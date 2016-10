Rakennuttiko Viron ex-presidentti kotitaloaan osin veronmaksajien rahoilla? – Nyt kansa vaatii Ilvestä palauttamaan rahat

Fakta Ärmasta ei tullut majataloa Toomas Hendrik Ilves sai esi-isensä tilan Ärman 1991, kun Viro oli vapautunut Neuvostoliitosta. Vuonna 2005 perustettiin perheyritys Ermamaa, joka sai seuraavana vuonna 190 000 euron yritystuen majoitus- ja konferenssikeskuksen perustamiseen. Majatalotoiminta lakkasi syksyllä 2007, kun Ilves valittiin presidentiksi. Toisen presidenttikauden jälkeen tänä syksynä Ilves joutui palauttamaan 19 000 euroa tuesta.

Tallinna

Talorahaskandaali seuraa virkakautensa päättänyttä presidentti Toomas Hendrik Ilvestä Virossa.

Ilveksen Etelä-Virossa sijaitsevan Ärman talon kunnostus- ja muutostöitä kustannettiin 190 000 eurolla EU:n rakennerahastosta vuonna 2006 ennen hänen valintaansa presidentiksi. Ilveksen piti palauttaa vain kymmenesosa, 19 000 euroa sen jälkeen, kun hän ilmoitti turismisuunnitelman peruuntumisesta presidenttikautensa päättymisen jälkeen lokakuussa.

Yritystukien jaosta Virossa päättävä EAS (Enterprise Estonia) myönsi tuen Ilveksen talojärjestelystä vastanneelle perheyritykselle Ermamaa oü:lle matkailun edistämiseksi. Se järjestikin majoitus- ja seminaaripalveluja Ärmalla 17 kuukauden ajan Ilveksen presidenttikauden alkuun asti.

Suunnitelman peruuntumisen jälkeen suurelle yleisölle on jäänyt vaikutelma, että demokraattisia arvoja puheissaan korostanut Ilves rakennuttikin itselleen kotitalon osin veronmaksajien rahoilla.

Puolentoista viikon aikana Viron kaikki neljä valtakunnallista uutislehteä, Postimees, Eesti Päevaleht, Äripäev ja Õhtuleht, ovat kehottaneet Ilvestä palauttamaan rahat.

”Ärmasta tuli välillä omanlaisensa valtiollinen turismikohde. Liki kymmenen vuoden aikana vastaanotin siellä lähes 4 000 vierasta”, Ilves puolustautui syytöksiä vastaan perjantaina Viron yleisradioyhtiön, ERR:n, kotisivulla.

Ilves tyrmää ERR:lle lähettämässään selvityksessä väitteen, että yritystukia olisi käytetty kodin kunnostukseen.

Yritystuella rakennettiin suihkuilla ja vessoilla varustetut vierashuoneet, parkkipaikka busseille, konferenssisali ja muuta, mitä tavallisessa kodissa ei tarvita, Ilves kirjoittaa.

Ilves näyttää toteuttaneen eräänlaista luovaa ratkaisua, sillä Viron presidentillä ei ole toistaiseksi virallista residenssiä vieraiden vastaanottamiseen.

Valkea, punatiilikattoinen Ärma Etelä-Virossa syrjäisessä Abjan kunnassa on kuuluisa lukuisista kuvista kansainvälisten arvovieraiden istuttaessa puun pihalle vuorollaan. Myös presidentti Sauli Niinistö saattueineen ajoi autolla halki Viron Ärmalle ja istutti pihlajan kameroiden edessä valtiovierailullaan keväällä.

Ärman kautta Ilves on esitellyt Viron historiaa. Hän aloitti sukutilansa kunnostuksen vesakkoon kasvaneilta raunioilta 1990-luvun alussa, kun Viro oli vapautunut Neuvostoliitosta. Tila on ollut Ruotsissa syntyneen ja Yhdysvalloissa varttuneen Ilveksen luja side vanhempiensa synnyinmaahan.

Ärmasta tuli myös osa nuoren demokratian ja markkinatalouden rakennuksen tarinaa.

Entinen vaimo Evelin Ilves johti majataloa varten perustettua yritystä Ermamaa oü:tä. Kun llves valittiin presidentiksi, hän muuttui majatalon ainoaksi asiakkaaksi ja alkoi maksaa vuokraa vaimonsa yritykselle Ermamaalle.

Avioeron jälkeen kautensa lopulla presidentti maksoi vuokraa yöpymisestään kotitalossaan Ärmalla itse omistamalleen yritykselle Ermamaalle.

Viron kieleen ilmestyi uusi sana ”ärmatamine”, jolla viitataan Ärman talon rahoitusjärjestelmään. Se nakersi kansan luottamusta presidenttiin.

Yleinen odotus oli, että tilanne selviää Ilveksen presidenttikausien jälkeen.

Lokakuun puolivälissä selvisi, että samoihin aikoihin Ärman talon kanssa kolme muuta turismin edistämiseen tukia saanutta ja suunnitelmansa perunutta yritystä joutuivat palauttamaan täyden tukisumman. Asiasta kirjoitti ensimmäisenä Eesti Päevaleht.

Samalla paljastui, että EAS oli jo Ilveksen toisen presidenttikauden alussa 2012 päättänyt laskuttaa Ermamaa oü:ltä kymmenesosa tukisummasta, jos turismipalveluita ei aloiteta presidentin virkakauden päättymisen jälkeen.

EU:n komissio on tilannut Viron valtiovarainministeriöltä arvion, kuinka lainmukainen EAS:n päätös vuodelta 2012 on. Samaan aikaan EAS, on tilannut riippumattoman tilintarkastuksen, jonka se julkistaa 2. marraskuuta.