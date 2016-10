Ruotsi pienensi jälleen ennustettaan turvapaikanhakijoiden määrästä – rajatarkastusten jatkosta odotetaan päätöstä

Tukholma

Ruotsin maahanmuuttovirasto on pienentänyt jälleen ennustettaan turvapaikanhakijoiden määristä tänä ja ensi vuonna.

Virasto odottaa nyt, että Ruotsiin tulee tänä vuonna 29 000 turvapaikanhakijaa. Vielä kesällä vastaava lukema oli 34 500.

Ensi vuonna Ruotsiin odotetaan puolestaan tulevan 36 700 turvapaikanhakijaa, mikä on runsaat 14 000 vähemmän kuin edellisessä ennusteessa.

Maahanmuuttoviraston mukaan taustalla on arvio siitä, että EU:n ja Turkin turvapaikkasopu pitää toistaiseksi. Lisäksi Balkanin-reitin läpi kulkeminen on vaikeaa, ja Ruotsiin pääsyä vaikeuttavat edelleen raja- ja henkilöllisyystarkastukset useissa Euroopan maissa.

”Kansainvälinen pakolaiskriisi jatkuu entisellä voimallaan, minkä uskon kaikkien voivan nähdä uutisista. Siitä huolimatta määrä vähentyy Euroopassa ja Ruotsissa”, sanoo ylijohtajan viransijainen Mikael Ribbenvik TT:lle.

Viime vuonna Ruotsiin tuli liki 163 000 turvapaikanhakijaa, mikä oli väkilukuun suhteutettuna suurimpia lukemia Euroopassa. Nyt tilanne on muuttunut selvästi esimerkiksi EU:n ja Turkin pakolaissovun vuoksi. Lisäksi Ruotsi on itse tiukentanut linjaansa.

Keväästä alkaen Ruotsin osuus EU:hun tulevista turvapaikanhakijoista on pienentynyt selvästi, maahanmuuttovirasto toteaa ennusteessaan. Edellisvuosina Ruotsin osuus turvapaikanhakijoista on ollut 8–14 prosenttia, tämän vuoden maaliskuun jälkeen se on painunut noin kahteen prosenttiin, virasto kirjoittaa Eurostatin lukemiin viitaten.

Ruotsin väliaikaisiksi tarkoitetut rajatarkastukset ovat olleet voimassa nyt jo liki vuoden, ja niiden jatkamista edelleen harkitaan parhaillaan. Hallitus on luvannut asiasta tietoa lähipäivinä, sillä nykyinen EU:ssa siunattu aikaraja umpeutuu marraskuun alussa.

Ruotsi tekee rajatarkastusten lisäksi erillisiä henkilöllisyyspaperien tarkastuksia jo Tanskan puolelta lähtevissä julkisissa kulkuvälineissä. Tuplatarkastukset ovat paitsi vähentäneet tulijoiden määrää, myös raivostuttaneet paikallisia työmatkailijoita Malmön ja Kööpenhaminan välillä.

Ruotsi on myös kiristänyt selvästi turvapaikkalakejaan.

Uusien väliaikaisiksi tarkoitettujen lakien myötä Ruotsi myöntää esimerkiksi pääasiassa väliaikaisia oleskelulupia pysyvien sijaan. Myös perheiden yhdistämistä vaikeutettiin ja elatusvelvollisuutta perheiden yhdistämisen yhteydessä kiristettiin. Näiden lakien vaikutuksia maahanmuuttovirasto ei toistaiseksi arvioi.

Ruotsissa kiristynyt linja turvapaikkakysymyksissä saa kansalaisilta kannatusta. Svenska Dagbladetin ja Sifon tuoreessa kyselyssä yli neljä kymmenestä oli sitä mieltä, että turvapaikkalakeja tulisi kiristää edelleen.