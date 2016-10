Taifuuni Haima jyräsi Filippiinien pohjoisosia – kulkureitti on muuttunut kohti Hongkongia

Trooppinen pyörremyrsky Haima on jyrännyt Filippiinien saariryhmän pääsaaren Luzonin yli keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Supertaifuuniksi luokitellun Haiman jäljiltä voimalinjat ja teleyhteydet Luzonin pohjoisosiin ovat uutistoimisto Reutersin mukaan poikki.

Haima oli hieman heikentynyt ennen kuin se saapui Luzonille, mutta silti tuulen nopeudeksi oli mitattu 225 kilometriä tunnissa.

Ensimmäiset tiedot tuhoalueilta kertovat massiivisista aineellisista tuhoista sortuneista taloista, repeytyneistä kattorakenteista ja kaatuneista puista, kertoo sanomalehti The Guardian.

Henkilövahingoista ei ole vielä tietoa. Filippiinien viranomaiset olivat järjestäneet 90 000 ihmisen evakuoinnin ennen Haiman tuloa. Paikallisten arvioiden mukaan taifuunin kulkureitillä asuu 10 miljoonaa ihmistä.

Tuhoalue sijaitsee noin 350 kilometriä Filippiinien pääkaupungin Manilan pohjoispuolella.

Haiman kulkusuunta on hieman muuttunut, ja satelliittitietojen perusteella se näyttää nyt suunnistavan kohti Hongkongia, jonne saapuu perjantain aikana.

Haima on jo toinen taifuuni, joka on kulkenut Filippienien pohjoisosien yli tällä viikolla. Taifuuni Sarikan rankkasateiden jäljiltä on pelätty maanvyöryjä, joita Haiman sateiden uskotaan vauhdittavan.

Tulvimisen pelätään pahenevan, sillä Haiman ennakoitiin nostattavan merivettä jopa kolmella metrillä.

Kokoluokaltaan Haima on voimakkain pyörremyrsky, joka on iskenyt Filippiineille sitten taifuuni Haiyanin kolme vuotta sitten. Haiyanin jäljiltä löytyi yli 7 000 kuollutta.

Filippiinit on yrittänyt parantaa varautumistaan pyörremyrskyjen tuhoihin Haiyanin jälkeen. Maa kohtaa keskimäärin 20 trooppista hirmumyrskyä vuosittain.