Obamaa ”penikaksi” hakkunut Filippiinien presidentti tekee pesäeroa USA:han – Kiina voi olla uusi liittolainen

Peking

Filippiinien presidentti Rodrigo Duterte on tämän viikon Kiinan-vierailullaan lähentynyt Kiinaa ja tehnyt pesäeroa Filippiinien pitkäaikaiseen liittolaiseen Yhdysvaltoihin. Muutos maiden välisissä suhteissa saattaa vaikuttaa tasapainoon Etelä-Kiinan merellä, jossa eri maat kiistelevät suuresta merialueesta.

Rosoisista puheistaan ja väkivaltaisesta huumeiden vastaisesta sodastaan tunnettu 71-vuotias populisti Duterte ilmoitti yllättäen torstai-iltana Pekingissä ”erottautuvansa” Yhdysvalloista. Hän sanoi myös lähentyneensä Kiinaa ja sopineensa, että Kiina ja Filippiinit sopivat Etelä-Kiinan merta koskevat riitansa keskustelemalla, kertoo uutistoimisto AFP.

”Yhdysvallat ei hallitse meidän elämäämme. Paskanjauhanta riittää”, Duterte lisäsi talousalan tapaamisessa Pekingissä pitämässään puheessa AFP:n mukaan.

”Aion mennä myös Venäjälle puhumaan [presidentti Vladimir ] Putinin kanssa ja kertomaan hänelle, että meitä on nyt kolme maailmaa vastaan – Kiina, Filippiinit ja Yhdysvallat”, hän jatkoi yhdysvaltalaisen uutiskanavan CNN:n mukaan.

Duterte on aiemmin muun muassa ilmoittanut haluavansa lopettaa yhteiset sotaharjoitukset Yhdysvaltojen kanssa. Neljättä kuukautta jatkuvalla presidenttikaudellaan hän on ehtinyt myös nimitellä julkisesti Yhdysvaltojen Filippiinien-suurlähettilästä ”homoksi huoran pojaksi” ja Yhdysvaltojen presidenttiä Barack Obamaa ”nartun penikaksi”.

Saaristovaltio Filippiinit on ennen kesäkuussa virassa aloittaneen presidentti Duterten kautta ollut yksi näkyvimmistä Kiinan vastustajista Etelä-Kiinan meren kiistassa, jossa Kiina riitelee alueista muiden muassa Filippiinien ja Vietnamin kanssa.

Vuonna 2013 Filippiinit esimerkiksi pani vireille oikeusjutun Kiinaa vastaan. Kansainvälinen välitystuomioistuin antoi tuomionsa viime heinäkuussa. Sen mukaan Kiinalla ei ole merialueisiin sellaisia oikeuksia kuin se vaatii. Kiina on ilmoittanut, ettei se aio noudattaa tuomiota.

Yhdysvallat on merialuekiistoissa tähän asti tukenut voimakkaasti Filippiinejä. Jos Filippiinit kuitenkin Duterten johdolla kääntyy Kiinan liittolaiseksi, se voi merkitä uutta käännettä koko kiistassa.

Tällöin Yhdysvallat voisi menettää erittäin tärkeän liittolaisen ja mahdollisesti myös tukikohtia Kaakkois-Aasiassa. Kiina puolestaan voisi saada aiempaa vapaammat kädet naapureidensa suhteen. Tähän mennessä Kiina on esimerkiksi rakentanut tekosaaria Etelä-Kiinan merelle alueille, joista se kiistelee naapuriensa kanssa.

Hyvillä Kiina-suhteilla Filippiinien oletetaan tavoittelevan kiinalaisia investointeja ja muuta taloudellista tukea.

Lähentyminen Kiinaan ei kuitenkaan merkitse, että Filippiinien suhteet muihin maihin viilenisivät, ilmoitti Filippiinien budjettiministeri Benjamin Diokno uutistoimisto Reutersin mukaan perjantaina.

”Olemme avoimia kaikille avustusmuodoille”, hän kertoi. ”Valitsemme avustuksista sen, joka on parhaiten maan edun mukainen.”

Yhdysvaltojen ulkoministeriö on ilmoittanut pyytävänsä Filippiineiltä selitystä Duterten lausunnoista, kertoo CNN.

Duterte on entinen Davaon kapungin pormestari, eikä hänellä ole mainittavaa kokemusta ulkopolitiikasta. Ilmeisesti Filippiineilläkin on jossain määrin epäselvää, kuinka tosissaan presidentti on puhuessaan pesäerosta Yhdysvaltoihin.

”Meillä ei ole kiirettä tulkita presidentin puhetta, sillä meidän on odotettava hänen antamiaan ohjeita”, sanoi Maria Banaag Filippiinien presidentinkanslian viestintäosastolta uutistoimisto Reutersille.