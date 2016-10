Calais’n slummileirin tyhjennys alkoi – ensimmäiset siirtolaiset lähtivät bussilla

Ranskan viranomaiset ovat alkaneet tyhjentää Calais’n slummileiriä pakolaisista ja siirtolaisista Englannin kanaalin rannikolla Ranskassa. Ensimmäinen, noin 50 sudanilaista kuljettava bussi lähti kohti Burgundissa sijaitsevaa vastaanottokeskusta aamulla, uutistoimisto AFP kertoo.

Calais’n hökkelileirillä asuu arviolta 7 000 Afrikasta, Lähi-idästä ja Aasiasta tullutta pakolaista ja muuta siirtolaista, joiden haaveena on ollut päästä Britanniaan. Ranskan viranomaiset ovat yrittäneet hävittää leiriä moneen kertaan, ja leirin aiheuttamat ongelmat ovat lietsoneet kiistoja naapurimaa Britannian kanssa.

Maanantaina alkaneen leirin tyhjennyksen uskotaan vievän muutamia päiviä. Viranomaisten paikalle lähettämät bussit kuljettavat leirillä asuneita ihmisiä 450:een vastaanottokeskukseen eri puolille Ranskaa. Tänään maanantaina busseja on määrä lähteä noin 60.

Vastaanottokeskuksissa pakolaisille ja siirtolaisille tehdään uutistoimisto Reutersin mukaan terveystarkastus, ja he voivat halutessaan hakea turvapaikkaa. Niitä, jotka eivät tee turvapaikkahakemusta, uhkaa karkotus.

Britannia on alkanut ottaa vastaan leirillä asuneita alaikäisiä, joilla ei ole mukanaan aikuista huoltajaa, Britannian yleisradioyhtiö BBC kertoo. Britannia on luvannut ottaa yhteensä 1 300 alaikäistä, joista osalla on jo sukulaisia kanaalin toisella puolella.

Telttojen ja hökkeleiden hävittämisen on tarkoitus alkaa jo tiistaina. Viranomaiset pelkäävät, että osa leirin asukkaista kieltäytyy nousemasta busseihin, sillä he edelleen haaveilevat pääsystä Britanniaan. Sunnuntaina leirillä nähtiin yhteenottoja poliisin ja leirin hävittämistä vastustavien siirtolaisten välillä.

”Vaarana on, että tunnelma kiristyy viikon mittaan, koska jossain vaiheessa puskutraktoreiden täytyy saapua paikalle”, Fabrice Durieux hyväntekeväisyysjärjestö Salamista sanoi Reutersin mukaan.