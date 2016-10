Bryssel

Suomen ja Viron yhdistävää Baltic connector -kaasuputkea rakentavat yritykset allekirjoittivat perjantaina Brysselissä hankkeen investointisopimuksen.

Allekirjoitustilaisuus oli juhlava, sillä sitä olivat paikan päällä komission Berlaymont-rakennuksessa todistamassa pääministeri Juha Sipilä, Viron pääministeri Taavi Rõivas ja Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker.

Investointisopimuksen arvo on 187 miljoonaa euroa. Se on komission tukisumma hankkeelle, jonka kokonaiskustannukset ovat 250 miljoonaa euroa. Sipilän mukaan Suomen osuus on noin 30 miljoonaa euroa.

Putken on määrä valmistua vuoteen 2020 mennessä.

Sipilän mukaan Suomen liittyminen nykyisen venäläisen kaasuverkon lisäksi myös eurooppalaiseen kaasuverkkoon mahdollistaa useampia kaasuntoimittajia.

Sipilän mukaan hanke lisää siksi myös huoltovarmuutta.

”Baltic connector on tärkeä etappi matkalla kohti EU:n laajuisia energiamarkkinoita”, Sipilä sanoi.

Baltic connector -putkessa kaasua voidaan siirtää molempiin suuntiin. Hanke on EU:lle tärkeä, koska se liittää Suomen ja Baltian toisiinsa. Puolan ja Liettuan välinen yhdysputki liittää sitten Baltian muuhun eurooppalaiseen kaasuverkkoon.

Tarkoituksena on vähentää Suomen riippuvuutta Venäjän kaasusta. Vielä nyt Suomi on kaasun suhteen täysin riippuvainen Venäjästä. Suomen käyttämästä energiasta tosin vain noin 9 prosenttia on maakaasua.

EU-lähteen mukaan Baltic connectorin arvo onkin enemmän symbolinen kuin konkreettinen. Kyse on EU:n strategiasta, jonka tavoitteena on lisätä riippumattomuutta venäläisestä kaasusta. Baltic connector luo osaltaan tätä mielikuvaa.

Samalla saadaan viestittyä poliittisesti, että EU luo jäsenmaita yhdistävää infrastruktuuria.

”Tämä on tällä hetkellä puhdasta pelaamista”, EU-lähde sanoo.

Putken puolesta ja vastaan on lobattu. Esimerkiksi nykyisin Suomessa kaasua monopolilla myyvä Gasum on sanonut kaasun hinnan voivan nosta putken seurauksena, kun Suomen markkina yhdistyy Baltiaan, jossa kaasu on kalliimpaa. Suomen viranomaisten mukaan näin ei välttämättä käy.

Itämerelle on suunnitteilla myös toinen kaasuputkihanke eli Venäjältä Saksaan kulkeva Nordstream 2. Hankkeen arvostelijoiden mukaan uudet putket Venäjältä Saksaan lisäisivät EU:n riippuvuutta venäläisestä kaasusta.

Baltian maat ja Puola vastustavat Nordstream 2:ta. Myös Ruotsi ja Tanska ovat suhtautuneet hankkeeseen varauksellisesti.

”Meistä se ei ole taloudellinen vaan geopoliittinen projekti. Se jakaa [EU:ta] ja lisää riippuvuutta venäläisestä kaasusta”, Liettuan presidentti Dalia Grybauskaitė sanoi HS:n tiistaina julkaisemassa haastattelussa.

”Meille se on ympäristölupakysymys”, Sipilä sanoi ja ilmoitti Suomen kannan Nordstream 2:een Brysselissä torstaina.

Samaa sanoi tasavallan presidentti Sauli Niinistö tiedotustilaisuudessa Grybauskaitėn kanssa tiistaina Helsingissä.