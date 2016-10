Brittikansanedustajat vetoavat Obamaan: Hakkeri Lauri Lovea ei pidä luovuttaa

Lauri Loven kesät kuluivat Suomessa Hakkeri Lauri Lovea epäillään isoista tietomurroista Yhdysvalloissa. Lontoolaisen tuomioistuimen mukaan Loven luovuttaminen Yhdysvaltoihin ei loukkaa hänen oikeuksiaan. Love juristeineen on hakenut valituslupaa tuomiosta. 105 brittiläistä kansanedustajaa vetoaa presidentti Barack Obamaan, jotta luovutuspyynnöstä luovuttaisiin. Lapsena kesiään Suomessa viettänyt Love puhuu suomea murtaen. Hän on käynyt koulua Kemijärvellä. Love suoritti siviilipalveluksen Tampereella 2008. Love on opiskellut tietotekniikka ja fysiikkaa Glasgow'n yliopistossa.

Lontoo

Brittiläiset kansanedustajat yli puoluerajojen vetoavat presidentti Barack Obamaan, jotta suomalais-brittiläisen hakkerin Lauri Loven luovutuspyyntö Yhdysvaltoihin kumottaisiin.

Yhdysvallat epäilee Lovea tietomurroista muun muassa Yhdysvaltain keskuspankkiin, avaruushallinto Nasaan ja puolustusministeriöön.

Obamalle lähetettävän vetoomuksen on allekirjoittanut 105 parlamentaarikkoa. Britannian alahuoneessa kansanedustajia on yhteensä 650.

”Lauri on autistinen sekä niin fyysisesti kuin henkisestikin huonossa kunnossa. Silti häntä uhkaa jopa 99 vuoden vankeustuomio eristyksissä korkeimman turvallisuusluokituksen vankilassa. Kaikki tapaukseen perehtyneet uskovat, että hän päätyy luovutustilanteessa itsemurhaan”, työväenpuolueen kansanedustaja Barry Sheerman sanoi Courage Foundation -säätiön tiedotteen mukaan.

Love on kertonut aiemmin HS:lle, että hän lähtee Yhdysvaltoihin vain ”ruumispussissa”. Brittikansanedustajien mukaan Loven oikeudenkäynti pitäisikin käydä Britanniassa.

Courage Foundation on avustanut ja rahoittanut Loven oikeustaistelua luovuttamista vastaan.

Lontoolainen tuomioistuin päätti syyskuussa, että Loven luovuttamiselle ei ole lainopillista estettä. Samalla tuomari siirsi päätösvallan luovutuksesta Britannian sisäministerille Amber Ruddille.

Love juristeineen on myös hakenut valituslupaa tuomioistuimen ratkaisusta.

Britanniassa 2013 säädetyn lain mukaan heikkoja brittejä pitäisi suojella luovutustapauksissa. Lakia edelsi hakkeri Gary McKinnonin tapaus vuonna 2012.

Nykyinen pääministeri Theresa May esti sisäministerinä toimiessaan mielenterveysongelmista kärsineen McKinnonin luovuttamisen Yhdysvaltoihin. Myös McKinnonin pelättiin päätyvän itsemurhaan.

Vuonna 1984 syntynyt Love on toivonut myös Suomesta apua luovuttamista vastaan. Loven äiti on suomalainen, ja Love on suorittanut Suomessa siviilipalveluksen.