Huonosti nukuttu yö, sitten tulitaisteluun Isisiä vastaan – katso suomalaiskuvaajan ainutlaatuiset kuvat Mosulin taistelun etulinjasta

Bashiqa on taajama Irakin pohjoisosassa. Harva on Bashiqasta kuullut, mutta nyt se on sodan polttopisteessä.

Bashiqa on koillisella reitillä miljoonakaupunki Mosuliin. Irakin armeija ja kurdisotilaat käynnistivät lokakuun puolivälissä suurhyökkäyksen Mosuliin, jota ääri-islamilainen Isis on pitänyt kuristusotteessaan yli kaksi vuotta.

Mosulin menettäminen olisi Isisille musertava isku, eikä se aio luopua kaupungista helpolla. Tämän saivat kurditaistelijat eli peshmergat huomata, kun he lähtivät torstaina etenemään kohti Bashiqaa.

Niklas Meltio

Suomalainen kuvajournalisti Niklas Meltio on sodan etulinjassa, peshmergojen joukkueen mukana.

”Nyt ollaan niin lähellä Mosulia, että Isisillä on vaihtoehdot vähissä. Heidän on taisteltava”, Meltio kertoi perjantaina Bashiqan tuntumasta, Mosulin liepeiltä.

Meltiolla on runsaasti kokemusta maailman kriisialueilta. Hän on työskennellyt Irakin lisäksi muun muassa Afganistanissa, Syyriassa ja Itä-Ukrainassa.

HS julkaisee Meltion kuvareportaasin kurdisotilaiden yhdestä vuorokaudesta – viime keskiviikkoillasta torstai-iltapäivään.

Illan ja yön tuntien aikana kurdijoukko valmistautui operaatioon. Herätys oli aamuneljältä, ja päivän valjettua alkoi hidas eteneminen Bashiqan itälaidalle.

Alueen pikkukylät ovat edelleen Isiksen hallinnassa, ja peshmergat joutuivat ajoittain ristituleen. Koska maasto on tasaista, taisteluasemia kaivettiin katerpillarein.

Meltio kertoi, että peshmergat ovat motivoituneita sotilaita. Torstaina mieliä apeutti tieto siitä, että tarkka-ampujan haavoittama toveri, Karawan nimeltään, oli kuollut.

Perjantaina taistelu Mosulista jatkui, kertoivat uutistoimistot.

Yhdysvallat tuki hyökkäystä ilmaiskuin, ja Irakin armeija julisti vallanneensa kyliä Mosulin etelä- ja kaakkoispuolella. Kurdikomentajat raportoivat vastaavista menestyksistä.

Tietoihin valtauksista kannattaa suhtautua varauksin. Mosulin taistelusta voi tulla pitkä.

