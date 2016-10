Presidentit Niinistö ja Kaljulaid pitävät lisäpakotteita Venäjälle mahdollisina

Suomen ja Viron presidentit eivät sulje pois mahdollisuutta, että Euroopan unioni langettaisi Venäjälle uusia pakotteita Syyrian pommitusten takia.

”Suomi ja minä emme sulje pois noita pakotteita”, sanoi tasavallan presidentti Sauli Niinistö torstaina Mäntyniemessä pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

Suomessa torstaina vieraillut Viron uusi presidentti Kersti Kaljulaid on samaa mieltä.

”Jos kansainvälinen yhteisö analysoi tilannetta ja tulee tulokseen, että lisäpakotteet voisivat johtaa haluttuun tulokseen, niin todellakin näitä pakotteita pitäisi käyttää”, Kaljulaid sanoi.

Saksan liittokansleri Angela Merkel ja Ranskan presidentti François Hollande jättivät oven auki pakotteiden lisäämiselle keskiviikkona Berliinissä. Pakotteista keskustellaan myös EU-maiden johtajien huippukokouksessa Brysselissä tänään torstaina, mutta varsinaisia päätöksiä niihin liittyen ei ole luvassa.

Euroopan unioni on langettanut Venäjälle pakotteita Ukrainan sodan ja Krimin valtaamisen takia. Presidentti Kaljulaid sanoo pakotteiden olevan herkkä aihe Suomessa ja Virossa, koska ne ja Venäjän asettamat vastapakotteet ovat haavoittaneet molempien maiden taloutta.

”Mutta pitää katsoa, mitä on toisella puolella, mitä on vaakakupissa. Se on ihmishenget. Ensin Krimillä Ukrainassa, nyt Syyriassa. Se antaa meille mielestäni oikean suunnan ja oikean vastauksen, miten edetä eteenpäin”, Kaljulaid sanoi.

Kansainvälinen yhteisö on arvostellut Venäjää ja sen tukemaa Syyrian hallintoa rajuista pommituksista, jotka ovat kohdistuneet Syyrian suurimpaan kaupunkiin Aleppoon. Venäjä on luvannut pidättäytyä pommituksista 11 tunnin ajan joka päivä neljän päivän ajan.

Presidentti Niinistö suhtautuu äärimmäisen varovasti mutta samalla toiveikkaasti Venäjän tulitaukoilmoitukseen. Hän luonnehtii sitä ”hieman propagandistiseksi”.

”Siitä huolimatta on tulitauko ja neuvottelut jatkuvat. Meidän täytyy jatkaa sillä tiellä”, Niinistö sanoi.

Presidentti huomauttaa, että lännellä ei ole kovin monia keinoja puuttua Venäjän toimiin Syyriassa. Siksi Yhdysvaltain ulkoministerin John Kerryn johtamien rauhanneuvotteluyritysten täytyy jatkua.

”Tällaisen dialogin täytyy jatkua.”

Niinistö ja Kaljulaid korostivat yhteisessä tiedotustilaisuudessaan, että Suomen ja Viron näkemykset Venäjästä ja sen toimista eivät eroa toisistaan.

”Ehkä eroamme hieman siinä, harjoitammeko Venäjän kanssa vuoropuhelua vai ei, mutta se on toinen asia”, Niinistö sanoi. ”Suomi käy dialogia ja Suomi tulee jatkamaan dialogia Venäjän kanssa.”

Viron presidentti Kaljulaid sanoi, että vaikka Suomella ja Virolla on samanlainen näkemys maailmasta ja lähinaapurustosta, mailla voi olla erilaisia tapoja reagoida asioihin.

”Kunnioitan täysin, että mailla on omat lähestymistapansa näihin kysymyksiin.”

Vastavalitun Kaljulaidin ensimmäinen ulkomaanmatka presidenttinä kohdistui torstaina Suomeen. Syyrian ja Ukrainan sotien ja Venäjän lisäksi presidentit keskustelivat maiden välisestä taloudellisesta ja digitaalisesta yhteistyöstä.

Kaljulaid suhtautuu varovaisesti suunnitelmiin Helsingin ja Tallinnan yhdistävästä merenalaisesta junatunnelista. Hän ei halunnut antaa minkäänlaista aikataulua sille, milloin junatunnelihanke voisi ehkä nytkähtää eteenpäin. Presidentin mukaan tunnelista voidaan puhua vasta sitten, kun Baltian läpi Berliiniin kulkeva pikarata Rail Baltic on saatu toteutettua.

Presidentti kuitenkin sanoi uskovansa tunnelin toteutumiseen joskus tulevaisuudessa.

”En pidä sitä utopiana.”

Kaljulaid avasi mielipiteitään Venäjästä myös HS:n tänään torstaina julkaisemassa haastattelussa. Voit lukea haastattelun täältä.