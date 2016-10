Olkiluodon ongelmat pieniä Watts Bariin verrattuna – Yhdysvalloissa otettiin käyttöön ydinvoimala, jota on rakennettu yli 40 vuotta

Olkiluoto 3:n viiveet ja kustannusylitykset ovat pieniä verrattuna Yhdysvalloissa juuri avautuneen Watts Barin ydinvoimalan kakkosreaktoriin. Watts Bar 2 aloitti kaupallisen toimintansa Spring Cityn kaupungissa Tennesseessä keskiviikkona, kertoo uutiskanava CNN.

Se on ensimmäinen uusi käyttöön otettu ydinreaktori Yhdysvalloissa 20 vuoteen.

Watts Bar 2 on ollut rakenteilla 43 vuotta. Matkan varrella alkuperäinen budjetti on moninkertaistunut 4,2 miljardiin euroon.

Tennesseeläiseen ydinreaktoriin verrattuna Olkiluoto 3 on valmistunut melko rivakasti, sillä alun perin avajaisia odotettiin vuodelle 2009, mutta nyt käyttöönottoon valmistaudutaan vuonna 2018. Kolmen miljardin euron kustannusarvio on paisunut 8,5 miljardiin euroon.

Watts Barin kakkosreaktoria on rakennettu kauemmin kuin Panaman kanavaa tai Kheopsin pyramidia, huomautti The New York Times jo kaksi vuotta sitten.

”Ydinvoimateollisuuden oma aikamatkaaja”, lehti arvioi. Lehden mukaan keskeneräisen kakkosreaktorin betonitornit olivat tukevat, mutta niiden pintaa peitti kellanvihreä sammal.

Ennen Watts Bar kakkosta edellinen kaupalliseen käyttöön otettu ydinreaktori oli Watts Bar 1 vuonna 1996. Senkin rakentaminen oli kesketetty 1980-luvun lopulla.

Suunnitteluvirheiden rasittaman ykkösreaktorin kustannukset nousivat lopulta 340 miljoonasta eurosta 6,2 miljardiin euroon.

Ydinvoimayhtiö TVA tilasi molemmat reaktorit ydinvoimarakentamisen kulta-aikaan 1970-luvulla. Three Mile Islandin ydinvoimalaonnettomuus keskeytti ydinvoiman kehittämisen vuoden 1979 jälkeen, ja Tshernobylin onnettomuus 1985 hautasi ydinvoiman lopullisesti Yhdysvalloissa.

TVA keskeytti kakkosreaktorin rakentamisen vuonna 1988, kun se oli kuluttanut hankkeeseen 1,5 miljardia euroa. Yhtiön ymmärryksen mukaan kakkosreaktori oli tuolloin 80-prosenttisesti valmis.

Rakennustyöt alkoivat uudestaan vuonna 2007, jolloin reaktorin loppu-urakan hinnaksi arvioitiin 1,8 miljardia euroa. TVA kuvitteli tuolloin kakkosreaktorin valmistuvan viidessä vuodessa.

Rakentamiseen tarvittiin yhdeksän vuotta ja loppusumma nousi 4,2 miljardiin euroon.

Watts Barin kakkosreaktori oli TVA:n mielestä muuttunut kannattavaksi, koska vanhat kivihiilivoimalat eri puolilla Yhdysvaltoja olivat tulleet tiensä päähän, ja niitä korvaamaan tarvittiin uutta tuotantoa.

TVA tuottaa ydinvoimalla sähköä 4,5 miljoonaan talouteen seitsemässä osavaltiossa. Watts Barin kakkosreaktori on yhtiön seitsemäs reaktori tuotantokäytössä.