 13. päivän terrori-iskuista, joissa kuoli 130 ihmistä ja seitsemän hyökkääjää. Iskujen pääepäillyt olivat Molenbeekin marokkolaistaustaisia kasvatteja.

Myös puoli vuotta sitten tehtyjen Brysselin pommitusten sekä monien muiden terrori-iskujen jäljet ovat johtaneet suoraan tai epäsuorasti Molenbeekiin.

Belgiasta on lähtenyt jopa 500 jihadistia Syyrian sotaan, väkilukuun suhteutettuna eniten Euroopassa, heistä monet molenbeekilaisia.

Nämäkin uutiset ovat osallistuneet karikatyyrin piirtämiseen.

Tv-kamerat jättivät Molenbeekin kauan sitten. Nyt on rauhallisempi hetki kysyä paikallisilta, miksi täällä näin kävi, ja voiko asioita miksikään muuttaa. Vaikkapa näillä EU-rakennerahoilla.

Pormestari Schepmans sanoo, että terrorismissa ei ole kyse yhden kaupunginosan epäonnistumisesta, vaan koko Belgian ja Euroopankin. Poliisi epäonnistui ja tiedustelu epäonnistui – paikallisella, liittovaltion ja maanosan tasolla.

Mutta ei siitä mihinkään pääse, että paikallisella tasolla nämä paikalliset ihmiset suistuivat yhteiskunnan marginaaliin, rikosten polulle ja terrorismin tielle.

Schepmans sanoo, että Molenbeekissa epäonnistuivat poliitikot, sosiaalitoimi ja koululaitos. Kaikki meni pieleen.

Molenbeekin virhe oli pormestarin mukaan se, että yksi vähemmistö – marokkolaiset – saattoi paikoittain kasvaa enemmistöksi. He ovat paljon köyhempiä, huonommin koulutettuja ja löyhemmin kiinnittyneitä työelämään ja muuhun yhteiskuntaan kuin brysseliläiset keskimäärin.

”Bryssel on Belgian ja koko Euroopankin pääkaupunki, mutta täällä asuvat Belgian köyhimmät ihmiset”, Schepmans kertoo.

Nuoria jaloilleen auttavan Art2Work-projektin johtaja Wim Embrecht sanoo, että suuri ongelmien selittäjä on rasismi.

”Jos nimesi on Muhammed, sinulla on 50 prosenttia huonommat mahdollisuudet saada töitä kuin jos nimesi on Jan tai Éric.”

Jan on tyypillinen hollantilaisnimi ja Éric tavanomainen ranskalaisnimi. Myös näiden kahden etnisen ryhmän jäsenet suhtautuvat toisiinsa kyräillen Belgiassa, arjessa ja politiikassa. Olepa siinä kuviossa Muhammed.

Embrechtin mukaan opinnoista ja työelämästä syrjäytyneet nuoret kytkevät henkilökohtaisen katkeruuteensa suurempaan kertomukseen.

”Isompi maailmantilanne on päin helvettiä. Lähi-idässä riehuvat Bushin ja Blairin aloittamat sodat. Jotkut näkevät ratkaisuksi Syyriaan lähtemisen tai pommittajaksi ryhtymisen”, hän sanoo.

Brysselissä syntynyt Ibrahim Ouassari, 38, kertoo, että hänellä on juuri sellainen profiili, josta moni päätyi jihadistiksi. Hänen vanhempansa ovat marokkolaisia ja hän putosi 13-vuotiaana koulusta katujen maailmaan.

”Brysselin iskujen jälkeen tunsin monet silmät selässäni kun astuin metroon. Jos sinulla on minun naamani, niin poliisi puhuu sinulle lähtökohtaisesti kuin rikolliselle”, Ouassari sanoo.

Ouassarista ei tullut ammattirikollista eikä jihadistia. Hänestä tuli tietokonenörtti, joka opettaa MolenGeek-projektissaan syrjäytyneitä nuoria koodaamaan ja perustamaan IT-alan yrityksiä.

”Heille on lapsesta asti kerrottu, että heistä ei voi tulla muuta kuin bussi- tai taksikuskeja. Meidän on rikottava heidän päänsä sisäinen vankila”, sanoo Ouassari, kuutta kieltä puhuva kolmen lapsen isä.

Ouassarin mukaan nuoren pään sisällä tapahtuu vallankumous, kun hänelle tarjotaan edes jonkinlainen tulevaisuudennäkymä.

”Kun ihminen alkaa uskoa tulevaisuuteen, siitä ei tule loppua. He tulevat töihin viikonloppunakin. Meille on tullut nuoria, jotka lojuivat ennen yksin huoneissaan, mutta nyt he esittelevät projektejaan ministereille ja yrityksille.”

Pormestari Schepmansin ja aktivistien mielestä Molenbeek tarvitsee uudenlaisia ohjelmia syrjäytymiskierteen katkaisemiseksi. Wim Embrechtin mukaan joidenkin nuorten kohdalla on aloitettava sellaisista perusteista kuin kello.

”Jos työpäivä alkaa kahdeksalta se ei ala kello 8.15. Se ei ole itsestäänselvää sellaiselle, jolla ei ole mitään käsitystä työkulttuurista.”

Tätä kuunnellessa havahtuu siihen, että puoli vuotta Brysselin terrori-iskujen jälkeen Molenbeekin ongelmien ratkaisussa ei olla vielä edes alkutekijöissä, vaikkei uusia iskuja olekaan nähty.

Täällä ja muualla Belgiassa on tehty kymmeniä poliisiratsioita. Laukauksia on vaihdettu, pommeja on tehty vaarattomiksi, epäiltyjä on napattu. Armeijan marssittaminen kaduille on luonut turvallisuuden tunnetta.

Mutta samanaikaisesti moni nuori on jatkanut vajoamistaan. Vuosikymmenien aikana muovautuneet ongelmat voivat vaatia vuosikymmeniä kestäviä korjausliikkeitä.

Toimittajat viedään katsomaan uutta projektia, johon on tähän mennessä osallistunut 27 nuorta. He opettelevat viikkaamaan lakanoita ja pyyhkimään pölyjä Belvue-hotellin yhteydessä toimivassa koulutusohjelmassa.

Nuorista tulee huonesiivoojia, jotka pystyvät 20 minuutissa laittamaan hotellihuoneen tip-top-kuntoon, isännät selittävät ylpeinä.

Keskieurooppalainen toimittaja tulee päätään puistellen kuiskaamaan korvaani:

”Tämä on todella omituista. Meille esitellään 27 huonesiivoojan koulutusta kuin suurtakin menestystarinaa”, hän sanoo.

Tähän voi suhtautua skeptisesti, ajattelen itsekin.

Tai sitten tähän voi suhtautua niin, että nämä 27 ihmistä oppivat menemään töihin ajoissa, viikkaamaan lakanoita ja rikkomaan päänsä sisäistä vankilaa, yksi kerrallaan.

EU-rahalla on varmasti turhempiakin hankkeita tuettu.

Helsingin Sanomissa vuosi 2016 on Euroopan vuosi. Kaikki Eurooppa-vuoden artikkelit ovat luettavissa täällä.