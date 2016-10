Yhdysvaltain demokraatit jäivät kiinni vaalivilppipuheista – Trump tarttui heti väitteisiin

Washington

Kaksi demokraattipuolueen työntekijää Yhdysvalloissa joutui eroamaan sen jälkeen, kun julkisuuteen tuli salaa kuvattu nauha. Miehet puhuvat nauhalla vaalivilpistä.

Republikaani Donald Trump käyttää nauhoitusta todisteena siitä, että demokraatit yrittävät peukaloida vaaleja.

Asiasta kertoi perjantaina The New York Times -lehti.

Kyse on nauhoista, jotka julkaisi oikeistolaisen aktivistin James O’Keefen uutissivusto Project Veritas. Sen edustajat olivat esiintyneet ilmeisesti demokraattien tukijoina ja käyneet tapaamassa kahta demokraattien kansalliskomitealle työskentelevää miestä, jotka eivät tienneet puheidensa päätyvän nauhalle.

Nauhalla demokraatti Scott Foval kuvailee sitä, että puolue lähettää Trumpin kampanjatilaisuuksiin ihmisiä provosoimaan yhteenottoja. Näitä käytetään ilmeisesti Trumpin maineen mustaamiseksi.

”Joskus hullut reagoivat, joskus he eivät reagoi”, Foval sanoo nauhalla The New York Times -lehden mukaan.

Toisella nauhalla Foval ja toinen virkailija Robert Creamer kuvailevat vaalivilppitaktiikoita: kuinka ihmisiä voidaan kuljettaa autoilla äänestämään toiseen osavaltioon ja kuinka luvattomille siirtolaisille saadaan äänestyslupa. Nauhalta ei käy ilmi, onko näin toimittu vai kertovatko miehet tavoista, joilla vaaleja voi peukaloida.

O’Keefe on aiemmin editoinut nauhojaan niin, että niiden viesti on muuttunut. Fovalin ja Creamerin ero kertoo kuitenkin, etteivät he voi kiistää nauhojen sisältöä.

”Emme usko eikä meillä ole todisteita sen suhteen, että mikään videolla kuvailluista teoista olisi tapahtunut”, puolustautui demokraattipuolueen puhemies Donna Brazile.

Nauhat vetävät kuitenkin mattoa väitteiltä, joiden mukaan Trumpin puheet vaalivilpistä ovat pelkkää politikointia.

Akateemisten tutkimusten mukaan Yhdysvaltain vaalijärjestelmässä on paljon ongelmia, mutta vaalivilppi on nykyisin harvinaista. Trump on väittänyt tutkimuskeskus Pew’n lukuihin vedoten, että 1,8 miljoonaa kuollutta äänestää. Pew’n mukaan äänestysrekisterissä on 1,8 miljoonaa vainajaa, mutta heidän identiteettiään on käytetty hyväksi vain yksittäistapauksissa.

Oikeistolaisen Heritage-säätiön selvitys vuodelta 2015 löysi kymmenkunta ulkomaalaista, jotka oli tuomittu äänestämisestä vuoden 2000 jälkeen.