”Lelusalakuljettaja” Rami Adhamin liian uskomaton tarina – Epäselvyyksiä Syyrian orpolapsien auttamisessa ja tekaistuja kertomuksia urotöistä

Tarina kuulostaa lähes uskomattomalta: suomensyyrialainen suurperheen isä vaarantaa toistuvasti henkensä kuljettaakseen leluja ja avustuksia pommitusten kohteena olevaan Aleppon kaupunkiin. Hän kulkee vuorten yli jalan ja ryömii mutaisia mäkiä yön pimeyden turvin.

Timo Jaakonaho

”Aleppon lelusalakuljettajasta” Rami Adhamista on tullut lyhyessä ajassa kansainvälinen julkisuuden hahmo.

Suomessa Adhamin koskettavaa tarinaa on kerrottu useasti kaikissa tärkeimmissä tiedotusvälineissä, myös Helsingin Sanomissa. Hän esiintyy viihdetähtien ja poliitikkojen kanssa. Tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio toimi Adhamin järjestämän taidehuutokaupan suojelijana.

Adham on 42-vuotias kuuden lapsen isä, joka on tullut Suomeen 1980-luvun lopulla. Hän pitää Helsingissä lisäravinnekauppaa.

Viime kuukauden aikana ”lelusalakuljettajasta” ovat kertoneet esimerkiksi CNN, NBC, BBC ja Al-Jazeera. Maineensa myötä Adham on onnistunut keräämään suuria summia hyväntekeväisyyshankkeisiin. Pelkästään parin viime kuukauden aikana Adham on kerännyt joukkorahoituksella yli 80 000 euroa.

HS:n selvitys asettaa kuitenkin ”Aleppon lelusalakuljettajan” uuteen valoon.

Aleppolaisten orpolasten avustamiseen liittyy useita epäselvyyksiä. HS:n haltuunsa saaman materiaalin perusteella Adham on myös keksinyt tarinoita Alepposta mediahuomion saamiseksi. Jo aiemmin Helsingin Sanomat (HS 17.10.) on uutisoinut Adhamin yhteyksistä jihadistiliikkeisiin.

Viime tammikuussa Aleppon lelusalakuljettaja oli suomalaismedian otsikoissa. Adhamin kerrottiin loukkaantuneen pommituksessa avustusreissullaan.

Tieto levisi Suomi–Syyria-yhteisön Facebook-sivuilta 12. tammikuuta. ”Veli Rami on ollut pommituksen Uhrina tänään. Valitettavasti me ei pystytty edelleenkään ottaa häneen yhteyttä”, päivityksessä luki.

Suomi–Syyria-yhteisö on vuonna 2014 rekisteröity järjestö, jonka nokkamiehenä Adham toimii.

Facebook-päivityksen yhteydessä julkaistiin kuva, jossa Adham istuu vasen käsi tukisiteessä ja sideharso päässä. Pari päivää myöhemmin julkaistussa kuvassa Adham istuu autossa.

”Veli Rami on nyt Turkin puolella. Hänet viedään terveyskeskukseen tarkastettavaksi. Huomenna mahdollinen paluu Suomeen”, päivitys kertoi.

HS:n saaman aineiston perusteella loukkaantuminen ei kuitenkaan pidä paikkaansa, vaan se oli keksitty julkisuutta varten.

HS:n haltuunsa saamista Whatsapp-keskusteluista ja ääniviesteistä käy ilmi, että Rami Adham ja hänen entinen apurinsa Sami Meshaal suunnittelivat tarinan loukkaantumisesta yksityiskohtaisesti myydäkseen sen Suomessa suurelle yleisölle. Äänitallenteilla kuuluu Adhamin ääni. Osa viesteistä on lähetetty hänen suomalaisesta numerostaan ja osa turkkilaisesta liittymästä. HS on selvittänyt viestien aitouden it-asiantuntijan avulla.

Sami Meshaal on syyrialainen valokuvaaja, joka auttoi Adhamia videoiden tekemisessä Aleppossa. Adham on myös kerännyt julkisesti rahaa Meshaalin tyttären hyväksi. Tytär loukkaantui tarkka-ampujan osumasta Aleppossa. Meshaal ja tytär ovat nyt Suomessa turvapaikanhakijoina.

