Yhdysvaltalainen lentoyhtiö sai oikeuden punnita matkustajansa – aikoo määrätä istumapaikat painon perusteella

Yhdysvaltalainen lentoyhtiö Hawaiian Airlines on saanut oikeuden punnita matkustajansa. Lentoyhtiö pyrkii käytännöllään säästämään polttoainekustannuksissa.

Asiasta uutisoi brittilehti The Independent.

Lentoyhtiö aikoo punnita matkustajansa Honolulu–Amerikan Samoa-reitillä. Ylipaino on yleistä Amerikan Samoan alueella.

Matkustajat eivät voi varata istumapaikkoja lennolle etukäteen, vaan lentoyhtiö sijoittaa heidät niin, että paino jakautuu tasaisesti ympäri konetta.

The Independentin mukaan käytäntöä on arvosteltu syrjiväksi, koska se on käytössä vain yhdellä reitillä. Yhdysvaltain kuljetusviranomaiset ovat saaneet asiasta kuusi valitusta. Viranomaiset kuitenkin linjasivat, että lentoyhtiöllä on oikeus käytäntöönsä.

Lentoyhtiö on itse perustellut matkustajien punnitsemista toteamalla, että painon jakautuminen tasaisesti ympäri konetta lisää lentoturvallisuutta.

Hawaiian Airlinesin käytäntö ei ole poikkeuksellinen. Lehden mukaan myös lentoyhtiöt Samoa Air ja Uzbekistan Airways punnitsevat matkustajiaan.