”Lelusalakuljettajan” uskomaton tarina herättää epäilyksiä: Mistä tietää, että oma lahjoitus menee perille?

HS kertoi perjantaina, että ”lelusalakuljettajana” tunnettu suomensyyrialainen avustustyöntekijä Rami Adham on johtanut ihmisiä harhaan, ja myös hänen vetämässään orpolasten tukihankkeessa on epäselvyyksiä. Adham on kyllä käynyt sodan mittaan Aleppossa ja toimittanut apua Syyriaan henkensä uhalla. On kuitenkin epäselvää, mihin kaikki Adhamin keräämät rahat ovat tarkkaan ottaen menneet.

Viime viikonloppuna HS myös kertoi, että Suomi–Syyria-yhteisön nokkamiehellä Adhamilla on myös kytköksiä jihadistiryhmiin.

”Meitä huolettaa tietysti, että vaikuttaako tällainen ihmisten halukkuuteen tukea Syyrian avustustoimintaa”, Jouni Hemberg Kirkon ulkomaanavusta sanoo.

Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen avun johtaja Kalle Löövi sanoo, että jos avustusjärjestö tai avustustyöntekijäksi esittäytyvä ihminen ei toimi lupaustensa mukaan, tämä pettää monen ihmisen luottamuksen.

”Jos käy ilmi, että joku on huijannut, se voi vaarantaa muidenkin avustusjärjestöjen toimintaa. Ihmiset voivat alkaa kyseenalaistaa, meneekö apu todella perille”, Löövi sanoo.

Suuri osa avustustyöntekijöistä vaarantaa henkensä konfliktialueella. Syyskuussa Venäjän tai Syyrian ilmaisku rekkasaattueeseen tappoi noin 20 avustustyöntekijää. Löövin mukaan Syyriassa on tapettu 54 Punaisen Ristin tai Punaisen Puolikuun avustustyöntekijää.

”Vaikeissa oloissa tosissaan tehtävä työ sisältää tolkuttoman suuria riskejä, mutta työntekijät tietävät, että ihmiset saarretuilla alueilla eivät selviä ilman apua.”

Suuria avustusjärjestöjä arvostellaan usein siitä, että ihmisten lahjoitukset eivät mene lyhentämättömänä avunsaajille vaan osa rahoista kuluu järjestöjen hallintoon, ammattilaisten palkkoihin ja muihin toimintakuluihin.

”Ainakin järjestelmämme takaa, että perille osoitettava apu tulee toimitettua luotettavasti. Siksi muut kulut voisi hyvin ymmärtää osaksi avustustoimintaa”, Hemberg sanoo.

”Me olemme valppaina ketjun joka vaiheessa. Sisäinen tarkastajamme kiertää avustuskohteissa, ja teetämme myös ulkoisia tarkastuksia. Liikun itsekin kentällä, ja 30 vuoden kokemuksella havaitsen herkästi, jos on viitteitä epäkohdista.”

Suuretkaan järjestöt eivät voi täysin välttää vilunkipeliä.

”Ei tietenkään, koska avustustoimintaa tekevät ihmiset. Mutta ihmiset voivat luottaa siihen, että teemme kaiken voitavamme, ettei välistävetoja tapahdu”, Hemberg Kirkon ulkomaanavusta sanoo.

Punaisella Ristillä on eri puolilla maailmaa yhteensä 17 miljoonaa työntekijää tai vapaaehtoista.

”Joka vuosi paljastuu ihmisiä, jotka tekevät väärin. Meidän mittakaavassamme tapaukset eivät ole isoja, mutta sekään ei ole hyväksyttävää. Pyrimme ehkäisemään ja nopeasti korjaamaan nämä tapaukset”, Löövi sanoo.

Suomen Unicefin varainhankinnan johtaja Jussi Ojutkangas korostaa niin ikään ammattimaisen järjestön luotettavuutta. Hänen mukaansa järjestelmässä tarkkaillaan jatkuvasti, mihin raha menee. Epäkohtiin puututaan välittömästi.

”Unicefin Syyrian-toimistossa on 200 ihmistä. Lisäksi tukenamme on 66 erillistä asiantuntijaa ja 51 kumppanijärjestöä. Apu saadaan perille, koska olemme ammattilaisia ja meillä on luotettavat paikalliset kumppanit”, Ojutkangas sanoo.

”Henkilökohtaisesti en lahjoittaisi järjestölle, joka sanoo, että rahaa ei mene hallintoon. Tuloksien aikaansaanti vaatii järjestelmät ja ammattilaiset. Siihen perustuvat Unicefin toiminta ja tulokset.”