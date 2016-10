Krp:n terrorismilistalle päätynyt yhdistys rahoitti ”Aleppon lelusalakuljettajaa”

Kohun keskelle päätynyt ”lelusalakuljettaja” Rami Adham on tehnyt yhteistyötä Northern relief -yhdistyksen kanssa. Yhdistys joutui sittemmin terrorismirikostutkinnan kohteeksi. Yhdistys on edelleen keskusrikospoliisin terrorisminvastaisella varojenjäädytyslistalla.

Adham kiitti Northern reliefin ”veljiä” henkisestä ja rahallisesta tuesta yhdistyksen Facebook-sivuilla kesäkuussa 2014.

”1 000 Euro tullut perille tilille! Tulemme käyttämään sitä summa tarjoamaan ja järjestämään Iftaria Ramadanin aikana Aleppossa!” Adham kirjoitti.

”Luoja siunatkoon matkaasi Rami ja tuokoon kauttasi paljon apua Syyrian julman sodan uhreille, kotinsa menettäneille, orvoille, leskille, nälkää näkeville, loukkaantuneille ja kaikille apua tarvitseville”, yhdistyksen Facebook-tilin ylläpitäjä vastasi.

Syksyllä 2014 krp tiedotti terrorismirikostutkinnan alkamisesta. Ainakin osalla epäillyistä on yhteyksiä Northern relief -yhdistykseen. Yhdistys on poistettu yhdistysrekisteristä.

Tutkinta on loppusuoralla ja tapaus on siirtymässä syyteharkintaan. Jutussa on neljä pääepäiltyä, joita on epäilty terrorismirikoksen valmistelusta.

Juttu on siirtymässä syyteharkintaan kolmen pääepäillyn osalta. Kahta heistä epäillään myös värväämisestä ja toista heistä myös koulutuksen antamisesta. Neljättä pääepäiltyä ei ole vielä tavoitettu esitutkintaa varten. Hän oleskelee ulkomailla.

Epäillyt ovat matkustaneet Syyriassa ja ainakin osan heistä epäillään osallistuneen aseellisiin taisteluihin. Epäillyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin. Heidän mukaansa kyse on ollut avustustoiminnasta.

Tutkinnanjohtaja Mika Ihaksisen mukaan myös joitakin muita ihmisiä on kuultu tutkinnan aikana epäillyn asemassa, mutta heidän asemansa voi vielä muuttua.

Ihaksinen kertoo, että esitutkinnassa on selvitelty epäiltyihin liittyvän yhdistyksen toimintaa laajasti. Hän ei halunnut ottaa kantaa siihen, onko Adhamia kuultu tutkinnan aikana epäiltynä tai todistajana. HS ei tavoittanut Adhamia perjantaina.

