Amerikkalaismedian pikatuomio: Clinton vei tämänkin väittelyn

Yhdysvaltalaismedia on antanut pikatuomion kolmannesta vaaliväittelystä: Hillary Clinton vei tämänkin.

Samaa mieltä oli myös Clinton itse. Hänen kampanjansa lähetti vaaliväittelyn jälkeen pikaviestipalvelu Twitteriin kuvan, jossa Clinton halaa tytärtään. Saateksti on ”se tunne, kun olet voittanut kolme vaaliväittelyä”.

That feeling when you win three straight debates. #DebateNight pic.twitter.com/KlH090F57W