Ilmatieteen laitoksen mittauslaitteet tuhoutuivat Mars-laskeutujan myötä – ”Olisimme toivoneet, että ne olisivat toimineet pari päivää”

Euroopan avaruusjärjestö Esa kertoi perjantaina, että sen Marsiin keskiviikkona lähettämä Schiaparelli-laskeutuja murskaantui planeetan pintaan. Laskeutujan mukana tuhoutuivat myös Ilmatieteen laitoksen kehittämät kaasukehän painetta ja kosteutta mittaavat laitteet.

”Olisimme toivoneet, että ne olisivat toimineet pari päivän. Sen ajan laitteiden piti alun perin toimia”, sanoo Ilmatieteen laitoksen tutkija Timo Nikkanen.

Tuhoutuneen laitteiston materiaali- ja testaushinnaksi Nikkanen arvioi noin 50 000 euroa.

”Kokonaishintaa on kuitenkin vaikea määritellä työmäärän takia. Me olemme tutkijoita ja teemme tätä kehitystyötä oman työmme ohessa.”

Nikkanen ei pidä laskeutujan kohtaloa pelkästään epäonnistumisena. Ilmatieteen laitos sai kaikesta huolimatta arvokasta tietoa.

”Tämä oli testimatka, sillä meidän laitteissamme oli Vaisalan uudenlaiset paineanturit ja kehittämämme uudentyyppinen mittaustietokone. Ehdimme kokeilla laitteita avaruuslennon aikana ja havaitsimme, että ne toimivat. Myös laskeutumisvaiheesta saatiin arvokasta dataa, vaikka laskeutuminen päättyikin tuhoutumiseen.”

Nasan julkaisemasta videosta on päätelty, että Schiaparelli tuhoutui laskeutuessaan. Jäljen koko Marsin pinnalla viittaa laitteen murskaantumiseen.

Nyt mukana ollutta Ilmatieteen laitoksen tekniikkaa käytetään seuraavan kerran vuonna 2020. Silloin laitteita on sekä Esan seuraavassa Mars-laskeutujassa että Nasan samaan aikaan lähetettävässä Mars-mönkijässä.

Ilmatieteen laitoksen mittauslaitteistoa on jo Marsissa. Nasan Curiosity-mönkijä on tehnyt tutkimusta planeetan pinnalla vuodesta 2012, ja laitteet toimivat yhä.

Laskeutujan tuhoutuminen ei yllättänyt Nikkasta, sillä yli puolet aiemmista yrityksistä on päätynyt epäonnistumiseen. Syynä on se, että Marsiin on vaikea laskeutua planeetan ohuen kaasukehän takia.

Laskeutujan nopeus on valtava. Esimerkiksi Schiaparelli-laskeutuja osui Marsin kaasukehän yläosiin noin 21 000 kilometrin tuntinopeudella noin 120 kilometrin korkeudessa. Suuren etäisyyden vuoksi laskeutumista ei voida myöskään ohjailla, vaan se tapahtuu autonomisesti.

”Jarruttaminen on vaikeaa verrattuna Maahan, jossa paksu ilmakehä antaa aikaa nopeuden vähentämiseen. Marsin kaasukehän paine pinnalla on vain noin prosentin luokkaa verrattuna Maan ilmakehään”, Nikkanen sanoo.

”Esimerkiksi kuussa voidaan käyttää raketteja loppuun saakka, koska Kuulla ei ole kaasukehää.”