Kiinan viime aikojen puheenaihe numero yksi nousi tällä viikolla jälleen otsikoihin, kun näyttelijä Wang Baoqiangin avioeroa alettiin käsitellä oikeudessa.

Wang, 32, nosti kohun viime elokuussa ilmoittamalla, että hän eroaa vaimostaan Ma Rongista, 30.

Wang väitti, että hänen vaimollaan on suhde toisen miehen kanssa. Ma on kiistänyt väitteen ja syyttänyt Wangia perheen hylkäämisestä. Ma vaatii mieheltään korvauksia kunniansa loukkaamisesta.

Julkkispariskunnan riitaisa ero on kiinalaisten mielestä melkeinpä maailman kiinnostavin asia. Miljoonat ihmiset ovat keskustelleet siitä esimerkiksi Kiinan sosiaalisissa medioissa kuten Weibossa ja Wecahtissa.

Weibosta ilmenee, että Wang Baoqiangin ero -aihetunnisteella on elokuusta lähtien tehty hakuja yli neljä miljardia kertaa. Wangin Weibossa julkaisema eroilmoitus on kerännyt yli kolme miljoonaa kommenttia. Luvut ovat melkoisia jopa kiinalaisessa mittakaavassa. Weibolla on noin 280 miljoonaa aktiivista käyttäjää.

Pariskunnan tarinassa on elementtejä koko kiinalaisen yhteiskunnan muutoksesta.

Wang on köyhistä oloista. Hän päätyi toimintaelokuviin oltuaan lapsena Shaolin-kungfutemppelissä oppilaana. Nyt pari riitelee valtiollisen median mukaan omaisuudesta, joka käsittää yhdeksän asuntoa, sijoituksia, autoja ja ylellisyystavaroita.

Tällaisesta noususta unelmoivat miljoonat kiinalaiset, jotka ovat lähteneet maalta kaupunkeihin töihin tai kouluun. Moni on jopa saavuttanut nousua. Ei ehkä rikastunut mutta keskiluokkaistunut.

Myös tarinan loppu koskettaa entistä useampaa kiinalaista.

Kiinassa avioliitto on vielä tärkeämpi instituutio kuin esimerkiksi Suomessa. Perinteisesti lähes kaikkien on oletettu menevän naimisiin. Avioliitto on edellytys lasten tekemiselle. Avioliiton ulkopuolella syntyneet jäävät ilman kotipaikkaoikeutta, joka antaa oikeuden esimerkiksi koulunkäyntiin – ja avioliittoon. Eroaminen oli harvinaista 1980-luvulle asti.

Nyt eroaminen yleistyy nopeasti, ja se alkaa vähitellen olla normaalia. Vuodesta 2003 lähtien avioerojen määrä on lähes kolminkertaistunut. Viime vuonna otettiin noin 3,8 miljoonaa eroa.

Kehitystä voi pitää luonnollisena. Eroaminen on yleistynyt muuallakin kaupungistumisen, vaurastumisen ja väestön koulutustason kasvun mukana.

Muutoksessa on kohueroilla tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä.

”Haluan oksentaa. Tuollainen ihminen tekee minut sanattomaksi”, kommentoi yksi Weibo-käyttäjä Mata, koska tämän väitetään pettäneen miestään.

”Mutta useimmille ihmisille hän ei ole tehnyt haittaa. Ei hän ansaitse koko valtakunnan syyttelyä”, toteaa toinen.

”Jos Ma Rong saa avioerossa paljon perheen varoja ja voi elää onnellisena, silloinhan avioliitoissa tullaan pettämään koko ajan enemmän”, järkeilee kolmas.

Avioeron mahdollisuus on monille kiinalaisille käytännössä melko uusi asia. Siksi on tärkeää, että julkkiserot antavat tilaisuuden pohtia ja keskustella, millaisia käytännön seikkoja ja moraalisia näkökohtia eroon voi liittyä.