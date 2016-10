YK siirtää avustussaattueiden lähettämistä Itä-Aleppoon – ruoka on loppumassa ja ”Aleppossa on jumissa satatuhatta lasta”

Venäjän ja Syyrian hallituksen julistama tulitauko on uutistoimisto AFP:n mukaan pitänyt perjantaina Aleppossa. Maailmanjärjestö YK ilmoitti kuitenkin, ettei se voi vielä lähettää avustussaattueita piiritettyjen avuksi turvallisuussyistä johtuen.

YK:n tarkoituksena oli myös evakuoida sairaita ja haavoittuneita.

”Evakuointeja ei valitettavasti voitu aloittaa tänä aamuna, sillä olosuhteet eivät olleet siihen riittävän hyvät”, sanoi YK:n humanitaarisen avun koordinaatioyksikön Ochan edustaja Jens Lärke.

Tulitauon tarkoituksena on päästää siviilit ja kapinallistaistelijat pois saarretusta Itä-Alepposta. AFP:n mukaan siviilit ja taistelijat eivät kuitenkaan ole lähteneet kaupungista. Uutistoimiston kirjeenvaihtajan mukaan vain kahdeksan ihmistä käytti torstaina mahdollisuutta paeta piirityksestä.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov syytti kapinallisia tulitauon rikkomisesta ja siitä, että nämä estävät ihmisten lähdön saarretusta kaupungista.

Venäjän tukemien Syyrian hallituksen joukkojen pyrkimyksenä on valloittaa Itä-Aleppo. Tehtävä helpottuisi, jos taistelijoita pakenisi kaupungista. Kapinalliset valloittivat Itä-Aleppon vuonna 2012, ja Syyrian armeija on piirittänyt sitä heinäkuun puolivälistä.

YK:n pääsihteerin Ban Ki-moonin mukaan Itä-Aleppoon ei ole pystytty viemään avustustarvikkeita heinäkuun 7. päivän jälkeen, ja ruokavarastot loppuvat lokakuun lopulla.

Myös muunlaista apua tarvitaan.

”Aleppossa on jumissa satatuhatta lasta. Joka kolmas koulu on tuhottu. Yritämme saada lapset kouluun. On äärimmäisen tärkeää, ettei tästä sukupolvesta tule menetettyä sukupolvea”, sanoo Jouni Hemberg Kirkon ulkomaanavusta.

”Yritämme saada myös kouluihin uusia opettajia.”