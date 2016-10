Suomalaisasiantuntija Trumpin vaalituloksen kiistämispuheista: Käsittämätöntä

Yhdysvaltojen presidentinvaalien viimeistä vaaliväittelyä yöllä seurannut Suomen entinen Washingtonin-suurlähettiläs Jukka Valtasaari hämmentyi republikaanien presidenttiehdokkaan Donald Trumpin näkemyksistä.

Trump arvioi keskustelussa, ettei hän välttämättä hyväksy vaalien tulosta.

”Trumpin vaalikommentti on merkittävä ja käsittämätön. Hän siis sanoi, ettei ole varma, toimiiko maan demokraattinen järjestelmä. Tällä voi olla vain kielteisiä vaikutuksia. Amerikkalaiset ovat luottaneet siihen, että he ovat arvoiltaan oikeassa. Ajattelutapaan on kuulunut, että pakka on pidetty kasassa”, Valtasaari arvioi.

Yleisesti Valtasaari arvioi, ettei Trump onnistunut viimeisessä vaaliväittelyssä voittamaan puolelleen naisia tai latinoja, joiden ääniä republikaaniehdokas kipeästi tarvitsisi. Trump on aiemmin solvannut niin naisia kuin latinojakin.

Vaaliväittelyn teemana oli Yhdysvaltojen ulkopolitiikka. Eurooppaa ei keskustelussa kuitenkaan mainittu juuri lainkaan Venäjää lukuun ottamatta.

”Eurooppaa ei mainittu, mutta ei se ole huolestuttavaa. Eivät ehdokkaat meiltä hae ääniä. Euroopasta on kiinnostunut lähinnä vain maan itärannikko.”

Kun kaikki kolme vaaliväittelyä on nyt käyty, Valtasaari sanoo ehdokkaiden menestyksen näkyvän kannatusluvuissa. Niissä demokraattiehdokas Hillary Clinton johtaa selvin numeroin.

Valtasaari uskaltaakin jo veikata, kuka on Yhdysvaltojen seuraava presidentti.

”Se on Clinton.”