Meshaal antoi puhelimestaan löytyvän keskustelumateriaalin HS:lle, koska kokee Adhamin käyttäneen häntä hyväksi. Hän sanoo auttaneensa Adhamia, koska tämä lupasi auttaa Meshaalin tytärtä pääsemään leikkaukseen Suomessa. Käsileikkauksen maksoi lopulta helsinkiläinen klinikka.

”Adham vakuutti minut ja muut siitä, että jos autamme häntä, ihmiset lahjoittavat orvoille enemmän rahaa”, Meshaal sanoo HS:lle.

Tammikuussa käydyssä Whatsapp-keskustelussa Adham ja Meshaal puhuvat tarinan juonesta: Adham jää ilmaiskussa lohkareiden alle ja loukkaa kätensä ja päänsä. ”Uutiset tulevat kertomaan, että Rami Adham loukkaantui Aleppossa ja hän on vakavasti loukkaantunut”, Adham kirjoitti Meshaalille.

”Sen jälkeen kun loukkaannun, laitan puhelimeni pois päältä ja olen poissa Facebookista ainakin kolme päivää.”

Miesten tuttava järjesti Adhamille tukisiteen läheisessä lääkintäpisteessä. Äläkä unohda pääharsoa, Meshaal muistutti kaksi kertaa.

”Ehkä tapaan orpolapsiamme tukiside päällä. Tai ehkä he vierailevat luonani Alkefahissa, kun annan heille leluja. Ja noin vain Suomi rakentaa minulle patsaan Helsinkiin, ja kaikki itkevät”, Adham kirjoitti.

Adham lähetti Meshaalille kuvan, jossa hän makaa oikealla kyljellään auton lattialla. Mies on kyykistynyt auttamaan Adhamia. ”Sen pitää näyttää siltä, että hän kääntää sinut selällesi ja hoitaa kättäsi”, viestitti Meshaal.

Meshaal muistutti Adhamia siitä, että tämän käsi on nyt tukisiteessä: ”Ennen kuin voit vakuuttaa muut, sinun pitää vakuuttaa itsesi, että käsi on murtunut.”

Keskustelut on käyty arabiaksi, ja ne on kääntänyt HS:lle arabian kielen tulkki.

Ennen ”loukkaantumistaan” Adham lähetti Meshaalille englanninkielisen tekstin, joka tulisi julkaista ensimmäisessä Facebook-päivityksessä.

”Valitettavasti olemme menettäneet yhteyden veli Rami Adhamiin tänään. Saamiemme tietojen mukaan hän oli yksi niistä, jotka loukkaantuivat Aleppon lähellä pommituksissa.”

Teksti on lähes sama kuin myöhemmin Facebookissa julkaistussa päivityksessä.

Useat suomalaiset tiedotusvälineet kertoivat Adhamin loukkaantumisesta ja julkaisivat hänestä otettuja kuvia. Pian Adham istui tv-studioissa käsi paketissa kertomassa ”pommi-iskusta”. Tapauksen jälkeen uutisointi lelusalakuljettajasta lisääntyi entisestään ja hänestä viimeistään tuli kuuluisa hyväntekijä.

Adham ja Meshaal halusivat julkaista pommi-iskusta myös videon. Whatsapp-keskustelusta käy ilmi, miten Meshaal neuvoi Adhamille sopivan kuvauspaikan. ”Olemme nauhoittaneet jo neljä kertaa. Kolme pommia ovat olleet suutareita”, Adham viestitti.

Videota ei koskaan julkaistu, koska tarinan yksityiskohdista ei päästy sopuun.

Sittemmin Adham ja Meshaal ajautuivat riitoihin. Meshaalin mukaan hän on joutunut Adhamin pahoinpitelemäksi. Hän on ilmoittanut pahoinpitelyistä ja viesteistä myös poliisille.

Yhdessä ääniviestissä Adham lupaa hankkia Meshaalille väärennetyn henkilöllisyystodistuksen. Meshaal kysyy, pitäisikö hänen mennä lakimiehen luokse oikeiden asiakirjojen hankkimiseksi.

”Voimme väärentää sen, jos haluat. Miksi ei? Väärensin tänään yhden itselleni”, Adham sanoo.

”Suomalaiset tulevat nielemään sen. Jos eivät, työnnetään se heille peräpuikolla.”

Myös Adhamin orpolapsiprojektissa on useita epäselvyyksiä.

Puhelin- ja verkkoyhteydet saarrettuun Itä-Aleppoon ovat heikot. Venäjä ja Syyrian hallinto tekevät alueelle jatkuvia ilmaiskuja.

