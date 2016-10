Suhtautuminen Venäjään jakaa EU-maita – Brysselin huippukokouksessa yritetään löytää sopua uusista pakotteista

Fakta EU:n Venäjä-leirit Venäjän toimiin tiukasti suhtautuvat: Viro, Latvia, Liettua, Puola, Britannia. Aiemmin myös Ruotsi ja välillä Hollanti. Ymmärtävästi suhtautuvat: Kypros, Kreikka, Unkari, Slovakia, Italia, Itävalta, Tšekki ja Malta. Muut sijoittuvat väliin. Monet, kuten Suomi, seuraavat tarkasti Saksan linjaa.

Bryssel

Aleppon tilanne nousee keskeiseksi kysymykseksi tänään, kun EU-maiden johtajat keskustelevat Brysselissä huippukokouksen illallisella Venäjästä. Useat kokoukseen saapuneet johtajat aikovat puhua mahdollisista uusista pakotteista Venäjälle Syyrian sotatoimien vuoksi.

Tällainen tiukka puhe ei ollut lainkaan Venäjää yhdeksi kokouksen pääteemaksi vaatineiden tavoitteena. He olivat halunneet laajempaa strategista keskustelua Venäjästä ja pitkän aikavälin suhteesta siihen.

”Kun Venäjälle Itä-Ukrainan sodan vuoksi asetettuja pakotteita jatkettiin keväällä, ne saatiin läpi sillä ehdolla, että EU-johtajat keskustelevat Venäjästä”, diplomaattilähde sanoo.

Tätä vaativat jäsenmaat, jotka suhtautuvat Venäjään ja sen toimintaan muuta EU:ta ymmärtäväisemmin, mutta Itä-Ukrainan sodan vuoksi Venäjälle asetettuihin pakotteisiin kriittisesti. Etunenässä on Italian pääministeri Matteo Renzi. Toivona on myönteissävytteinen keskustelu, jossa ehkä saataisiin jonkinlainen aikaperspektiivi Venäjälle asetettujen pakotteiden keventämisessä.

Venäjä kokouksen yhtenä pääteemana alleviivaakin EU:n erimielisyyttä Venäjä-politiikassa, vaikka tähän asti pakotepolitiikassa on pysytty yhtenä rintamana. Kiistat pakotteista koskevat nimenomaan Venäjän Itä-Ukrainassa aloittamista sotatoimista asetettuja pakotteita, harva kritisoi Krimin miehityksen vuoksi asetettuja pakotteita.

Julkinen yhtenäisyys pakotekysymyksessä on tärkeää, joten Venäjään ymmärtäväisemmille maille joudutaan antamaan joissakin asioissa periksi. Samasta syystä jotkut pelkäävät Venäjän valinnan teemaksi tuovan jakolinjoja esiin.

Mitään aiheita ei keskustelulle valittu, joten jokainen saa ottaa esiin itselleen tärkeät asiat, oli kyse sitten Iskander-ohjuksista, Venäjän epäillystä tuesta eurooppalaisille äärijärjestöille tai pakotteiden haitallisuudesta jonkin maan taloudelle. Venäjä-keskustelusta ei myöskään tehdä päätelmiä, minkä toivotaan vapauttavan keskustelua.

Jakolinjat näkyivät jo ulkoministerikokouksessa maanantaina, jonka päätelmissä viitattiin Venäjän toimiin Syyriassa mahdollisina sotarikoksina. Diplomaattilähteiden mukaan ulkoministerikokouksen muotoilu oli ”kovan väännön takana”. Se saatiin läpi lopulta vetoamalla siihen, että EU:n uskottavuus olisi koetuksella, mikäli Venäjää ei mainittaisi.

EU-maat voidaan jakaa karkeasti kolmeen ryhmään niiden suhtautumisessa Venäjään ja Venäjän toimintaan.

Ymmärtäväisten leiriin on usein laskettu Kypros, Kreikka, Unkari, Slovakia, Italia, Itävalta, Tšekki ja Malta. Tiukkaa linjaa ovat taas edustaneet Viro, Latvia, Liettua, Puola ja Britannia. Muut asettuvat näiden ryhmien väliin, osa lähemmäs tiukkojen ja osa lähemmäs lempeiden leiriä.

Tilanne tosin elää, varsinkin ymmärtäväisten leirin kokoonpano. Sävyerojakin on. Yhdysvaltain varapresidentti Joe Biden esimerkiksi arvioi syyskuussa, että ainakin viisi EU-maita haluaisi poistaa Venäjälle asetettuja pakotteita.

Keskeinen toimija on Saksa, jonka linja on ollut Krimin miehityksestä asti tiukempi kuin moni oletti. Tämän linjan takaajana on ollut liitokansleri Angela Merkel. Saksa kuuluu kuitenkin keskiryhmään, sillä se haluaa säilyttää pakotteiden ulkopuoliset kauppa- ja energiasuhteet Venäjään. Merkelkin tukee uutta kaasuputkihanketta Nordstream 2:ta.

Saksan linja on vaikuttanut välillä horjuvalta myös siksi, että toista hallituspuoluettaa sosiaalidemokraatteja edustava ulkoministeri Frank-Walter Steinmeier on varsinkin viime aikoina puhunut Venäjän toimista paljon Merkeliä ymmärtäväisemmin. Sitä selittää osin sisäpolitiikka, mutta myös se, että Saksa on nyt Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Etyjin puheenjohtajamaa.

Erimielisyyksistä huolimatta EU-maiden analyysit Venäjästä ovat itse asiassa yhdenmukaistuneet muutaman vuoden takaisesta, arvioi Venäjän ja Euroopan suhteisiin erikoistunut Kadri Liik European Council on Foreign Relations -tutkimuslaitoksesta.

”Ennen Vladimir Putinin paluuta presidentiksi 2012 käsitykset Venäjän demokratiakäsityksestä vaihtelivat. Nyt tällaista analyyttistä kiistaa ei ole”, Liik sanoo HS:lle.

”Erot ovat resepteissä, miten vastata. Usein nämä reseptit perustuvat maiden omiin kokemuksiin.”

Eri jäsenmaat näkevät myös etunsa eri tavoin, osa haluaa suojella talouttaan Venäjän vastapakotteilta. Osa taas on niin kaukana, ettei Venäjä ole kovin merkittävä kysymys.

Loppukesästä ja alkusyksystä EU:ssa on pohdittu Britannian EU-eron eli Brexitin vaikutuksia unionin Venäjä-linjoihin. Britannia on vetänyt tiukkaa linjaa, joka on helpottanut Merkelin asemaa.

”On olemassa riski, että se syventää jakolinjoja. Se on kuitenkin estettävissä. Alkaako Italia esimerkiksi nähdä itsensä siinä vaiheessa kolmanneksi suurimpana maana ja siksi vastuullisena eurooppalaisen politiikan muodostamisessa”, Liik sanoo.

Renzi on ollut viime aikoina hiljaa Venäjästä. Alkuviikosta hän oli Washingtonissa tapaamassa Yhdysvaltain presidenttiä Barack Obamaa.

Tuoreempi huoli on, että lännen ja Venäjän välit huononevat nyt vauhdilla EU:n seuratessa sivusta. Syyriasta neuvottelevat Yhdysvallat ja Venäjä, eikä EU:lla ole asiassa juuri mitään roolia.