Monelle maalle ihmiset ovat vientituote – Diana teki saudiperheen luksuskodissa 18-tuntista päivää väkivaltaa peläten

Poiminta Pohjois-Koreakin tekee rahaa ihmisillä Työläisten viennin on keksinyt tulonlähteeksi myös pakotteiden kuristama suljettu diktatuuri Pohjois-Korea. Se tarvitsee ulkomaan valuuttaa esimerkiksi ydinaseiden kehittämiseen. Pohjois-Korea lähettää työläisiä ulkomaille hallitusten kanssa tehdyillä sopimuksilla, kertoo Yhdysvaltojen ulkoministeriön tämänvuotinen ihmiskaupparaportti. Toisin kuin muiden maiden siirtotyöläisillä, palkat eivät mene työläisille ja heidän perheilleen, vaan valtiolle. YK:n erityisraportoija Marzuki Darusman kertoi viime syksynä uutistoimisto AP:n mukaan, että Pohjois-Korea tienaa miljardeja dollareita lähettämällä yhä enemmän kansalaisiaan pakkotyöhön ulkomaille. Suurin osa Pohjois-Korean siirtotyöläisistä on Kiinassa ja Venäjällä. Yhdysvaltojen ulkoministeriön raportin mukaan heitä on myös muissa Euroopan maissa sekä esimerkiksi Afrikassa ja Lähi-idässä.

Quezon

Toissa vuonna Diana jätti kaksi lastaan äitinsä hoteisiin ja lensi Saudi-Arabiaan. Filippiiniläinen yksinhuoltaja oli saanut kahden vuoden pestin saudiperheen kotiapulaisena.

Dianan, 32, ratkaisu on hyvin yleinen hänen kotimaassaan. Joka päivä tuhannet filippiiniläiset hyvästelevät perheensä ja häipyvät työkomennuksille ulkomaille.

Filippiinien eri hallitukset ovat jo vuosikymmeniä rohkaisseet väkeä lähtemään ulkomaille töihin, kun kotimaassa ei ole riittänyt kaikille toimeentuloa. Ulkomailta leipänsä hakevia arvostetaan, koska he hyödyttävät maata. Heistä käytetään Filippiineillä nimitystä ”bagong bayani”, uudet sankarit.

Benjamin Suomela

Siirtotyöläisyys on suorastaan maan tapa. Filippiiniläisiä asuu hallituksen tilaston mukaan ulkomailla noin kymmenen miljoonaa, kymmenesosa koko väestöstä.

Kaikille kokemus ei ole myönteinen. Diana joutui palaamaan kotiin kesken pestin.

”Saudi-Arabia on maailman hirvein maa”, hän sanoo.

Diana ei halua sukunimeään julki, koska pelkää Saudi-Arabiassa olevaa entistä työnantajaansa.

”Meidän määritelmämme mukaan tuollainen on ihmiskauppaa”, sanoo filippiiniläisen järjestön Migranten toiminnanjohtaja Mic Catuira Dianan kokemuksista. HS tapasi Dianan Migranten toimistolla Filippiinien pääkaupungin Manilan metropolialueella.

Kun Suomen kaltaiset teollisuusmaat saavat vientituloja myymällä vaikkapa risteilylaivoja tai pahvipakkauksia, moni köyhempi maa vie ihmisiä.

”Hallitus haluaa viedä vierastyöläisiä, koska heistä on hyötyä taloudelle. Filippiiniläiset ovat hyödykkeitä”, Catuira sanoo.

Ihmisten vienti on tietoista politiikkaa monissa muissakin Aasian maissa. Aasiassa yksitoista niin sanottuun Colombon prosessiin kuuluvaa työläisten lähtömaata pyrkii paitsi lähettämään työntekijöitä organisoidusti, myös huolehtimaan heidän oikeuksistaan. Näitä maita ovat Filippiinien ohella esimerkiksi Indonesia, Intia, Kiina Thaimaa ja Vietnam.

Juttu jatkuu grafiikan jälkeen.

YK:n työjärjestön ILO:n viime joulukuisen raportin mukaan ulkomaille töihin lähteminen on maailmalla kasvussa. ILO:n mukaan maailmassa on noin 150 miljoonaa siirtotyöläistä eli ihmistä, jotka ovat muuttaneet toiseen maahan ja ovat töissä.

