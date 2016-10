Trumpin möläytys vaaliväittelyssä kirvoitti ”bad hombres” -meemivyöryn

Yhdysvaltain presidentinvaalien kolmas ja viimeinen vaaliväittely republikaanien ehdokkaan Donald Trump ja demokraattien ehdokkaan Hillary Clintonin välillä inspiroi taas meemejä sosiaalisessa mediassa.

Erityisesti yksi Trumpin käyttämä termi, ”bad hombres”, sai runsaasti uusia tulkintoja ja muuttui internetissä torstaina nopeasti ilmiöksi.

Ehdokkaat puhuivat Las Vegasissa varhain torstaiaamuna Suomen aikaa muun muassa maahanmuutosta. Keskustelun yhteydessä Trump vakuutti esimerkiksi rakentavansa muurin Meksikon rajalle ja karkottavansa laittomia siirtolaisia, kuten HS kertoi hetki hetkeltä -seurannassaan.

Trump myös toi ilmi aikeensa puuttua huumekauppaan sanoen, että ”meillä on täällä pahoja miehiä, ja hoidamme heidät ulos”, uutisoivat esimerkiksi The Guardian-lehti ja Britannian yleisradioyhtiö BBC. Pahoista miehistä puhuessaan Trump korvasi mies-sanan espanjankielisellä sanalla hombre, minkä välittömästi tulkittiin viittaavan meksikolaisiin.

Trumpin lausahduksen voi katsoa HSTV:n videosta, jossa väittely on kokonaisuudessaan. Trump puhuu ”pahoista miehistä” videolla kohdassa 19.15.

Twitter-yhteisöpalvelussa julkaistiin torstaina esimerkiksi useita kuvia, joissa kiinnitettiin huomiota Trumpin ajattelemattomana pidettyyn ilmaukseen:

Time to get rid of the #badhombres #debate pic.twitter.com/Fjys0ifd55

@realDonaldTrump , this is for sure a way for you to win the election. #NeverTrump #BadHombres Good Luck with that !! pic.twitter.com/eRGEbSIElM