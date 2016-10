”Suomi voidaan nähdä sotarikollisena” – jemeniläistoimittaja arvostelee Suomen asekauppoja

Fakta Jemenissa on sodittu 19 kuukautta Arabian niemimaalla sijaitsevassa Jemenissä asuu noin 26 miljoonaa ihmistä. Valtio syntyi 1990, kun Etelä- ja Pohjois-Jemen yhdistyivät. Jemenin kansainvälisesti tunnustettu hallitus syrjäytettiin maaliskuussa 2015. Presidentti Abd-Rabbu Mansour Hadille uskolliset asejoukot pitävät nyt hallussaan etelän Adenin kaupunkia ja alueita maan harvaan asutussa keskiosassa. Pääkaupunki Sana’ata hallitsevat shiialaiset huthi-kapinalliset. Kapinallisiin kuuluu myös aiemmin syrjäytetylle presidentille Ali Abdullah Salehille uskollisia asejoukkoja. YK:n turvallisuusneuvosto on päätöslauselmalla asettanut pakotteita kapinallisia vastaan. Saudi-Arabian johtama arabimaiden liittouma pommittaa Jemeniä palauttaakseen tunnustetun hallituksen valtaan.

Suomen asekaupat Saudi-Arabiaan herättävät arvostelua Jemenissä, jota Saudi-Arabia pommittaa. Jemeniläisen toimittajan mukaan Suomi voidaan nähdä Jemenissä osalliseksi sotarikoksiin, joihin Saudi-Arabian väitetään syyllistyneen.

Helsingin Sanomat kertoi sunnuntaina, että nykyinen hallitus on muuttanut Suomen linjaa ja antaa entistä enemmän asevientilupia Lähi-itään. Viime vuonna Suomi myi aseita ja puolustustarvikkeita Saudi-Arabiaan ja neljään muuhun maahan, jotka osallistuvat sotaan Jemenissä. Toimittaja Tommi Niemisen laaja artikkeli aiheesta on luettavissa täällä.

Sodasta raportoivan jemeniläisen toimittajan mukaan asekauppa Saudi-Arabian kanssa näyttäytyy Jemenissä hyökkääjien tukemisena.

”Suomi voidaan nähdä sotarikollisena samaan tapaan kuin Yhdysvallat tai Britannia, jotka nähdään Jemenissä tappajina”, sanoi Nasser Arrabyee HS:lle sunnuntaina.

Arrabyee viittaa mielikuvaan, joka Suomen toimista voi syntyä. Ei ole tietoa, onko Suomen myymiä aseita varsinaisesti käytetty Jemenissä.

Arrabyee on jemeniläinen toimittaja ja tuottaja. Sisällissotaa käyvässä maassa tilanteesta on luonnollisesti monia näkemyksiä, joista Arrabyee edustaa vain yhtä.

Hänen arvostelunsa kohdistuu siihen, että ulkovaltojen sotilaallinen yhteistyö Saudi-Arabian kanssa pahentaa sotaa ja siviilien kärsimystä Jemenissä. Monet jemeniläiset kampanjoivat samasta asiasta sosiaalisessa mediassa.

Suomen valtionyhtiö Patria vei viime vuonna kranaatinheittimiä 28 miljoonalla eurolla Saudi-Arabiaan.

Tänään sunnuntaina Saudi-Arabian hävittäjät pommittivat jälleen kohteita Jemenissä heti varhain aamulla, uutistoimistot kertoivat. Iskut lähelle Sana’an kaupunkia tehtiin vain tunteja sen jälkeen, kun kolmen päivän humanitaarinen tulitauko sodassa päättyi.

Jemenin sisällissota alkoi maaliskuussa 2015 kahden kilpailevan ja uskonnollisten ryhmien mukaan jakautuneen liittouman konfliktina. Shiialaiset huthikapinalliset valtasivat pääkaupunki Sana’an ja ajoivat maan hallituksen pakoon.

Saudi-Arabia alkoi pommittaa kapinallisia maaliskuussa 2015 palauttaakseen valtaan presidentti Abd-Rabbu Mansour Hadin hallituksen. Pääkaupunkia nyt hallitsevien kapinallisten väitetään saavan tukea Iranilta, joka on Saudi-Arabian verivihollinen.

Ihmisoikeusjärjestöt ovat syyttäneet Saudi-Arabiaa mahdollisista sotarikoksista Jemenissä, koska monet pommituksista on tehty asutuille siviilialueille, sairaaloihin ja pakolaisleireille.

