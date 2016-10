Järjestö: Lähes sata siviiliä kuollut Turkin sotatoimissa Isisiä vastaan Syyriassa – valtaosa kuolleista kurdeja

Turkin sotilasoperaatiossa Syyriassa on kuollut 96 siviiliä, joista 22 on lapsia, kertoi sotaa seuraava Syrian Observatory for Human Rights -järjestö uutistoimisto AFP:n mukaan.

”Valtaosa kuolleista oli kurdeja ja he kuolivat Isisin hallitsemilla alueilla”, SOHR-järjestön johtaja Rami Abdel Rahman kertoi AFP:lle.

Turkki aloitti kaksi kuukautta sitten operaatio Eufratin kilven, jonka tarkoituksena on puhdistaa maiden välinen raja-alue terroristijärjestö Isisistä. Samalla Turkki on iskenyt aseistettuja kurdiryhmiä vastaan ja pystyttää betoniaitaa maiden välille.

Turkki on yhdessä Free Syrian Army -kapinallisryhmän kanssa valloittanut Isisiltä noin 1 300 neliökilometrin suuruisen alueen. Joukot jatkavat taistelua yhä syvemmällä Syyriassa. Kaikkiaan tavoitteena on 5 000 neliökilometrin suuruisen turva-alueen luominen.

”Velvollisuutemme on mennä sinne. Meidän on varmistettava alue, joka on puhdistettu terrorista”, Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan totesi uutistoimisto Reutersin mukaan.

SOHR:n mukaan maataisteluista vastaavat lähinnä Turkin tukemat kapinalliset. Turkki puolestaan vastaa raskaasta tulituksesta tykistöllä sekä ilmaiskuilla.