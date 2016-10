Washington

Yhdysvaltojen presidentin Barack Obaman puolisosta Michelle Obamasta on tullut Hillary Clintonin julkinen ase vaalitaistelun loppusuoralla.

Michelle Obama piti 13. lokakuuta New Hampshiressa säkenöivän puheen, jota on kutsuttu ”eeppiseksi puheeksi” ja koko vaalikampanjan parhaaksi esiintymiseksi.

Ensimmäinen nainen hyökkäsi Donald Trumpin naisten kourintapuheita vastaan sellaisella taidolla, että kuulijat pyyhkivät kyyneliä ja sosiaalinen media villiintyi.

Olemme koonneet tämän jutun lomassa oleviin videoihin parhaita paloja Michelle Obaman puheista. Tässä alla oleva katkelma on juuri New Hampshiren puheesta. Ylhäällä jutun pääkuvana on videoista tuorein, jossa Michelle Obama lyttää Trumpin vihjailut vaalituloksen sivuuttamisesta.

Teksti jatkuu videon jälkeen.

Michelle Obamalta täystyrmäys Trumpin selityksille

Yhdysvaltain presidentin Barack Obaman puoliso Michelle Obama tyrmäsi republikaanien presidenttiehdokkaan Donald Trumpin selitykset "pukukoppipuheista". Kuva: Reuters

52-vuotiasta Michelle Obamaa kannustetaan pyrkimään politiikkaan tai jopa presidentiksi. Asiassa on vain yksi mutta: häntä ei voisi vähempää kiinnostaa.

Michelle Obaman puhelahjat on kyllä tiedetty. Hän säväytti kuulijoita jo demokraattien puoluekokouksessa heinäkuussa.

Ensimmäisen naisen esiintyminen jätti Philadelphiassa varjoonsa jopa kultakielistään tunnetut Bill Clintonin ja Barack Obaman.

Michelle Obama esitteli puheessaan iskulauseen, jota demokraattiehdokas Hillary Clinton on monta kertaa lainannut: ”Kun he menevät riman alta, me ylitämme sen.”

Katso ote tästä kuuluisaksi nousseesta puoluekokouspuheesta alla olevalta videolta. Teksti jatkuu videon jälkeen.

Michelle Obama piikitteli Trumpia puheessaan

Yhdysvaltain presidentin puoliso Michelle Obama toisti jälleen kerran tukensa Hillary Clintonille demokraattien puoluekokouksessa pitämässään puheessa. Viittaukset herkkänahkaiseen twiittaajaan olivat selvästi osoitettu Trumpille. Kuva: Reuters.

Valkoisessa talossa Michelle Obama ei ole mikään kukkien asettelija vaan Harvardista valmistunut bisnesjuristi. Tulevaan miehensä hän tutustui, kun joutui opastamaan kesäharjoittelija Barackia lakifirman tavoille.

Michelleen tutustuminen oli Barackille tärkeä asia, koska se tarjosi valkoisen äidin ja kenialaisen isän Havaijilla kasvaneelle pojalle kosketuksen mustien amerikkalaisten historiaan.

Michellen sukujuuret ulottuvat orjuusvuosiin. Philadelphian puheessaan Michelle Obama muistutti: ”Herään joka aamu talossa, jonka orjat rakensivat.”

Vuonna 2009 The New York Timesin palkkaama perinnöllisyystutkija johti Michelle Obaman suvun ”neekerityttö Melviniaan ”, joka myytiin vuonna 1852 valkoiselle Shieldsin perheelle Georgiaan.

Uudessa perheessään Melvinia joutui sukupuolisen hyväksikäytön uhriksi. Hänen puoliksi valkoinen poikansa Dolphus on Michelle Obaman äidinpuoleinen isoisoisoisä.

Michelle Obaman oma suku on alkanut raiskauksesta, joten ei ole ihme, että hän on reagoinut Donald Trumpin puheisiin vahvasti.