Siirtotyöläisistä valtaosa on töissä vauraissa maissa, joihin he ovat tulleet köyhemmistä maista. Ammattien kirjo on laaja. Valtaosa siirtotyöläisistä on vähän koulutusta vaativissa tehtävissä esimerkiksi rakennuksilla, maatiloilla tai palvelualoilla. Verrattain köyhistäkin maista kuitenkin lähtee paljon myös keskiluokkaisempien ammattien edustajia kuten hoitajia, insinöörejä ja opettajia.

Ulkomailla he saavat palkkaa, josta yleensä huomattava osa päätyy kotimaahan. Nämä tulovirrat osaltaan piristävät lähtömaiden kansantalouksia. Kun vierastyöläisten tienesteillä ostetaan kotimaasta tuotteita ja palveluja, syntyy talouskasvua.

Esimerkiksi Filippiineillä vierastyöläisten on arvioitu tuovan noin yhdeksän prosenttia bruttokansantuotteesta. Viime vuonna filippiiniläiset vierastyöläiset lähettivät kotimaahansa lähes 23 miljardia euroa pankkien kautta ja yli toisen mokoman muuta kautta, kertoo Filippiinien keskuspankin tilasto.

Näillä summilla voisi rahoittaa vuodessa viiteen kertaan esimerkiksi Olkiluodon ydinvoimalan kolmosyksikön, joka on yksi maailman kalleimmista rakennushankkeista.

Filippiinien talous onkin viime vuosina kasvanut niin vauhdikkaasti, että into ulkomaan keikoille voi pian kääntyä laskuun, koska kotimaahan syntyy työpaikkoja. Maailmanpankki arvioi tällä viikolla, että Filippiinien bruttokansantuote kasvaa seuraavat pari vuotta yli kuuden prosentin vuosivauhdilla.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Benjamin Suomela

Siirtotyöläisyys tuo monille maille ja perheille vaurautta, mutta usein siihen liittyy myös ongelmia, pahimmillaan ihmisten orjuuttamista. Filippiiniläisen Dianan pestistä suurin osa sujui lähes kuten oli sovittu, mutta lopulta hän löysi itsensä tukalasta tilanteesta.

Dianan ensimmäinen työnantaja Saudi-Arabiassa oli kaksilapsinen perhe. Hän asui perheen luona, hoiti lapsia, siivosi ja kokkasi yli vuoden.

”Ensimmäisen työnantajani kanssa ei ollut ongelmia. Mutta he lähtivät ulkomaille.”

Työnantajaperhe sanoi lähtevänsä ulkomaille kolmeksi kuukaudeksi. He järjestivät Dianan siksi aikaa tuttavaperheeseensä, joka kuitenkin pani hänet työskentelemään sukulaistensa luo kolmanteen perheeseen.

”Se oli suuri talo ja suuri perhe. Siellä oli ollut kotiapulaisia ennen minua, mutta kukaan ei ollut kestänyt siellä enempää kuin kaksi tai kolme kuukautta.”

Talossa oli kolme kerrosta, viisi vessaa, viisi makuuhuonetta ja kolme olohuonetta, Diana muistelee. Perheenjäseniä oli kaksi aikuista ja viisi lasta, joista kaksi aivan pieniä. Dianan piti päivisin hoitaa lapsikatrasta, ja iltaisin häntä vaadittiin laittamaan ruokaa ja siivoamaan suurta taloa.

”Jouduin tekemään töitä joka päivä puoleenyöhön tai kello yhteen yöllä. Aamuisin piti herätä kuudelta”, Diana kertoo. ”Kun sanoin talon rouvalle, etten selviydy töistä, hän meni pois tolaltaan. Hän huusi ja sätti. Sanoi, että nämä työt kuuluvat kotiapulaiselle.”

Dianaa alkoi pelottaa. Lasten hoitaminen jatkuvasti väsyneenä arvelutti.

”Pelkäsin, että jos lapsille sattuu jotain, minua rangaistaan. Olen kuullut paljon juttuja tapauksista, joissa kotiapulaiselle on tehty väkivaltaa, kun lapsille on sattunut onnettomuuksia.”

Diana katsoi, ettei hän voi muuta kuin palata kotimaahansa. Toisin kuin monet pahemmin kaltoin kohdellut kollegansa, hän kykenee vaatimaan oikeuksiaan. Diana vaatii Migranten avustuksella entiseltä työnantajaltaan korvauksia sopimusrikkomuksista.

Saudi-Arabiaan hän ei enää suostu lähtemään, mutta kaavailee kuitenkin uutta ulkomaankeikkaa.

”Saan puheluita työntekijöitä välittäviltä toimistoilta. Voisin seuraavaksi lähteä vaikka Taiwaniin tai Dubaihin.”