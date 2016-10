YK lupaa vuosien kiistelyn jälkeen maksaa Haitille 400 miljoonaa dollaria korvauksena koleran tuomisesta maahan

YK on vuosien kamppailun jälkeen päättänyt maksaa Haitille korvauksia maahan tuomastaan kolerasta, kertoo sanomalehti The New York Times.

Pääsihteeri Ban Ki-moon haluaa antaa läntisen pallonpuoliskon köyhimmälle maalle 400 miljoonan dollarin avustussumman. Ban haluaa myös toteuttaa YK:n lupauksen kitkeä kolera Haitista.

Useiden tutkimusten mukaan nepalilaiset rauhanturvaajat toivat koleran Haitiin vuonna 2010 tapahtuneen maanjäristyksen jälkeen. Maanjäristyksessä kuoli yli 220 000 ihmistä.

Koleraan on kuollut ainakin 9 500 haitilaista. Lääkärit ilman rajoja -järjestön mukaan luku voi olla vielä huomattavasti suurempi. 10 miljoonan ihmisen valtion asukkaista noin 770 000 on YK:n omien tilastojen mukaan sairastunut koleraan epidemian aikana. Haitia tässä kuussa runnellut Matthew-myrsky pahensi taudin leviämistä.

YK:lla ei kuitenkaan ole rahaa toteuttaa lupaamaansa avustusta, kertoo The New York Times. Moni asiantuntija pitää tuoreinta avustuslupausta myös riittämättömänä ja arvostelee YK:ta vastuun välttelystä. YK:n oma ihmisoikeusraportoija Philip Alston on toistamiseen haukkunut järjestöä vastuun välttelystä.

YK on taistellut kolerakorvauksien maksamista vastaan joka käänteessä. Järjestö on ollut haluton maksamaan Haitille mitään, myöntämään vastuutaan tai pyytämään anteeksi, koska se pelkää uusia oikeusjuttuja sekä lahjoittajien reaktiota.

Kun vuonna 2011 noin 5 000 haitilaista kolerauhrin perheenjäsentä pyysi YK:lta korvauksia, järjestön oikeudellinen osasto totesi, ettei se voinut käsitellä korvauspyyntöjä. Sen jälkeen haitilaiset haastoivat YK:n, mukaan lukien pääsihteeri Banin, oikeuteen New Yorkissa.

YK kieltäytyi tulemasta oikeuteen vedoten diplomaattiseen koskemattomuuteen. Perheiden asianajajat saattavat valittaa asiasta Yhdysvaltain korkeimpaan oikeuteen.