Video näyttää, kuinka rypälepommit tekevät Alepposta tulimeren – alussa on pimeys, sitten tulevat pommittajat

Alussa on vain syyrialaista pimeyttä.

Pian lentokoneen ääni voimistuu ja näkyviin tulee tulimeressä hehkuva Aleppo. Syyrian tai Venäjän pommikoneet ovat juuri pudottaneet rypälepommeja kaupunkilaisten niskaan.

Ihmisiä kuolee.

Alla olevan videon on kuvannut aleppolainen nettisuunnittelija Malek Tarboush. Sotarikos, Tarboush kirjoittaa julkaisemassaan videoviestissä Twitterissä.

”Kuten videolta kuuluu, ääni voi olla pelottava ensimmäistä kertaa. Olemme kuitenkin tottuneita tähän kaikkien näiden sotavuosien aikana. Olen dokumentoinut satoja ilmaiskuja, tynnyripommeja ja muita”, Tarboush kertoo HS:lle Alepposta.

Tarboush sanoo kuvanneensa videon Aleppon laitamilla. HS:n on kuitenkin mahdotonta varmistaa videon aitoutta. Tarboush vakuuttaa videon olevan autenttinen. Tarboushin kuvia on käyttänyt muun muassa ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch.

”Olen dokumentoinut vallankumousta mielenosoituksista 2011 lähtien. Päivitykseni löytyvät Twitteristä, Instagramista ja blogistani.”

Aleppon saarto on yksi maailman pahimmista humanitaarisista kriiseistä.

Itä-Aleppossa on saarrettuna YK:n arvion mukaan noin 275 000 ihmistä. Syyrian armeija on yhdessä Venäjän asevoimien kanssa pommittanut kaupunkia ja myös sen siviilikohteita kuten sairaaloita. Sotilasoperaation tarkoituksena on vallata Itä-Aleppo takaisin kapinallisilta, joita on kaupungissa arviolta noin 8000.

Kansainvälinen yhteisö on ollut kykenemätön puuttumaan tilanteeseen. Syyskuussa tulitauosta saatiin sovittua, mutta taistelut jatkuivat kun Syyrian tai Venäjän asevoimat iskivät Aleppoon matkalla olleeseen avustussaattueeseen ilmaiskulla.

”YK:n uskottavuus on vaarassa”, totesi ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalin Lynn Maalouf järjestön tiedotteessa.

Malek Tarboush

Tarboush kertoo aleppolaisten tilanteen olevan lohduton. Esimerkiksi ruoasta on pula, varsinkin vihanneksista ja leivästä.

”Suurin pula on polttoaineesta. Sitä tarvittaisiin generaattoreihin, ruoanlaittoon, autoihin, ambulansseihin ja sairaaloihin. Monilla on käytössä aurinkopaneeleita, mutta niissä ei ole tarpeeksi tehoa. Tämä on pahempaa kuin Sarajevon piiritys 1992.”

Torstaina ja perjantaina Venäjä kertoi tulitauosta, jonka aikana kaupunkilaisilla on ollut mahdollisuus paeta Alepposta länsikautta. Moni on kuitenkin epäillyt reitin turvallisuutta.

”Pakeneminen ei ole ollut mahdollista. Jos joku on yrittänyt paeta, sala-ampujat ovat hänet ampuneet”, Tarboush kertoo.

Tarboush kertoo unelmoivansa siitä, että Syyria vapautuisi ”diktatuurista” eli maan johtajan Bashar al-Assadin hallinnosta.

”Maani ansaitsee sen. Olemme jo menettäneet satojatuhansia ihmisiä rikollisen hallinnon vuoksi. Ja tätä hallintoa tukevat Iran ja Venäjä. Yritän saada unelmani toteen tai sitten kuolen siihen pyrkiessäni”, Tarboush sanoo.

Hän haluaa korostaa sitä, että kyse ei ole niinkään sodasta kuin ”vapauden ja kunniallisuuden” vallankumouksesta.

”En usko poliittiseen dialogiin, koska maan hallintoon tai Venäjään ei voi luottaa. Myös kansainvälinen yhteisö on epäonnistunut useita kertoja.”

