Näissä vaaliasioissa amerikkalaisten kannattaisi ottaa oppia Suomesta – Asiantuntija: Olisi hyvä, jos vaalit voittaisi se, joka saa eniten ääniä

Yhdysvaltain presidentinvalinta on mutkikas prosessi, jossa voittaja ei välttämättä ole se, joka saa eniten ääniä.

Jos sitä vertaa meillä Suomessa käytössä olevaan vaalijärjestelmään, niin olisihan amerikkalaisilla paljon opittavaa, toteaa vaalijohtaja Arto Jääskeläinen oikeusministeriöstä.

Yhdysvaltojen vaalitapa on epäsuora enemmistövaali.

Yhdysvalloissa on 50 osavaltiota, joista jokaisella on tietty määrä valitsijamiehiä. Valitsijamiesten määrään vaikuttaa kunkin osavaltion asukasluku eli käytännössä se, kuinka monta edustajaa sillä on kongressissa.

Amerikassa äänestäjäksi pitää rekisteröityä etukäteen. Arto Jääskeläisen mukaan se on yksi kohta, jossa Suomi voisi opettaa isompaansa.

”Meillä tiedot poimitaan suoraan väestötietojärjestelmästä, Yhdysvalloissa pitää rekisteröityä äänestäjäksi etukäteen. Monet amerikkalaiset eivät osaa tai halua ilmoittautua äänestäjiksi”, Jääskeläinen toteaa.

Yhdysvalloissa äänestysprosentit ovat perinteisesti olleet alhaisia. Suomen tilastokeskuksen pitkäaikaisen tilaston mukaan Yhdysvaltojen äänestysprosentti on ollut pitkään noin 50:n paikkeilla.

”Äänestysprosentti kertoo, kuinka suuri osuus rekisteröityneistä lopulta äänesti”, Jääskeläinen huomauttaa. ”Jos luvussa olisi mukana kaikki yhdysvaltalaiset, luku olisi vielä huomattavasti pienempi.”

Äänestysaktiivisuuteen voi vaikuttaa sekin, että pääehdokkaita on vain kaksi. Voi olla, ettei kumpikaan miellytä, Jääskeläinen toteaa. Suomessa yleensä kaikki eduskuntapuolueet asettavat oman ehdokkaan, joten äänestäjälle vaihtoehtoja on useita.

Suomen toinen oppi Amerikalle: laajempi mahdollisuus valita.

Äänestyskopissa amerikkalaiset eivät äänestä suoraan presidenttiehdokasta vaan oman osavaltionsa valitsijamiestä, joka sitoutuu äänestämään tiettyä presidenttiehdokasta.

”Lisäksi presidentinvaalien yhteydessä äänestetään osavaltiosta riippuen usein muistakin henkilövalinnoista, esimerkiksi paikallisista šeriffeistä”, Jääskeläinen sanoo.

Vähempikin riittäisi. Samanaikaiset vaalit sekoittavat äänestäjiä herkästi.

Se ehdokas, joka voittaa kyseisessä osavaltiossa, saa kaikki osavaltion valitsijamiehet taakseen. Äänierolla ei ole väliä.

Lopulta Yhdysvaltain presidentiksi valitaan ehdokas, joka saa koko maan tasolla vähintään 270 valitsijamiestä taakseen.

Juuri vaalitavan takia Al Gore hävisi presidenttikisan George W. Bushille vuonna 2000, vaikka Gore keräsi kaikkiaan puoli miljoonaa ääntä Bushia enemmän.

Suomalaisesta vinkkelistä katsottuna tuntuu oudolta, että Yhdysvalloissa kukin osavaltio hoitaa äänestykset parhaiksi katsomillaan tavoilla. Äänestyskäytännöt vaihtelevat laajalti.

Amerikkalaisten itsensä mielestä siinä ei välttämättä kuitenkaan ole mitään outoa, sanoo Jääskeläinen. Historiallinen ja yhteiskunnallinen perinne osavaltioiden asemasta on vahva.

”Se lienee osasyy siihen, etteivät osavaltioiden käytäntöjä ole edes pyritty harmonisoimaan. Osavaltioiden itsenäisyys on osa Amerikan Yhdysvaltojen alkuperäistä ydintä.”

Presidentti saadaan toki valittua amerikkalaisellakin tavalla, sanoo Jääskeläinen.

Mutta:

Jääskeläisen mukaan olisi hyvä, jos vaalit voittaisi se, joka saa eniten ääniä.

”Jos vertaa kotimaiseen systeemiin, jossa ei ole valitsijamiehiä, vaa’ankieliosavaltioita tai vastaavia kipupisteitä, niin onhan amerikkalainen tapa turhan monimutkainen”, Jääskeläinen sanoo.

Vaalijärjestelmän pitää olla riittävän yksinkertainen, jotta kansan tahto saadaan mahdollisimman aitona selville. ”Suomessa tilanne on hyvä.”

Kriitikot pitävät Yhdysvaltain vaalitapaa demokratian vastaisena. Jääskeläinen ei ole samaa mieltä.

”Se on toki hankala ja antaa mahdollisuuden vuoden 2000 kaltaisiin yllätyksiin, mutta pääpiirteissään se varmaan toimii. Ja Yhdysvalloissakin vaalien tuloksesta voi aina valittaa riippumattomalle tuomioistuimelle. Se on yksi länsimäisen vaalidemokratian keskeisiä vaatimuksia”, Jääskeläinen sanoo.

Johannes Kotkavirta

Parhaat palat Clintonin ja Trumpin viimeisestä väittelystä

Republikaanien Donald Trump ja demokraattien Hillary Clinton kohtasivat Yhdysvaltain presidentinvaalien kolmannessa ja viimeisessä väittelytilaisuudessa varhain torstaiaamuna. Leikkaus: Salla Hekkala, kuva: CNN