Seitsemän tunnin ajo Washingtonista Lounais-Virginian vuorille on kuin matka Helsingistä Kainuuseen. Rannikkotasangon metsät rypyttyvät Appalakkien vaaroiksi. Niiden jono muodostaa vihreitä maininkeja, joiden aallonpohjassa moottoritie kulkee.

Mitä etelämmäksi ajaa, sitä suuremmiksi muuttuvat renkaat pick-upien alla. Ensimmäinen etelävaltioiden lippu tulee vastaan puolimatkassa.

Lipulla on huono maine, koska se muistuttaa rotusorrosta. Siksi jotkut sitä ylpeinä heiluttavatkin.

”Kun etsin asuntoa Washingtonin ympäristöstä, en halunnut asettua Virginiaan. Ymmärrät varmaan, miksi”, sanoi musta professori minulle. Ymmärsin: Virginia on Washingtonin kahdesta kehyskunnasta se, josta saa helpommin aseita, alkoholia ja perinteisiä asenteita.

Tienvarsikyltit opastavat sisällissodan taistelupaikoille.

650 kilometriä pääkaupungista Lounais-Virginiaan on matka myös toiseen todellisuuteen: maailman rikkaimmasta maasta nälkämaahan. Omassa kotikunnassani Montgomeryssa Washingtonin pohjoispuolella 7 prosenttia asukkaista elää köyhyysrajan alapuolella. Määränpäässäni Buchananin kunnassa köyhiä on neljäsosa.

Siksi olen tälle ajomatkalle lähtenyt. Washington on vapaamielinen suurkaupunki. Vauraat amerikkalaiset eivät voi käsittää, mistä tulee se katkeruus, joka on republikaanien presidenttiehdokkaan Donald Trumpin nousun takana. He kun eivät käy Appalakkien vuorikylissä kuin hiihtämässä tai ruskaretkellä.

Tällä viikolla HS:n Washingtonin-kirjeenvaihtaja on siis Grundyn-kirjeenvaihtaja. Grundy on tuhannen asukkaan kylä Buchananin piirikunnassa, jossa 70 prosenttia asukkaista äänesti esivaaleissa Trumpia. Se oli Virginian, ellei koko maan ennätys.

Mutta Grundyyn ei vie moottoritie. Aurinko ja lämpötila laskevat, kun sivutie nousee vuoreen puhkottujen tunnelien läpi. Äkkiä asfaltin pinnassa on suuria veriläikkiä: pesukarhu tai peura on kuollut renkaiden alle.

Keskilännessä kasvanut amerikkalaistuttu kertoi minulle, että ennen raatoja oli tapana syödä. Se oli halvempaa ja helpompaa kuin metsästys. Netistä löytyy vieläkin tieraatoresepti otsikolla You hit it, we spit it (”Sinun yliajama, meidän kaluama”).

Vuoriteillä räsähtelevästä autoradiosta kuuluu oikeistolainen Ben Ferguson -show. Juontaja väittää, että demokraatti Hillary Clinton olisi rikastunut otettuaan vastaan rahaa Lähi-idän diktaattoreilta. Todellisuudessa Lähi-idän johtajat ovat lahjoittaneet rahaa Clintonien hyväntekeväisyyssäätiöön.

On pilkkopimeää, kun saavun perille Grundyyn yhdeksän jälkeen. Pikkukaupungin talot ovat rivissä tien molemmin puolin kapean solan pohjalla. Auki ovat enää bensa-asema ja Huddle House -ketjuruokala, jossa pihvin saa 8,69 dollarilla.

Nurkkapöydässä istuu nuori nainen, joka esittäytyy Mckinlee Looneyksi. Hän on 20-vuotias kotiäiti, joka tappaa aikaa. Looneyn mukaan kylässä oli ennen keilahalli ja biljardisali, mutta ei enää. ”Nyt nuoret polttavat autonrenkaita metsässä tai hengaavat Walmartin parkkipaikalla”, Looney kertoo.

Ehkä menen sinne huomenna. Parkkipaikka on kuulemma ainoa alue Grundyssa, jossa kännykkä toimii kunnolla.

Laura Saarikoski / HS