Saudi-Arabian mukaan se toimii oikeutetusti puolustaakseen itseään ja Jemenin kansainvälisesti tunnustettua hallitusta. Myös länsimaat ovat konfliktissa asettuneet tukemaan presidentti Hadin hallitusta.

”Jemenin sodassa olevat valtiot ovat siellä Jemenin hallinnon pyynnöstä. Suomen lähtökohta on se, ettei Saudi-Arabia ole hyökännyt Jemeniin”, sanoi puolustusministeri Jussi Niinistö HS:n sunnuntaisivujen artikkelissa.

Jemeniläistoimittaja Arrabyee näkee asian toisin Sanaa’ssa, jossa on eletty Saudi-Arabian pommi-iskujen keskellä 19 kuukautta.

”Ei ole epäilystäkään, etteikö Saudi-Arabia olisi hyökännyt Jemeniin. Väite, että se puolustaa itseään on epätosi ja perusteeton”, hän sanoo.

Saudi-Arabian väite itsepuolustuksesta perustuu siihen, että huthikapinalliset uhosivat sodan alussa etenevänsä rajan yli. Sodan aikana kapinalliset ovat tulittaneet Saudi-Arabian puolelle.

Saudi-Arabian liittolaisena Jemenin pommituksiin osallistuu Persianlahden muita arabimaita. Kyse on myös alueellisesta valtapolitiikasta. Sunnilainen arabivaltio Saudi-Arabia ja shiialainen ei-arabimaa Iran kamppailevat alueen mahtimaan asemasta.

Huthikapinallisten väitetään saavan tukea Iranista, mutta Iran kiistää tämän.

Jemenin sodassa on kuollut YK:n arvion mukaan noin 10 000 ihmistä. Heistä iso joukko on siviileitä. Noin kolme miljoonaa ihmistä on joutunut pakenemaan kodeistaan. Miljoonat ihmiset elävät ruoka-avun varassa ennestään köyhässä ja aavikkoisessa maassa.

Jo ennen uusinta sotaa Jemen oli hauras valtio. Keskushallitus on kontrolloinut vain pientä osaa laajasta ja aavikkoisesta maasta.

Valtatyhjiö on jättänyt tilaa myös ääriliikkeille, kuten islamistiselle terroristiverkosto al-Qaidalle. Jemenin al-Qaida tunnetaan myös länsimaalaisten sieppauksista. Suomessa paljon julkisuutta sai Atte ja Leila Kalevan sieppaus Sana’assa vuonna 2012.

Nyt käytävän sodan aikana al-Qaida on vallannut alueita useissa Jemenin maakunnissa. Myös kilpaileva jihadistiliike Isis on ottanut jalansijaa Jemenissä ja tehnyt siellä iskuja.

”Tämän sodan suuria voittajia tähän mennessä ovat al-Qaida ja Isis”, Arrabyee sanoo.

Asevienti ja muu sotilaallinen tuki Saudi-Arabiaan ja muihin Persianlahden maihin on viime aikoina noussut puheenaiheeksi muissakin länsimaissa.

Keskustelua nousi etenkin sen jälkeen, kun Saudi-Arabian liittouma aiemmin lokakuussa pommitti hautajaistilaisuutta Sana’assa. Iskussa kuoli ainakin 140 ihmistä ja noin 600 haavoittui YK:n virkailijoiden mukaan. Saudi-Arabian johtama liittouma syytti iskusta virheellistä tietoa.

Saudi-Arabian tärkein tukija ja liittolainen on Yhdysvallat, joka käy yli miljardin euron asekauppaa öljyvaltion kanssa. Yhdysvallat tukee myös saudien sotatoimia Jemenissä.

Hautajaisiskun jälkeen Yhdysvallat ilmoitti olevansa huolissaan tavasta, jolla Jemenin konfliktia käydään.

Britanniassa oppositio moitti äskettäin aseiden myymistä Saudi-Arabialle ”häpeälliseksi ”. Liberaalidemokraattien edustaja Tom Brake vaati The Independentin mukaan tiukempaa kontrollia asevientiin. Britanniassa on tullut ilmi myös, että brittisotilaat ovat kouluttaneet Saudi-Arabian ilmavoimien lentäjiä.

Braken mukaan on hyvin todennettua, että ”Saudi-Arabian summittaiset pommitukset siviilejä kohtaan Jemenissä ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia”.