Silmin nähden liikuttunut Michelle sanoi New Hampshiressa, että naiset ovat liian kauan saaneet alistua siihen, että miehet suhtautuvat heihin vähätellen ja halveksien.

Donald Trumpin nimeä mainitsematta Michelle Obama hyökkäsi ankarasti tätä vastaan.

”En voi uskoa, että joudun todella sanomaan, että Yhdysvaltain presidentinvaalien ehdokas on kehuskellut sillä, että on ahdistellut naisia seksuaalisesti. Se ei ole normaalia. Se ei ole tavanomaista politiikkaa. Se on häpeällistä. Se on sietämätöntä.”

Michelle Obamalla on poikkeuksellinen kyky liikuttaa kuulijoiden tunteita. Hän lukee puheensa teleprompterista, mutta esittää asiansa niin taitavasti, että tuntuu puhuvan suoraan sydämestä.

Politiikasta Michelle Obama on halunnut pysyä käsivarren mitan päässä. Hän ei ole kuluttanut kasvojaan vaan lähtee liikkeelle vain silloin, kun hätä on suurin.

Clintonille Michelle Obama on korvaamattoman tärkeä tukija, sillä Hillary on heikoimmillaan siinä, missä Michelle on vahvimmillaan: innostavana esiintyjänä, joka tavoittaa varsinkin nuorten kuulijoiden tunteet.

Clintonin kampanja onkin nimittänyt Michelleä ”closeriksi”. Baseball-termi tarkoittaa syöttäjää, joka astuu kentälle pelin ratkaisuhetkellä.

Yksi näyte Michelle Obaman Clinton-kehuista on nähtävissä alla olevalla videolla.

Näin Michelle Obama hehkuttaa Clintonia

Yhdysvaltain presidentin puoliso Michelle Obama on syksyn aikana kiihdyttänyt kampanjointiaan Hillary Clintonin presidenttiyden puolesta.

Ensimmäiset naiset ovat yleensä olleet suositumpia kuin presidenttimiehensä, niin myös Michelle Obama. Syyskuun kyselyssä 64 prosentilla vastaajista oli Michelle Obamasta myönteinen käsitys.

Hän on kääntänyt amerikkalaisten päät, sillä vuoden 2008 vaalikampanjan aikana hänet yritettiin leimata kiihkeäksi roturadikaaliksi. Vastustajat tarttuivat erityisesti hänen lausuntoonsa siitä, että vasta Barack Obaman menestys sai hänet tuntemaan ensimmäistä kertaa ylpeyttä Amerikasta.

Nyt Michelle Obama on oppinut varomaan sanomisiaan. Hän myöntää kuitenkin olevansa aivan liian suorapuheinen ja kärsimätön poliitikon ammattiin.

Presidentti Obama on lukuisia kertoja vitsaillut julkisesti siitä, miten huonosti hänen vaimonsa viihtyy Valkoisessa talossa.

”Olette ehkä kuulleet, että joku hyppäsi Valkoisen talon aidan yli viime viikolla”, Barack Obama sanoi Valkoisen talon kirjeenvaihtajien illallisilla viime keväänä. ”Minun on kuitenkin annettava Salaiselle palvelulle tunnustus. He löysivät Michellen ja toivat hänet takaisin.”

Michelle Obama on itse torjunut tiukasti veikkailut poliittisesta urasta. Valkoisesta talosta vapauduttuaan hänen uskotaan valjastavan maineensa itselleen tärkeiden asioiden vetämiseen.

Samalla viikolla Trumpin seksinauhan kanssa kaapelikanava CNN:llä sai ensi-iltansa Michelle Obaman ja Meryl Streepin tähdittämä dokumentti We Will Rise kehitysmaiden tyttöjen koulutuksesta.

Kaikkein itsepintaisimmille Michelle Obaman ihailijoille presidentti Barack Obamalla olikin tammikuussa tyly viesti: ”Kolme asiaa maailmassa on varmaa: verot, kuolema ja se, ettei Michelle pyri presidentiksi.”