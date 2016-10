Clinton ja Trump sanasodassa Mosulin valtaamisesta – Clinton: Trump ”julistaa tappiota” ennen taistelua

Irakilaisen Mosulin kaupungin valtaaminen äärijärjestö Isisiltä nousi alkuviikosta keskeiseksi kiistakysymykseksi Yhdysvaltain presidentinvaaleissa.

Operaatiota Mosulin vapauttamisesta on suunniteltu ja valmisteltu pitkään. Yhdysvalloilla on siinä keskeinen rooli. Hyökkäys alkoi runsas viikko sitten.

Yhdysvallat johtaa kansainvälistä liittoumaa, joka tukee Irakin asevoimia ja kurdijoukkoja Mosulin valtauksessa. Mosul on viimeinen Isisin hallitsema kaupunki Irakissa, joten äärijärjestön vastarinta on ollut kovaa. Irakilaisjoukot ovat vallanneet useita kyliä Mosulin ympäriltä, mutta varsinainen hyökkäys kaupunkiin ei ole vielä alkanut.

Republikaanien ehdokas Donald Trump arvosteli operaation kulkua viikonloppuna viestipalvelu Twitterissä. Hänen mukaansa operaatio on katastrofi, sillä Isis on tiennyt julkisesta hankkeesta jo pitkään ja voinut valmistautua. ”Yhdysvallat näyttää todella tyhmältä”, Trump ilmoitti.

The attack on Mosul is turning out to be a total disaster. We gave them months of notice. U.S. is looking so dumb. VOTE TRUMP and WIN AGAIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 23, 2016

Maanantaina hän kommentoi asiaa kristillisen CBN-televisiokanavan haastattelussa. Hänestä ”salainen operaatio” olisi ollut oikea ratkaisu.

”Jos haluat mennä Mosuliin, et kerro siitä ihmisille neljää kuukautta etukäteen. Nyt siellä on vaikeaa ja he ovat linnoittautuneet. Haluamamme ihmiset, Isisin johtajat, ovat paenneet”, Trump sanoi.

Trump jatkoi samalla linjalla vaalitilaisuudessaan Floridassa maanantaina.

”Nyt olemme sitten jumissa Mosulissa. Vihollinen on paljon luultua kovempi. Heillä on ollut paljon aikaa valmistautua”, Trump sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

”Tilanne on kamala. Miksi meidän piti kertoa heille, että olemme tulossa?” Trump sanoi.

Jo viime viikon vaaliväittelyssä Trump väitti, että koko Mosulin hyökkäys on aloitettu auttamaan demokraattien ehdokasta Hillary Clintonia voittamaan presidentinvaalit. Hänen mukaansa Mosulin operaation avulla demokraatit yrittävät ”näyttää kovilta”.

Mosulin operaatiota valmisteltiin tosin jo ennen kuin Clintonin ehdokkuus varmistui.

Clinton hyökkäsi Trumpin kommentteja vastaan maanantaina.

”Hän on käytännössä julistamassa tappiota ennen kuin taistelu on edes alkanut”, Clinton sanoi vaalitilaisuudessaan New Hampshiressä uutistoimisto Bloombergin mukaan.

”Hän todistaa maailmalle, mitä epäpätevällä ylipäälliköllä tarkoitetaan. Se ei ole vain väärin, vaan myös vaarallista”, Clinton sanoi.

”Hänellä ei ole mitään suunnitelmaa Isisin tuhoamiseksi.”

Myös asiantuntijat ovat arvostelleet Trumpin kommentteja Mosulista. Monet republikaanitkin ovat jo pitkään suhtautuneet suurella epäilyksellä Trumpin ulkopoliittisiin linjauksiin.

Politico-lehden mukaan esimerkiksi vaatimus olla kertomatta hyökkäyksestä etukäteen on vastoin yleisiä toimintatapoja. Armeijat usein kertovat isoista hyökkäyksistä, jotta siviileillä olisi mahdollisuus paeta. Toinen tärkeä syy on, että isoihin hyökkäyksiin valmistautumista on lähes mahdotonta pitää salaisuutena.

”Mosulin operaatio on irakilaisten operaatio, ei Yhdysvaltain johtama”, Washington Institute for Near East Policy -ajatushautomon tutkija ja George W. Bushin hallinnossa työskennellyt Michael Singh sanoi Politicolle.

”Näyttää hyvin todennäköiseltä, että kaupungin valtaaminen Isisiltä onnistuu. Ajatuksessa salaisesta operaatiosta ei ole tässä tapauksessa mitään järkeä. Tämä on valtava operaatio. Irakilaiset ja liittouman joukot ovat käyttäneet kuukausia valmistautumiseen”, hän sanoi.