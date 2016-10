FT: Trumpin kiinteistöbisneksillä on kytkentöjä epämääräisiin kazakstanilaisrahoittajiin ja rahanpesuun

Presidenttiehdokas Donald Trumpin kiinteistöhankkeilla on kytkentöjä epämääräisiin rahoittajiin ja väitettyyn rahanpesuun, kertoi talouslehti Financial Times keskiviikkona.

Laajassa selvityksessään lehti on löytänyt todisteita siitä, että kazakstanilainen Krapunovin perhe on hankkinut kolme luksusasuntoa Trumpin nimeä kantavasta 46-kerroksisesta asuintalosta New Yorkissa. Kazakstanin valtio oli jo kaksi vuotta ennen asuntokauppoja asettanut Krapunovit syytteeseen talousrikoksista.

Perhettä on epäilty muun muassa julkisten varojen kavaltamisesta ja rahanpesusta. Nykyään Sveitsissä asuva Viktor Krapunov on Kazakstanin entinen energiaministeri ja sen suurimman kaupungin Almatyn entinen pormestari. Perheen edustaja luonnehtii Financial Timesin haastattelussa Kazakstanin syytteitä tyypilliseksi tavaksi hyökätä maan itsevaltaisen presidentin Nursultan Nazarbajevin vastustajien kimppuun.

Kazakstanin valtion lakimiehet syyttivät viime maaliskuussa Yhdysvalloissa alkaneessa oikeudenkäynnissä Krapunovia ja hänen lapsiaan rahanpesusta muun muassa pöytälaatikkofirmojen Soho 3310, Soho 3311 ja Soho 3312 avulla. Kiinteistörekisterin tietojen perusteella nämä firmat ovat ostaneet 2,8 miljoonalla eurolla vastaavasti numeroidut asunnot Trump Sohosta.

Trump Soho oli yksi ensimmäisistä hankkeista, joissa tv-julkisuutta saanut Donald Trump antoi nimensä isohkoon kiinteistöhankkeeseen, jonka joku toinen toteuttaa. Trump Sohossa tuo yhteistyökumppani oli työyhteenliittymä Bayrock/Sapir, jonka yksi omistaja oli myös Trump.

Bayrockin perustaja on taustaltaan georgialainen liikemies Tamir Sapir ja Bayrockin kazakstanilainen Tevfik Arif. Financial Timesin hankkimien tietojen mukaan Donald Trump sai 18 prosentin osuuden Trump Sohon tuotoista aina vuoteen 2014 asti, jolloin kiinteistöyhtiö joutui taloudellisiin vaikeuksiin ja vaihtoi omistajaa.