Monen yrityksen jälkeen Khalid Sabha vastaa soittoon. Hän vetää orpolapsien tukiprojektia Alkefah-instituutissa, joka on ollut Adhamin yhteistyökumppani. Instituutti on erittäin lähellä islamistikapinallisia.

Sabha ei tahdo ensin puhua lainkaan Adhamista. Hänen instituuttinsa toimistoa on hiljattain pommitettu.

”Joudumme juuri nyt kamppailemaan isompien ongelmien kanssa. En tahdo olla lainkaan tekemisissä niin ala-arvoisen ihmisen kanssa”, Sabha sanoo.

Lopulta hän suostuu keskustelemaan asiasta. Sabhan mukaan instituutin yhteistyö Adhamin kanssa alkoi vuonna 2013. Adham toi yhdistykselle avustuksia, kuten ruokaa ja vaatteita. Adhamin mukaan orpolapsia ja lahjoittajia on

Alkefah-instituutti kertoo tekevänsä humanitääristä työtä muun muassa pakolaisten ja orpojen parissa.

”Luulimme hänen olevan hyvä ihminen. Miksi joku kulkisi tuhansia kilometrejä tänne saakka, jos ei olisi hyvä? Minulla oli kuitenkin epäilyjä hänen rehellisyydestään. Hänestä tuli niin kuuluisa suomalaisessa mediassa, että hänestä alkoi tulla ylimielinen”, Sabha sanoo.

Suomessa Adhamin järjestö on kerännyt lahjoittajilta 35 euroa kuussa orpolasta kohden. Sillä on saanut oman ”kummiorvon” Alepposta. Rahat on luvattu toimittaa suoraan lapsia varten. Kukin lahjoittaja on saanut todistuksen, jossa on lapsen kuva ja henkilötiedot.

Khalid Sabhan mukaan instituutti on saanut Suomi–Syyria-yhteisöltä kuukausittain 9–20 euroa lasta kohden, siis selvästi vähemmän kuin Adham on kertonut. Syyrian valuutta on heikentynyt paljon sodan aikana, ja samalla perille päätyvä avustussumma on hänen mukaansa pienentynyt.

Sabha sanoo, että instituutti ei aluksi tiennyt, paljonko Adham keräsi lahjoittajilta Suomessa. Hän lähetti HS:lle valokuvia järjestön leimalla ja tunnuksilla varustetuista kuiteista.

Sabhan mukaan lahjoittajien ei ole mahdollista avustaa vain tiettyä lasta, sillä sodan jaloissa asukkaiden määrä vaihtelee. Miehillä oli ollut tästä erimielisyyttä. Alkefahilla on lahjoittajia myös esimerkiksi Saksasta.

Kesäkuussa erimielisyydet Alkefah-instituutin ja Adhamin välillä kärjistyivät. Sabha lopetti yhteistyön Adhamin kanssa.

”Heitin hänet ulos. Sanoin hänelle, että orvot eivät tarvitse sinua. En salli jonkun käyttävän Aleppoa ja syyrialaisia orpoja hankkiakseen rahaa tai mainetta”, Sabha sanoo.

Sabha kertoo puhuneensa epäselvyyksistä Suomi–Syyria-yhteisön kanssa. Kesäkuusta alkaen yhdistys alkoikin maksaa Alkefah-instituutille lahjoittajille luvatut 35 euroa lasta kohden, Sabha sanoo. Elo- ja syyskuun osalta rahoja ei ole Sabhan mukaan maksettu.

HS soitti Rami Adhamille. Hän kiistää jyrkästi väitteet.

Adhamin mukaan hän ei ole keksinyt tarinaa loukkaantumisesta pommi-iskussa Aleppossa. Hän lisää, että on saattanut vitsailla ”joistain asioista”, mutta ei missään nimessä ole johtanut kertomuksella harhaan.

”Naurettava väite. Eihän tuollaista voi kukaan lähteä keksimään. Olin sota-alueella ja se on tosi vaarallinen paikka.”

Adham kiistää myös vieneensä Aleppon orpolapsille pienemmän summan kuin lahjoittajille on luvattu. Avustuksiin on kuulunut hänen mukaansa suoran rahallisen tuen lisäksi muuta apua. Yhteensä toimitetun avun arvo on ollut hänen mukaansa noin 33 euroa lasta kohden kuukaudessa.

