Israelin puolustusministeri uhkasi Gazaa täystuholla, jos Hamas ei lopeta ”hulluja toimiaan” –”seuraava sota Gazassa tulee olemaan viimeinen”

Israelin puolustusministerin Avigdor Liebermanin mukaan Israelin seuraava sota palestiinalaisten Gazassa tulee olemaan viimeinen.

”Jo he (gazalaiset) aloittavat sodan Israelia vastaan, se tulee olemaan heidän viimeisensä. Se tulee olemaan viimeinen yhteenotto, koska tuhoamme heidät täydellisesti”, Leiberman sanoi palestiinalaislehdessä uutistoimisto AFP:n mukaan.

Lieberman kuitenkin totesi, ettei hän toivo sotaa. Hän kehotti palestiinalaisia painostamaan Gazaa hallitsevaa islamistista Hamas-järjestöä, jotta se lopettaisi ”hullut toimensa”.

Amir Cohen / Reuters

”Puolustusministerinä haluan selventää, ettei meillä ole aikomusta aloittaa uutta sotaa naapuriemme kanssa Gazassa, Länsirannalla, Libanonissa tai Syyriassa. Mutta Gazassa he aikovat Iranin tavoin tuhota Israelin”, Lieberman sanoi.

Oikeistopopulistinen Lieberman on aiemminkin kannattanut tiukkaa linjaa Hamasia vastaan ja käyttänyt kovaa kieltä Israelissa asuvista arabeista. Hallituksen puolustusministeriksi hänet nimitettiin aiemmin tänä vuonna.

Gaza on suunnilleen Espoon kokoinen tiheästi rakennettu alue, jolla asuu noin 1,8 miljoonaa ihmistä. Hamas on hallinnut aluetta vuodesta 2007.

Hamasin valtaannoususta lähtien Israel on saartanut Gazaa, mikä on tehnyt alueen elinolot hankaliksi. Gazassa on pulaa esimerkiksi rakennus- ja lääketarvikkeista. Myös sähkön ja veden jakelussa on vakavia ongelmia.

Kesällä 2014 Israel ja Hamas kävivät seitsemän viikon sodan, jossa kuoli YK:n arvion mukaan lähes 2 200 palestiinalaista ja 72 israelilaista.

YK on varoittanut uuden sodan mahdollisuudesta.