Myös Adham lähettää HS:lle väitteitään tukevia kuitteja tältä vuodelta. Osapuolten kertomukset eroavat monilta osin.

Adhamin mukaan Suomi–Syyria-yhteisö on lopettanut orpotoimintansa Alkefah-instituutin kanssa elokuussa. Adham ei hyväksynyt sitä, että rahasumma osoitetaan kaikille orpolapsille. Hän halusi, että jokainen lahjoittaja saa oman kummiorvon. Adhamin mukaan kummiorpoja on ollut Aleppossa yhteensä 260.

Adham ilmoitti orpohankkeen lopettamisesta sen jälkeen, kun HS oli yhteydessä Aleppoon tiistaina. Keskiviikkona myös yli 80 000 euroa kerännyt joukkorahoituskampanja yllättäen suljettiin.

Monet ihmiset ovat lahjoittaneet Adhamin järjestölle rahaa nimenomaan siksi, että ovat uskoneet hänen pystyvän toimittamaan avun perille, eikä rahaa mene hallintokuluihin tai välikäsille. Suomalaislapset ovat lahjoittaneet hänen toimintaansa lelujaan ja jopa viikkorahojaan.

Eräs Suomessa asuva syyrialainen lahjoitti rahaa Adhamin orpoprojektiin lähes vuoden ajan. Monen muun tavoin hän ei tahdo nimeään julki.

Syyrialaismiehen mukaan hän ei alun perin tiennyt Adhamista muuta kuin julkisuudessa olleen humanitäärisen työn. Rahat hän antoi Adhamille käteisenä.

Sitten hän sai joidenkin muiden Suomessa asuvien syyrialaisten tavoin kuulla Alkefah-instituutista, että Syyriaan menevä summa oli pienempi kuin hänelle on kerrottu. Hän lopetti lahjoittamisen.

”Rami pääsi maineensa huipulle, mutta ei ymmärtänyt, että sieltä pääsee vain alaspäin”, hän sanoo.

HS puhui tätä juttua varten myös useiden muiden Suomessa asuvien syyrialaisten kanssa. Monet heistä sanovat halunneensa pitää etäisyyttä Rami Adhamin toimintaan, koska eivät luota hänen tekemisiinsä. Syyrialaiset puhuivat nimettöminä, koska pelkäävät Adhamia. Hänellä on tilillään pahoinpitely- ja dopingrikostuomioita.

Suomensyyrialaiset sanovat olevansa hyvin huolissaan, että Adhamin väärinkäytöksistä kertominen saa ihmiset kyyniseksi hätää kärsivän Syyrian auttamisen suhteen. He haluavat kuitenkin puhua, koska pelkäävät Adhamin pilaavan yleisesti syyrialaisten sekä avustustoiminnan mainetta.

Adhamin puolustajien mukaan hänen täytyy välillä liikkua vaarallisten ryhmien kanssa tehdäkseen hyvää. Itä-Aleppossa monet hallituksen vastustajat ovat nykyään lähellä islamisteja.

Kuten edeltä käy ilmi, Adhamin avustusprojektien taustat ovat ristiriitaisia.

Hän on kyllä käynyt sodan mittaan Aleppossa ja toimittanut apua Syyriaan henkensä uhalla. Valokuvaaja Sami Meshaalin mukaan kuvissa näkyneet lelut ja muu apu annettiin oikeasti lapsille, mutta Adhamin sankaritarinaa paisuteltiin mediahuomion saamiseksi.

On epäselvää, mihin kaikki Adhamin keräämät rahat ovat tarkkaan ottaen menneet.

Syyrian sota on kestänyt jo kuusi vuotta. Kaaoksen keskellä tarina ”Aleppon lelusalakuljettajasta” on ollut yksi harvoja hyvän mielen uutisia. Silläkään ei näyttänyt olevan paljoa merkitystä, että useiden kymmenien kilojen lelukuljetusten raahaaminen välillä Suomesta saakka sotaa käyvään Syyriaan on taloudellisesti järjetöntä.

Aleppossa karu arki jatkuu. Ruoka on vähissä. Torstaina Venäjä ilmoitti pidentävänsä taukoa väkivaltaisuuksista lauantaihin saakka.

Kansainväliset apujärjestöt toivovat saavansa ensimmäiset avustussaattueet perille pian.

